https://ukraina.ru/20240509/1054994561.html

Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв

Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв - 09.05.2024 Украина.ру

Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв

Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал важность инаугурации президента России, объявление Россией украинских преступников в розыск и перспективы их международного преследования, а также ситуацию на фронте, угрозу, исходящую от НАТО, и вероятность глобального ядерного конфликта

2024-05-09T15:36

2024-05-09T15:36

2024-05-09T15:36

видео

россия

украина

запад

владимир путин

нато

день победы

ядерная война

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И, конечно же, мы не обошли стороной День Победы: обсудили влияние Запада и Украины на рост популярности этого праздника и значение новой большой Победы на фронте для России и... для выживания остатков Украины:00:23 – Об инаугурации президента России Владимира Путина; 03:01 – О розыске украинских преступников;05:16 – О продвижении на фронте и новых угрозах;11:32 – День Победы: значение и важность старой победы и новой.

россия

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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