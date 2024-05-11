https://ukraina.ru/20240511/1054960066.html

"50 тысяч остались без конечностей": эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь солдат ВСУ

"50 тысяч остались без конечностей": эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь солдат ВСУ - 11.05.2024 Украина.ру

"50 тысяч остались без конечностей": эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь солдат ВСУ

США за все время поставили на Украину три миллиона артиллерийских снарядов. Последнее время киевский режим сидел на голодном пайке. И поэтому этот фактор поражения ВС РФ серьезно снизился. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2024-05-11T06:45

2024-05-11T06:45

2024-05-11T06:45

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авиабомбы

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По мнению журналистов ВВС, к марту 2024 года потери России стали минимальными за два с лишним года СВО. Эксперты объясняют это улучшением качеством управления российскими войсками, использованием корректируемых авиабомб и нехваткой боеприпасов у ВСУ, рассказал историк.По личным подсчетам эксперта, это общее число безвозвратных потерь ВСУ (убитые и инвалиды) составляет 200 тысяч человек. При этом 50-60 тысяч военнослужащих ВСУ – это люди, которые, по состоянию на осень 2023 года остались без конечностей, добавил он.То есть эксперты BBC подсчитали все правильно настолько, насколько это позволили сделать поисковые системы, подчеркнул он.Теперь обсудим фактор нехватки боеприпасов у ВСУ. США за все время СВО поставили на Украину три миллиона артиллерийских снарядов. По статистике, необходимо около сотни боеприпасов, чтобы лишить жизни одного военнослужащего, рассказал эксперт.В последнее время киевский режим сидел на голодном пайке. Европа им поставляла очень мало снарядов. И поэтому этот фактор поражения российских войск серьезно снизился, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру

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