Сотни тысяч снарядов для Киева: Михаил Поликарпов о том, почему США одобрили Украине новый "пакет"
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
США за все время СВО поставили на Украину три миллиона артиллерийских снарядов. В последнее время Киев сидел на голодном пайке, но теперь туда опять пойдет много техники и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
По мнению журналистов ВВС, к марту 2024 года потери России стали минимальными за два с лишним года СВО. Эксперты объясняют это улучшением качеством управления российскими войсками, использованием корректируемых авиабомб и нехваткой боеприпасов у ВСУ, рассказал эксперт.
США за все время СВО поставили на Украину три миллиона артиллерийских снарядов. В последнее время киевский режим сидел на голодном пайке. Европа им поставляла очень мало снарядов. И поэтому этот фактор поражения российских войск серьезно снизился, добавил историк.
"В США 20 апреля республиканцы неожиданно одобрили передачу пакета помощи для Украины. Хотя до этого они говорили, что будут стоять до последнего и что одобрят его только в увязке с мексиканской границей. Судя по всему, была заключена сделка, что [экс-президенту США Дональду] Трампу позволят идти на выборы, поэтому республиканцы дали добро", - отметил Поликарпов.
К сожалению, теперь на Украину опять пойдет много техники и боеприпасов. При этом трех миллионов снарядов уже не будет, потому что их нет физически. Но сотни тысяч снарядов для Киева найдут. И если войска продолжат наступать, потери уже не будут минимальными, заключил собеседник издания.
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