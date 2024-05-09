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"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест

"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест - 09.05.2024 Украина.ру

"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест

В феврале 2022 года для ВС РФ конфигурация фронта в Донбассе была выигрышнее, чем в августе-сентябре 1943 года, когда Красная Армия освобождала от гитлеровцев Сталино и Мариуполь. в том смысле, что противник тогда не ожидал нашего удара. Летом 1943 года шел уже третий год войны и удивить немцев наступлением было сложно

2024-05-09T18:00

2024-05-09T18:00

2024-05-09T18:00

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Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.руВ тоже время конфигурация фронта в феврале 2022 года также была выигрышнее и для ВСУ, чем для немцев летом 1943 года, поскольку у них не было уязвимых участков фронта, пояснил эксперт.Дело в том, что советско-германский фронт у населенного пункта Привольное восточнее Артемовска имел выгнутую на восток конфигурацию, согласно которой это была самая восточная точка расположения немецких войск. Грубо говоря 30-й армейский корпус генерала Фреттер Пико был самым уязвимым объединением Вермахта, так как любой прорвы линии фронта на южном фланге советско-германского фронта автоматически выводил части Красной армии во фланг и тыл 30-го армейского корпуса. Именно в полосе этого армейского корпуса началось освобождение Донбасса, уточнил специалист.В тоже время, имея значительно меньше сил, российская армия добилась отличных результатов и фактически к лету 2022 года разгромила довоенные украинские формирования. То, что произошло после начала поставок натовского вооружения и проведения массовой мобилизации на Украине - это была уже вторая часть событий в СВО, добавил он.Так что в наши дни и ВС РФ и ВСУ действуют более качественно и осторожно, заключил собеседник издания.

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новости, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, сво, великая отечественная война, мобилизация, германия, красная армия