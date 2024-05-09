https://ukraina.ru/20240509/1054996196.html

"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной

"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной - 09.05.2024 Украина.ру

"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как изменилась Россия при президенте Владимире Путине и что ждёт страну ближайшие 6 лет

2024-05-09T18:07

2024-05-09T18:07

2024-05-09T18:07

видео

ростислав ищенко

украина

владимир зеленский

россия

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Он также объяснил, зачем Зеленского, Порошенко и ряд других украинских политиков объявили в розыск, раскрыл особенности применения ядерного оружия и проанализировал успехи и неудачи наших военных во время Великой Отечественной войны.00:21 – Как изменилась Россия при Путине и что нас ждёт ближайшие 6 лет; 12:39 – Зеленский, Порошенко и другие украинские политики объявлены в розыск: почему именно сейчас? 17:36 – С кем из политиков на Украине Россия может вести переговоры? 22:53 – Учения по применению тактического ядерного оружия: кому и какой сигнал посылает Россия? 27:12 – День Победы и Бессмертный полк: о героях семьи Ростислава Ищенко; 29:20 – Благодаря чему мы победили в Великой Отечественной войне?

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