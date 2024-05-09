"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной - 09.05.2024 Украина.ру
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"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной
"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной - 09.05.2024 Украина.ру
"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как изменилась Россия при президенте Владимире Путине и что ждёт страну ближайшие 6 лет
2024-05-09T18:07
2024-05-09T18:07
видео
ростислав ищенко
украина
владимир зеленский
россия
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Он также объяснил, зачем Зеленского, Порошенко и ряд других украинских политиков объявили в розыск, раскрыл особенности применения ядерного оружия и проанализировал успехи и неудачи наших военных во время Великой Отечественной войны.00:21 – Как изменилась Россия при Путине и что нас ждёт ближайшие 6 лет; 12:39 – Зеленский, Порошенко и другие украинские политики объявлены в розыск: почему именно сейчас? 17:36 – С кем из политиков на Украине Россия может вести переговоры? 22:53 – Учения по применению тактического ядерного оружия: кому и какой сигнал посылает Россия? 27:12 – День Победы и Бессмертный полк: о героях семьи Ростислава Ищенко; 29:20 – Благодаря чему мы победили в Великой Отечественной войне?
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видео, ростислав ищенко, украина, владимир зеленский, россия, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Владимир Зеленский, Россия

"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной

18:07 09.05.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как изменилась Россия при президенте Владимире Путине и что ждёт страну ближайшие 6 лет
Он также объяснил, зачем Зеленского, Порошенко и ряд других украинских политиков объявили в розыск, раскрыл особенности применения ядерного оружия и проанализировал успехи и неудачи наших военных во время Великой Отечественной войны.
00:21 – Как изменилась Россия при Путине и что нас ждёт ближайшие 6 лет;
12:39 – Зеленский, Порошенко и другие украинские политики объявлены в розыск: почему именно сейчас?
17:36 – С кем из политиков на Украине Россия может вести переговоры?
22:53 – Учения по применению тактического ядерного оружия: кому и какой сигнал посылает Россия?
27:12 – День Победы и Бессмертный полк: о героях семьи Ростислава Ищенко;
29:20 – Благодаря чему мы победили в Великой Отечественной войне?
 
ВидеоРостислав ИщенкоУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
18:07"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной
18:00"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест
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