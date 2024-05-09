https://ukraina.ru/20240509/1054942766.html

Боец "Курц": у Запада нет украинской ядерной карты

Боец "Курц": у Запада нет украинской ядерной карты - 09.05.2024 Украина.ру

Боец "Курц": у Запада нет украинской ядерной карты

Применение тактического ядерного оружия российской армией – это вопрос времени. Однако даже в этом случае Западу будет нечем крыть, так как в этом случае игра украинской картой окажется для него самоубийством

2024-05-09T05:15

2024-05-09T05:15

2024-05-09T05:15

новости

запад

украина

ядерное

ядерное оружие

учения

боец

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044647821_0:247:2790:1816_1920x0_80_0_0_b1517c6e93c0f7b5344b23016d1936a6.jpg

Такое мнение в беседе с автором издания Украина.ру Александром Чаленко высказал российский военный с позывным "Курц".НЕ ЧЕРНОБЫЛЬ И НЕ ХИРОСИМА С НАГАСАКИ. ПРИМЕНИТ ЛИ РОССИЯ ТАКТИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕРанее в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник заявил, что Москва должна развеять уверенность американцев в том, что русские не нажмут на красную кнопку."Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит."Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопкуДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также в интервью изданию Украина.ру уточнил, что пока речи о применении ядерного оружия не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России.Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуВ понедельник, 6 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Известно, что в маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины."Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами ЗападаНа прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеНесколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВ пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под Славянском

https://ukraina.ru/20240506/1054939828.html

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, ядерное, ядерное оружие, учения, боец, украина.ру