https://ukraina.ru/20240512/1054960221.html

Сотни тысяч снарядов для Киева: Михаил Поликарпов о том, почему США одобрили Украине новый "пакет"

Сотни тысяч снарядов для Киева: Михаил Поликарпов о том, почему США одобрили Украине новый "пакет" - 12.05.2024 Украина.ру

Сотни тысяч снарядов для Киева: Михаил Поликарпов о том, почему США одобрили Украине новый "пакет"

США за все время СВО поставили на Украину три миллиона артиллерийских снарядов. В последнее время Киев сидел на голодном пайке, но теперь туда опять пойдет много техники и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2024-05-12T05:32

2024-05-12T05:32

2024-05-12T05:32

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По мнению журналистов ВВС, к марту 2024 года потери России стали минимальными за два с лишним года СВО. Эксперты объясняют это улучшением качеством управления российскими войсками, использованием корректируемых авиабомб и нехваткой боеприпасов у ВСУ, рассказал эксперт.США за все время СВО поставили на Украину три миллиона артиллерийских снарядов. В последнее время киевский режим сидел на голодном пайке. Европа им поставляла очень мало снарядов. И поэтому этот фактор поражения российских войск серьезно снизился, добавил историк.К сожалению, теперь на Украину опять пойдет много техники и боеприпасов. При этом трех миллионов снарядов уже не будет, потому что их нет физически. Но сотни тысяч снарядов для Киева найдут. И если войска продолжат наступать, потери уже не будут минимальными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру

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