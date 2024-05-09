"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест - 09.05.2024 Украина.ру
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"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест
"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест - 09.05.2024 Украина.ру
"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест
В феврале 2022 года для ВС РФ конфигурация фронта в Донбассе была выигрышнее, чем в августе-сентябре 1943 года, когда Красная Армия освобождала от гитлеровцев Сталино и Мариуполь. в том смысле, что противник тогда не ожидал нашего удара. Летом 1943 года шел уже третий год войны и удивить немцев наступлением было сложно
2024-05-09T18:00
2024-05-09T18:00
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Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.руВ тоже время конфигурация фронта в феврале 2022 года также была выигрышнее и для ВСУ, чем для немцев летом 1943 года, поскольку у них не было уязвимых участков фронта, пояснил эксперт.Дело в том, что советско-германский фронт у населенного пункта Привольное восточнее Артемовска имел выгнутую на восток конфигурацию, согласно которой это была самая восточная точка расположения немецких войск. Грубо говоря 30-й армейский корпус генерала Фреттер Пико был самым уязвимым объединением Вермахта, так как любой прорвы линии фронта на южном фланге советско-германского фронта автоматически выводил части Красной армии во фланг и тыл 30-го армейского корпуса. Именно в полосе этого армейского корпуса началось освобождение Донбасса, уточнил специалист.В тоже время, имея значительно меньше сил, российская армия добилась отличных результатов и фактически к лету 2022 года разгромила довоенные украинские формирования. То, что произошло после начала поставок натовского вооружения и проведения массовой мобилизации на Украине - это была уже вторая часть событий в СВО, добавил он.Так что в наши дни и ВС РФ и ВСУ действуют более качественно и осторожно, заключил собеседник издания.
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новости, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, сво, великая отечественная война, мобилизация, германия, красная армия
Новости, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Великая Отечественная война, мобилизация, Германия, Красная Армия

"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест

18:00 09.05.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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В феврале 2022 года для ВС РФ конфигурация фронта в Донбассе была выигрышнее, чем в августе-сентябре 1943 года, когда Красная Армия освобождала от гитлеровцев Сталино и Мариуполь. в том смысле, что противник тогда не ожидал нашего удара. Летом 1943 года шел уже третий год войны и удивить немцев наступлением было сложно
Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
В тоже время конфигурация фронта в феврале 2022 года также была выигрышнее и для ВСУ, чем для немцев летом 1943 года, поскольку у них не было уязвимых участков фронта, пояснил эксперт.
Дело в том, что советско-германский фронт у населенного пункта Привольное восточнее Артемовска имел выгнутую на восток конфигурацию, согласно которой это была самая восточная точка расположения немецких войск. Грубо говоря 30-й армейский корпус генерала Фреттер Пико был самым уязвимым объединением Вермахта, так как любой прорвы линии фронта на южном фланге советско-германского фронта автоматически выводил части Красной армии во фланг и тыл 30-го армейского корпуса. Именно в полосе этого армейского корпуса началось освобождение Донбасса, уточнил специалист.
В тоже время, имея значительно меньше сил, российская армия добилась отличных результатов и фактически к лету 2022 года разгромила довоенные украинские формирования. То, что произошло после начала поставок натовского вооружения и проведения массовой мобилизации на Украине - это была уже вторая часть событий в СВО, добавил он.
"Давайте говорить честно. РККА не могла похвастаться успехами в Донбассе в июле-августе 1943 года, несмотря на огромные потери в бронетехнике и серьезные потери в живой силе. Более того, если бы не решение немецкого командования отходить на линию Днепра, то не факт, что произошел бы тот успех, которого добились наши войска в сентябре 1943 года. Манштейн, по сути, обманул Гитлера – он получил за июль-август от него требуемые 12 дивизий, за счет которых он обещал удержать свой фронт, но в тоже время провалил удар по Миус-фронту в конце июля-начале августа. А также угробил к середине августа на Белгородско-Харьковском направлении, в районе Томаровки, 52-й армейский корпус и 19-ю танковую дивизию. Обескровив свои ударные части, он решил рвануть к Днепру, несмотря на обещания Гитлеру держать фронт – впрочем в своих мемуарах Манштейн врет и рассказывает, что резервов он не получал", - констатировал Полищук.
Так что в наши дни и ВС РФ и ВСУ действуют более качественно и осторожно, заключил собеседник издания.
 
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