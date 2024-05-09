https://ukraina.ru/20240509/1054996196.html
"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной
"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной - 09.05.2024 Украина.ру
"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как изменилась Россия при президенте Владимире Путине и что ждёт страну ближайшие 6 лет
2024-05-09T18:07
2024-05-09T18:07
2024-05-09T18:07
видео
ростислав ищенко
украина
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/09/1054996073_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b88357fd094eaf96312dd4fb645fea4.jpg
Он также объяснил, зачем Зеленского, Порошенко и ряд других украинских политиков объявили в розыск, раскрыл особенности применения ядерного оружия и проанализировал успехи и неудачи наших военных во время Великой Отечественной войны.00:21 – Как изменилась Россия при Путине и что нас ждёт ближайшие 6 лет; 12:39 – Зеленский, Порошенко и другие украинские политики объявлены в розыск: почему именно сейчас? 17:36 – С кем из политиков на Украине Россия может вести переговоры? 22:53 – Учения по применению тактического ядерного оружия: кому и какой сигнал посылает Россия? 27:12 – День Победы и Бессмертный полк: о героях семьи Ростислава Ищенко; 29:20 – Благодаря чему мы победили в Великой Отечественной войне?
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/09/1054996073_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e87a9266dcef8871b7f62856e1914c8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, украина, владимир зеленский, россия, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Владимир Зеленский, Россия
"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как изменилась Россия при президенте Владимире Путине и что ждёт страну ближайшие 6 лет
Он также объяснил, зачем Зеленского, Порошенко и ряд других украинских политиков объявили в розыск, раскрыл особенности применения ядерного оружия и проанализировал успехи и неудачи наших военных во время Великой Отечественной войны.
00:21
– Как изменилась Россия при Путине и что нас ждёт ближайшие 6 лет; 12:39
– Зеленский, Порошенко и другие украинские политики объявлены в розыск: почему именно сейчас? 17:36
– С кем из политиков на Украине Россия может вести переговоры? 22:53
– Учения по применению тактического ядерного оружия: кому и какой сигнал посылает Россия? 27:12
– День Победы и Бессмертный полк: о героях семьи Ростислава Ищенко; 29:20
– Благодаря чему мы победили в Великой Отечественной войне?