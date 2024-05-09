https://ukraina.ru/20240509/1054987768.html

Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией

Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией - 09.05.2024 Украина.ру

Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией

Поставки в Польшу тысячи БМП и противокорабельных ракет рассчитаны на 2032-2035 год. К этому моменту Польша столкнется типичными проблемами стран, которые резко милитаризируются. Из относительно спокойной полуаграрной страны она превратится в подобие военного лагеря

2024-05-09T17:45

2024-05-09T17:45

2024-05-09T17:45

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Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.руВслед за этими поставками должна последовать и кадровая революция. На службу должно прийти большое количество военных, население нужно будет обучать владению этим оружием. А Польша – не такая уж и большая страна, чтобы не почувствовать рост этого военного сословия. Это будет вызов, пояснил эксперт.Если мы поймем, что украинский заканчивается, а о новом конфликте речь не идет, у населения Польши возникнет вопрос, почему по всей стране ездят большое количество людей на танках. Ведь все наши представления о поляках как о радикальном обществе не совсем верны. Поляки к войне не готовы. Понятно, что даже за пять-шесть лет с ними могут сделать все, что угодно. Но это может сопровождаться теми вызовами, о которых мы только что говорили, добавил он.Если нам удастся успешно выйти из украинского конфликта, ВС РФ не только опыту, но и по потенциалу, станет одной из сильнейших армий мира. Но этот потенциал надо реализовать. Надо восполнить арсенал, довести до ума новые вооружения и подготовить новые подразделения. Надо предпринять серьезные усилия, которые не должны заканчиваться с окончанием украинского кризиса. И сделать это так, чтобы это не мешало экономическому развитию страны, заключил собеседник издания.

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