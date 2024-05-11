https://ukraina.ru/20240511/1055006713.html

Запад заигрался в войнушку: Леонков о том, почему России нужно переходить "от слов к конкретным делам"

Запад заигрался в войнушку: Леонков о том, почему России нужно переходить "от слов к конкретным делам" - 11.05.2024 Украина.ру

Запад заигрался в войнушку: Леонков о том, почему России нужно переходить "от слов к конкретным делам"

Когда на Украине и на Западе сократилось число адекватных политиков, России пришлось действовать быстро и молниеносно, чтобы все поставить на места и не допустить Третью мировую войну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-05-11T03:50

2024-05-11T03:50

2024-05-11T03:50

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Ранее Москва дала ответ на агрессивные планы Запада. Президент России Владимир Путин распорядился провести учения, в рамках которых пройдут тренировки средств доставки тактического ядерного оружия.На Западе считают, что если им один раз что-то сошло с рук, то они и дальше могут безнаказанно делать что угодно. Но терпение России совсем не бесконечно и "Запад явно заигрался в войнушку", рассказал аналитик.Если отследить позицию Москвы в отношении Запада за время спецоперации на Украине, то прослеживается следующая тенденцию: Россия с каждым разом понижала с отношения после того, как он делал очередной агрессивный жест, добавил эксперт.Когда на Украине и на Западе сократилось число адекватных политиков, России пришлось действовать быстро и молниеносно, чтобы все поставить на места и не допустить того, чего боится все население планеты – Третью мировую войну, подчеркнул он.Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент России Владимир Путин и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240510/1054983665.html

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новости, дипломатия, украина, запад, россия, владимир путин, совбез, всу, сво, третья мировая война