Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв - 09.05.2024 Украина.ру
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Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв
Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв - 09.05.2024 Украина.ру
Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал важность инаугурации президента России, объявление Россией украинских преступников в розыск и перспективы их международного преследования, а также ситуацию на фронте, угрозу, исходящую от НАТО, и вероятность глобального ядерного конфликта
2024-05-09T15:36
2024-05-09T15:36
видео
россия
украина
запад
владимир путин
нато
день победы
ядерная война
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И, конечно же, мы не обошли стороной День Победы: обсудили влияние Запада и Украины на рост популярности этого праздника и значение новой большой Победы на фронте для России и... для выживания остатков Украины:00:23 – Об инаугурации президента России Владимира Путина; 03:01 – О розыске украинских преступников;05:16 – О продвижении на фронте и новых угрозах;11:32 – День Победы: значение и важность старой победы и новой.
россия
украина
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видео, россия, украина, запад, владимир путин, нато, день победы, ядерная война, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, НАТО, День Победы, ядерная война

Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв

15:36 09.05.2024
 
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Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал важность инаугурации президента России, объявление Россией украинских преступников в розыск и перспективы их международного преследования, а также ситуацию на фронте, угрозу, исходящую от НАТО, и вероятность глобального ядерного конфликта
И, конечно же, мы не обошли стороной День Победы: обсудили влияние Запада и Украины на рост популярности этого праздника и значение новой большой Победы на фронте для России и... для выживания остатков Украины:

00:23 – Об инаугурации президента России Владимира Путина;
03:01 – О розыске украинских преступников;
05:16 – О продвижении на фронте и новых угрозах;
11:32 – День Победы: значение и важность старой победы и новой.
 
ВидеоРоссияУкраинаЗападВладимир ПутинНАТОДень Победыядерная война
 
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15:36Идём на обострение: о тех, кто заставил нервничать НАТО, ядерной войне и новом Дне Победы – Селезнёв
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