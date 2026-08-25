https://ukraina.ru/20260825/energeticheskie-voyny-ssha-grozyat-iranu-novymi-sanktsiyami-indiya-i-kitay-konkuriruyut-za-rossiyskuyu-1082772836.html

Энергетические войны: США грозят Ирану новыми санкциями, Индия и Китай конкурируют за российскую нефть

Энергетические войны: США грозят Ирану новыми санкциями, Индия и Китай конкурируют за российскую нефть - 25.08.2026 Украина.ру

Энергетические войны: США грозят Ирану новыми санкциями, Индия и Китай конкурируют за российскую нефть

Заявления Минфина США и его главы Скотта Бессента вечером 24 августа не внесли ясности относительно новых американских санкций против Ирана. Точно известно лишь название операции – "Экономический изгой"

2026-08-25T09:58

2026-08-25T09:58

2026-08-25T09:58

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Нефть подешевела в ожидании новых санкций США против ИранаЦены на нефть 24 августа снижались на фоне ожиданий подробностей нового плана США по усилению экономического давления на Иран, хотя по итогам предыдущей недели котировки нефти выросли более чем на 5%.К полудню по Москве стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,27%, до 91,49 долларов за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть марки WTI на октябрь подешевели на 1,76%, до 85,53 долларов за баррель.В минувшие выходные Бессент опубликовал статью в The Financial Times (FT) про "день Д" для Ирана и пообещал раскрыть план по экономической блокаде Исламской Республики. В первую очередь это ударит по Китаю, основному импортёру иранской нефти. А ухудшение вследствие этого и без того непростых отношений США и Китая – риск для всей мировой торговли и экономики.При этом экспорт иранской нефти в КНР, по данным источников Reuters, и до того падал: предложение иранских партий на сентябрь и октябрь сократилось по сравнению с июльскими и августовскими поставками. Снижение предложений связано с продажей нефти, уже находящейся на судах в море, а чёрное золото из Ирана торгуется в Азии уже с премией (хотя агентство Bloomberg, напротив, пишет о дисконте в 4 доллара/баррель к Brent).К тому же в самом Китае государственная нефтеперерабатывающая компания Sinopec сообщила о падении спроса на бензин на 8%, на ДТ – на 12% в первом полугодии 2026 года, поскольку цены высоки, а замещение нефти другими источниками энергии ускоряется.Всё это влияет на перспективы нефтяного экспорта с Ближнего Востока в целом: Ормузский пролив остается практически закрытым, и как надолго, не берется прогнозировать уже никто. Близкое к Белому дому издание Axios заявило, что в пятницу через пролив прошло 40 танкеров с 16 млн баррелей нефти на борту, но данные консультационной компании Kpler это не подтверждают. Kpler отследил только 22 судна в субботу и 4 в воскресенье, и не все из них нефтетанкеры.В то же время аналитики Morgan Stanley указывают на ухудшение ситуации с предложением на мировом рынке нефти. По их оценке, в последние недели сократились как запасы нефти на судах, так и объёмы хранения на суше, в том числе в Китае. Основной причиной они называют снижение поставок, прежде всего из стран Ближнего Востока. По данным ряда источников, совокупный объем экспорта нефти из региона вернулся к уровням марта-апреля 2026 года.Несмотря на ожидания рынка, заявление Минфина США вечером 24 августа не внесло ясности относительно новых санкций против Ирана. Ведомство лишь сообщило, что "расширяет список видов деятельности, связанных с Ираном, которые в будущем могут подпадать под вторичные санкции, что упростит принятие мер" против тех, кто помогает Тегерану. Речь идёт о "пяти ключевых секторах: цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство". По версии Вашингтона, Тегеран использует эти сферы "для попыток поддерживать свою экономику".Сам же Бессент заявил, что Министерство финансов США начало беспрецедентную кампанию против Ирана – операцию "Экономический изгой", но также не раскрыл её подробностей.При этом Бессент, избегая прямого упоминания Китая, пригрозил Пекину: "Мы хотим сегодня чётко заявить, что никто не находится за пределами досягаемости американских санкций. Если они содействуют проведению транзакций и являются частью системы, которая превращает иранскую нефть в деньги, а затем использует эти деньги для подавления, они станут объектом санкций... Любая организация, которая содействует отмыванию денег от имени Ирана, будет исключена из системы расчетов в долларах США".Зависимость Индии от российской нефти достигла рекордного уровняОбъём закупок Индией российской нефти достиг рекордного уровня, поскольку конфликт в Персидском заливе приводит к сокращению поставок и толкает Нью-Дели в объятия Москвы. Об этом 23 августа сообщило издание FT.В июне и июле индийские потребители импортировали свыше 2,6 млн баррелей российской нефти в сутки. Это в разы выше февральского минимума в 1 млн баррелей и составляет более половины импорта всей сырой нефти в страну, сказал в комментарии FT ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия. В целом, согласно данным Kpler, совокупный суточный импорт Индии в размере 5 млн баррелей нефти также достиг высочайшего уровня с тех пор, как США и Израиль начали бомбардировки Ирана в конце февраля.