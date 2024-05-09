Не надо экономить. Эксперт о том, какое превосходство России померкло на фоне трех ужасающих бед ВСУ - 09.05.2024 Украина.ру
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Не надо экономить. Эксперт о том, какое превосходство России померкло на фоне трех ужасающих бед ВСУ
Не надо экономить. Эксперт о том, какое превосходство России померкло на фоне трех ужасающих бед ВСУ - 09.05.2024 Украина.ру
Не надо экономить. Эксперт о том, какое превосходство России померкло на фоне трех ужасающих бед ВСУ
Тезис о том, что российской армии в зоне СВО нужно экономить планирующие авиабомбы, "Искандеры" и "Ланцеты", а вести контрбатарейную борьбу нужно исключительно силами артиллерии, не выдерживает никакой критики. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2024-05-09T13:21
2024-05-09T13:21
новости
россия
вооруженные силы украины
сво
авиабомбы
"ланцет"
артиллерия
запад
вооружения
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"А зачем их экономить? Не надо их экономить. Артиллерия решает свои задачи, "Ланцеты" решают свои задачи", - констатировал эксперт.Что касается планирующих бомб, то мы приделываем крылышки к старым запасам. У нас есть и новые образцы, которые изначально были планирующими. Мы их очень активно используем. Это видно даже по материалам западных СМИ, которым украинские военные рассказывают, какое именно наше оружие стало для них большой бедой, подчеркнул Хроленко."Первая беда для них – "Ланцеты". Вторая беда – планирующие бомбы. И только на третьем месте – артиллерия. И если "Ланцеты" и бомбы вселяют в них такой страх и ужас, это означает, что их много и они эффективны. Наше превосходство в артиллерии меркнет в этом ужасе. Но от этого оно не теряет своей эффективности", - добавил он.На Западе признают, что одна Россия выпускает оружия и боеприпасов больше, чем все страны НАТО вместе с США. Просто наша дубинушка пока еще не ухнула. А ухнет она обязательно, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вооруженные силы украины, сво, авиабомбы, "ланцет", артиллерия, запад, вооружения
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, авиабомбы, "Ланцет", артиллерия, Запад, вооружения

Не надо экономить. Эксперт о том, какое превосходство России померкло на фоне трех ужасающих бед ВСУ

13:21 09.05.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Тезис о том, что российской армии в зоне СВО нужно экономить планирующие авиабомбы, "Искандеры" и "Ланцеты", а вести контрбатарейную борьбу нужно исключительно силами артиллерии, не выдерживает никакой критики. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
"А зачем их экономить? Не надо их экономить. Артиллерия решает свои задачи, "Ланцеты" решают свои задачи", - констатировал эксперт.
Что касается планирующих бомб, то мы приделываем крылышки к старым запасам. У нас есть и новые образцы, которые изначально были планирующими. Мы их очень активно используем. Это видно даже по материалам западных СМИ, которым украинские военные рассказывают, какое именно наше оружие стало для них большой бедой, подчеркнул Хроленко.
"Первая беда для них – "Ланцеты". Вторая беда – планирующие бомбы. И только на третьем месте – артиллерия. И если "Ланцеты" и бомбы вселяют в них такой страх и ужас, это означает, что их много и они эффективны. Наше превосходство в артиллерии меркнет в этом ужасе. Но от этого оно не теряет своей эффективности", - добавил он.
На Западе признают, что одна Россия выпускает оружия и боеприпасов больше, чем все страны НАТО вместе с США. Просто наша дубинушка пока еще не ухнула. А ухнет она обязательно, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныСВОавиабомбы"Ланцет"артиллерияЗападвооружения
 
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