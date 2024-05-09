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Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией
Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией - 09.05.2024 Украина.ру
Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией
Поставки в Польшу тысячи БМП и противокорабельных ракет рассчитаны на 2032-2035 год. К этому моменту Польша столкнется типичными проблемами стран, которые резко милитаризируются. Из относительно спокойной полуаграрной страны она превратится в подобие военного лагеря
2024-05-09T17:45
2024-05-09T17:45
2024-05-09T17:45
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Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.руВслед за этими поставками должна последовать и кадровая революция. На службу должно прийти большое количество военных, население нужно будет обучать владению этим оружием. А Польша – не такая уж и большая страна, чтобы не почувствовать рост этого военного сословия. Это будет вызов, пояснил эксперт.Если мы поймем, что украинский заканчивается, а о новом конфликте речь не идет, у населения Польши возникнет вопрос, почему по всей стране ездят большое количество людей на танках. Ведь все наши представления о поляках как о радикальном обществе не совсем верны. Поляки к войне не готовы. Понятно, что даже за пять-шесть лет с ними могут сделать все, что угодно. Но это может сопровождаться теми вызовами, о которых мы только что говорили, добавил он.Если нам удастся успешно выйти из украинского конфликта, ВС РФ не только опыту, но и по потенциалу, станет одной из сильнейших армий мира. Но этот потенциал надо реализовать. Надо восполнить арсенал, довести до ума новые вооружения и подготовить новые подразделения. Надо предпринять серьезные усилия, которые не должны заканчиваться с окончанием украинского кризиса. И сделать это так, чтобы это не мешало экономическому развитию страны, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политика, россия, польша, украина, сво, вс рф, экономика, общество, нато, ядерная война
Новости, политика, Россия, Польша, Украина, СВО, ВС РФ, экономика, Общество, НАТО, ядерная война
Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией
Поставки в Польшу тысячи БМП и противокорабельных ракет рассчитаны на 2032-2035 год. К этому моменту Польша столкнется типичными проблемами стран, которые резко милитаризируются. Из относительно спокойной полуаграрной страны она превратится в подобие военного лагеря
Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
Вслед за этими поставками должна последовать и кадровая революция. На службу должно прийти большое количество военных, население нужно будет обучать владению этим оружием. А Польша – не такая уж и большая страна, чтобы не почувствовать рост этого военного сословия. Это будет вызов, пояснил эксперт.
Если мы поймем, что украинский заканчивается, а о новом конфликте речь не идет, у населения Польши возникнет вопрос, почему по всей стране ездят большое количество людей на танках. Ведь все наши представления о поляках как о радикальном обществе не совсем верны. Поляки к войне не готовы. Понятно, что даже за пять-шесть лет с ними могут сделать все, что угодно. Но это может сопровождаться теми вызовами, о которых мы только что говорили, добавил он.
"Если же Россия будет готовиться к войне с НАТО, нам нужны гигантские усилия, чтобы выйти с ними на какой-то паритет. Вопрос в том, к какому конфликту мы будем готовиться? Если к регулярному, то, учитывая, что у сторон есть ядерное оружие, это кажется странным и излишним. Если к конфликту на территории третьих стран, то надо серьезно переформатировать наши вооруженные силы с учетом опыта, накопленного в СВО", - констатировал Скоробогатый.
Если нам удастся успешно выйти из украинского конфликта, ВС РФ не только опыту, но и по потенциалу, станет одной из сильнейших армий мира. Но этот потенциал надо реализовать. Надо восполнить арсенал, довести до ума новые вооружения и подготовить новые подразделения. Надо предпринять серьезные усилия, которые не должны заканчиваться с окончанием украинского кризиса. И сделать это так, чтобы это не мешало экономическому развитию страны, заключил собеседник издания.