Индия сокращала импорт российской нефти в прошлом году после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Нью-Дели в "финансировании военной машины Москвы против Украины". Однако мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном остается недостижимым, и практически иссякшие поставки нефти через Ормузский пролив вынудили Индию вновь обратиться к РФ для удовлетворения текущих потребностей, отметило издание.Индия удовлетворяет более 90% своих потребностей в сырой нефти и газе за счет импорта, а шестимесячный конфликт в Персидском заливе выявил бреши в энергетической безопасности самой густонаселенной страны мира. В своём выступлении по случаю Дня независимости Индии 15 августа премьер-министр Нарендра Моди назвал энергетическую безопасность "насущной потребностью" и добавил, что для страны "важно в полной мере поддержать альтернативные источники энергии".Ископаемые виды топлива по-прежнему имеют решающее значение для энергоснабжения Индии. По данным Национального института трансформации Индии (NITI Aayog), на уголь приходится почти 60%, а на нефть – 28%. Для сравнения, доля ядерного топлива составляет всего 1,6%.Власти Индии уже представили ряд инициатив по диверсификации энергопоставок, включая открытие атомного сектора для частных игроков, и обратились к местным нефтеперерабатывающим предприятиям с просьбой увеличить выработку бытового газа. Но эксперты отмечают, что этот переход потребует времени.Что же касается угля, нефти и газа, то Индия столкнулась с наслоением рисков, связанных с зависимостью от импорта, высокой концентрацией поставщиков, ограничением мощности хранилищ, узкими местами в инфраструктуре и прямым воздействием колебаний мировых цен, считает Хемант Маллья, глава группы по устойчивому развитию промышленности в Совете по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам (CEEW) со штаб-квартирой в Нью-Дели.В рамках долгосрочных планов по обеспечению энергетической безопасности Индия уделяет всё больше внимания наращиванию резервов. В этом месяце правительство сообщило законодателям, что стратегический резерв страны насчитывает 5,33 млн метрических тонн нефти, а, наряду с коммерческими мощностями, имеющиеся объемы хранения нефти и нефтепродуктов эквивалентны импорту за 74 дня. Страна также изучает такие варианты, как хранение части запасов в Объединенных Арабских Эмиратах."Война в Иране подчеркнула, что ближайшая задача Индии заключается не только в диверсификации поставок сырой нефти и маршрутов ее транспортировки, но и в полном отказе от неё", – заявил Ритолия. Однако, учитывая экономический рост Индии и скачок спроса, нефть еще долгое время будет оставаться важной частью энергобаланса, даже если её доля будет постепенно снижаться, признал аналитик Kpler.При этом Reuters 20 августа сообщило, что Китай соперничает с Индией за российскую нефть, чтобы заменить ею поставки с Ближнего Востока. По данным агентства, если раньше Китай в основном брал нефть из азиатских портов России (сорт ESPO), то теперь доля поставок из европейских портов выросла до 31% (преимущественно сорт Urals). Одновременно импорт российской нефти из европейских портов в Индию в августе снизился почти на 30%, говорится в публикации.Европа сможет заполнить ПХГ лишь при цене газа в 1 тыс. долларов за тысячу кубометровАналитики банка Goldman Sachs предсказывают, что к декабрю уровень котировок на газ в ЕС может превзойти 100 евро за мегаватт-час (свыше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров), чтобы стимулировать достаточные поставки для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). Даже текущий рост фьючерсов на голландском газовом хабе TTF не гарантирует перенаправления в Европу сжиженного природного газа (СПГ) с азиатского рынка, если ограничение поставок из Персидского залива затянется до 2027 года, отмечено в записке банка, обнародованной 23 августа.Согласно прогнозу Goldman Sachs, уровень заполнения ПХГ на северо-западе Европы к концу месяца достигнет лишь 51%, что на 3,4 процентного пункта ниже ожидаемого ранее. Ближневосточный конфликт перекрывает глобальные потоки энергоносителей (порядка 20% мирового спроса на СПГ) как раз в тот момент, когда Европе необходимо накопить топливо перед зимним пиком спроса.Аналитики отмечают, что нынешние котировки не смогут обеспечить Европе нужные объёмы для зимнего сезона. В случае, если экспорт из региона восстановится постепенно и процесс растянется до 2027 года, декабрьская цена на TTF может оказаться выше 100 евро/МВт·ч, на 110% выше базового сценария в 50 за 1 МВт·ч.Фьючерсы на газ на крупнейшем в Европе хабе TTF к середине дня 24 августа достигли 68,91 евро за МВт·ч, к 19:26 по Москве скорректированы до 68,71 за МВт·ч. Это ощутимо выше уровня закрытия пятницы и является максимальным значением среди биржевых цен закрытия с декабря 2022 года.На 24 августа уровень запасов в европейских хранилищах газа составляет всего 63% – это исторический минимум для данной даты с начала ведения наблюдений в 2011 году. При этом, по некоторым оценкам, в отдельные дни августа заполненность ПХГ опускалась до 61,7-62,3%.Единственный возможный смягчающий фактор – погодные условия, успокаивает европейцев Bloomberg. Исследование компании Rystad Energy допускает, что климатическое явление Эль-Ниньо способно поднять среднюю температуру в Европе на 2 градуса Цельсия выше нормы, что снизит потребность в отоплении и частично компенсирует нехватку запасов газа.

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Олег Хавич

индия, иран, сша, дональд трамп, энергетика, россия, эксклюзив