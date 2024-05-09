В небе над Белгородской областью сбито еще 4 дрона ВСУ - 09.05.2024 Украина.ру
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В небе над Белгородской областью сбито еще 4 дрона ВСУ
В небе над Белгородской областью сбито еще 4 дрона ВСУ - 09.05.2024 Украина.ру
В небе над Белгородской областью сбито еще 4 дрона ВСУ
Украинское командование днем, 9 мая, пыталось атаковать Белгородскую область четырьмя дронами самолетного типа. Все воздушные цели обнаружены и сбиты силами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ
2024-05-09T16:02
2024-05-09T16:02
новости
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
дроны
бпла
сво
спецоперация
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Ранее в этот же день МО РФ сообщало об уничтожении четырех таких же дронов ВСУ в небе над Белгородской областью.Согласно сводке оборонного ведомства, всего за сутки средствами ПВО сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов "Vampire" чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала российской спецоперации было уничтожено почти 24 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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новости, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, дроны, бпла, сво, спецоперация
Новости, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, СВО, Спецоперация

В небе над Белгородской областью сбито еще 4 дрона ВСУ

16:02 09.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Украинское командование днем, 9 мая, пыталось атаковать Белгородскую область четырьмя дронами самолетного типа. Все воздушные цели обнаружены и сбиты силами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ

"Около 15.00 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа (…) Средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее в этот же день МО РФ сообщало об уничтожении четырех таких же дронов ВСУ в небе над Белгородской областью.
Согласно сводке оборонного ведомства, всего за сутки средствами ПВО сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов "Vampire" чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала российской спецоперации было уничтожено почти 24 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
19 марта, 03:10
За два года хорошо окопались: эксперт раскрыл, как ВСУ применяют под Северском старую тактику вермахта ВСУ также создали на Северском направлении хороший укрепрайон с замаскированными артиллерийскими орудиями и танками, за которыми сейчас вынуждены охотиться операторы БПЛА и ПТУР. Это очень сложный участок из-за перепадов высот и мелких речушек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
 
НовостиБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныдроныБПЛАСВОСпецоперация
 
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