В небе над Белгородской областью сбито еще 4 дрона ВСУ

За два года хорошо окопались: эксперт раскрыл, как ВСУ применяют под Северском старую тактику вермахта

ВСУ также создали на Северском направлении хороший укрепрайон с замаскированными артиллерийскими орудиями и танками, за которыми сейчас вынуждены охотиться операторы БПЛА и ПТУР. Это очень сложный участок из-за перепадов высот и мелких речушек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв