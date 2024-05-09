В небе над Белгородской областью сбито еще 4 дрона ВСУ
Украинское командование днем, 9 мая, пыталось атаковать Белгородскую область четырьмя дронами самолетного типа. Все воздушные цели обнаружены и сбиты силами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ
"Около 15.00 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа (…) Средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее в этот же день МО РФ сообщало об уничтожении четырех таких же дронов ВСУ в небе над Белгородской областью.
Согласно сводке оборонного ведомства, всего за сутки средствами ПВО сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов "Vampire" чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала российской спецоперации было уничтожено почти 24 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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