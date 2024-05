https://ukraina.ru/20240509/1054996685.html

День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на Украине

День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на Украине - 09.05.2024 Украина.ру

День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на Украине

Россия отмечает День Победы. Проукраинские активисты попытались сорвать празднование Дня Победы в Германии. Украинский дрон поразил НПЗ в Башкирии

2024-05-09T19:00

2024-05-09T19:00

2024-05-09T19:00

день победы

хроники

эксклюзив

украина

россия

берлин

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/09/1054996560_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2a7998a2a7afdabc56b14a7001cdd35b.jpg

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли участие около 10 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — "Русские витязи" и "Стрижи", которые раскрасили небо в цвета российского флага.Президент России Владимир Путин произнёс речь, в которой поздравил сограждан и заявил о стремлении России не допустить глобального столкновения, указал на то, что на Западе хотели бы забыть уроки войны, а также отметил, что сегодня День Победы отмечается в условиях специальной военной операции.В торжествах по случаю празднования Дня Победы приняли участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.Прошли торжественные мероприятия и в новых регионах России, а также в Крыму и в Севастополе. Так, в Донецке, Луганске, Макеевке, Мариуполе прошли автопробеги. Видеорепортажи с них доступны в телеграм-канале "Донбасс решает". Торжественные мероприятия прошли и на Саур-Могиле. В Мелитополе в торжественных мероприятиях принял участие Т-70, на котором советские освободители вошли в город в 1943 году. Танк своим ходом прошёл по улице Кирова. В Геническе прошёл торжественный концерт, посвящённый Дню Победы, в Скадовске — праздничные мероприятия.Провокации в БерлинеВ Берлине полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" пройти единым строем, пуская к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене группами по десять человек, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Как указало агентство, в этом году участники мероприятия собрались недалеко от мемориала, поскольку путь от Бранденбургских ворот перегородили. Полицейские пропускали их к месту построения через узкий проход, где людей проверяли на наличие запрещенных символов. Для этого полицейские сверялись с данными из тетрадки.На фоне запрета на пронос российской и советской символики люди несли портреты своих предков, воздушные шары цвета знамени Победы и флаги городов России.В то же время, многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Иные прятали ленты в кулаках.Также полицейские перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям Берлина пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику.Были на праздновании и проукраинские провокаторы. Видео с ними выложил телеграм-канал "Папочка канцлера"."Это провокация! Посмотрите, они улыбаются, они счастливы! Это провокация". "Меня тут все оскорбляют, называют говнюком, бандеровской свиньёй, фашистом, укронацистом, дураком". К памятнику советскому солдату в берлинском Трептов-парке сегодня пришли проукраинские провокаторы — те же, что мешали вчерашней акции памяти у мемориала в Тиргартене. Персонажи развернули украинский флаг — зная, что российский триколор посетителям парка при этом демонстрировать запретили. Берлинская полиция провокаторов оберегала. Однако участники акции памяти в День Победы дали троллю понять, что о нём думают. Ну так сам того захотел. Получите, распишитесь", - сообщил канал.Позднее провокаторы переместились к мемориалу в Тиргартене, где снова развернули флаг Украины."И снова провокация! Из Трептов-парка проукраинские подстрекатели переместились к мемориалу в Тиргартене и вновь развернули флаг Незалежной. В ответ последовало скандирование толпой "Рос-си-я!". Столичная полиция продолжает охранять троллей как зеницу ока — и даже ходит у них "на побегушках". Особенно когда те подло указывают на гордо развёрнутый — и запрещённый сегодня — флаг РФ. Что поделать, русские не сдаются!" - писал канал, выложив видео с места событий.В то же время, он сообщил о шествии "Бессмертного полка" в Кёльне."Бессмертный полк" в Кёльне! Неравнодушные соотечественники прошли с портретами своих героев по улицам Кёльна — под военные марши, с советскими и российскими флагами и георгиевскими лентами! Здесь, в отличие от Берлина, атрибутика победителя разрешена, и, как оказалось, участники шествия отвоевали это право через суд. Уважение!" - указывалось в публикации.К записи было прикреплено видео шествия.Атака на НПЗ в БашкирииГлава Башкирии Радий Хабиров сообщил об атаке беспилотника на НПЗ в Салавате."Сегодня в районе 13:00 (11:00 по Москве — Ред.) беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днём Победы!" - написал Хабиров в своём телеграм-канале.Позднее в местном МЧС рассказали подробности о произошедшем."Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет. На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - указывалось в сообщении.Позднее глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов сообщил об обстановке после атаки БпЛА."В настоящее время после атаки беспилотного летательного аппарата на территории промзоны в городе Салават обстановка стабильная. Пострадавших нет. Превышений ПДК в воздухе нет", - отметил Первов.В телеграм-канале ГК по ЧС РБ появилось видео с места событий.Источник "Украинской правды" в Службе безопасности Украины сообщил, что атака на НПЗ производилась с территории Украины. По словам источника, украинский дрон преодолел рекордные 1,5 тыс. км. При этом источник подчеркнул, что это был БпЛА Службы безопасности Украины.Ранее, 29 апреля, американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Украина наращивает выпуск дальнобойных БпЛА с опорой на китайские комплектующие, это помогает ей обойти ограничения на использование западного оружия по российской территории. При этом в интервью украинским СМИ местные дроноделы сообщали, что Китай блокирует поставки комплектующих. Также WSJ сообщило, что по местам производства дронов наносит удары российская армияКак рассказали изданию украинские чиновники, Украина в 2024 году планирует произвести тысячи беспилотников дальнего действия.К середине года на Украине будут выпускать около 500 дальнобойных дронов в месяц, оценил источник издания среди производителей БПЛА. Также журналист издания посетил ангар на Западной Украине, где десятки рабочих собирали беспилотник дальнего действия. Один из рабочих рассказал корреспонденту, что ещё полгода назад помещение пустовало.Как сообщило издание The Wall Street Journal, выпуск собственных беспилотников позволяет Украине обходить политические ограничения на использование оружия, поставляемого западными союзниками, при атаках на территорию России. В то же время российские эксперты указывают, что Украина и западные СМИ могут дезинформировать общественность, а в атаке на территорию России применяются в т.ч. и западные беспилотники, доработанные украинскими специалистами. При этом западные военные активно вовлечены в процесс и анализируют данные ударов по России.Также, как сообщал The Wall Street Journal один из офицеров украинской разведки, только малая часть запущенных беспилотников достигает цели, прежде всего — из-за радиоэлектронной борьбы со стороны российских войск.Как заявили изданию украинские должностные лица, Украина должна использовать все способы для удара по России, особенно в виду проблем с поставками западного оружия и ограниченностью помощи государств Запада.

https://ukraina.ru/20240509/1054990000.html

https://ukraina.ru/20240509/1054984975.html

https://ukraina.ru/20240508/1054969932.html

украина

россия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

день победы, хроники, эксклюзив, украина, россия, берлин, нпз