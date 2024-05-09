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Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв
Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв - 09.05.2024 Украина.ру
Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал важность инаугурации президента России, объявление Россией украинских преступников в розыск и перспективы их международного преследования, а также ситуацию на фронте, угрозу, исходящую от НАТО, и вероятность глобального ядерного конфликта
2024-05-09T15:36
2024-05-09T15:36
2024-05-09T15:36
видео
россия
украина
запад
владимир путин
нато
день победы
ядерная война
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И, конечно же, мы не обошли стороной День Победы: обсудили влияние Запада и Украины на рост популярности этого праздника и значение новой большой Победы на фронте для России и... для выживания остатков Украины:00:23 – Об инаугурации президента России Владимира Путина; 03:01 – О розыске украинских преступников;05:16 – О продвижении на фронте и новых угрозах;11:32 – День Победы: значение и важность старой победы и новой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, запад, владимир путин, нато, день победы, ядерная война, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, НАТО, День Победы, ядерная война
Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал важность инаугурации президента России, объявление Россией украинских преступников в розыск и перспективы их международного преследования, а также ситуацию на фронте, угрозу, исходящую от НАТО, и вероятность глобального ядерного конфликта
И, конечно же, мы не обошли стороной День Победы: обсудили влияние Запада и Украины на рост популярности этого праздника и значение новой большой Победы на фронте для России и... для выживания остатков Украины:00:23
– Об инаугурации президента России Владимира Путина; 03:01
– О розыске украинских преступников;05:16
– О продвижении на фронте и новых угрозах;11:32
– День Победы: значение и важность старой победы и новой.