УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре - 25.08.2026 Украина.ру
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УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре
УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре - 25.08.2026 Украина.ру
УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека знает об атаке БПЛА на детский центр в Краснодаре. Об этом 25 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на УВКПЧ ООН
2026-08-25T19:25
2026-08-25T19:25
новости
краснодар
краснодарский край
россия
мария львова-белова
оон
вооруженные силы украины
военные преступления
дети
атака бпла
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В публикации отмечено, что УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре. Управление ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников и продолжают собирать информацию об инциденте в Краснодаре."Мы ознакомились с заявлениями российских властей по поводу этого инцидента и зафиксировали их. Мы продолжаем поиск независимых источников информации для проверки сведений об этом инциденте в соответствии с установленной методикой управления ООН по правам человека", - заявила официальный представитель управления Марта Уртадо.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА. Тогда обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр в Краснодаре и погибли трое подростков, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В оперштабе региона сообщили о 12 пострадавших.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Антироссийский демарш в СБ ООН под вывеской 35-й годовщины "незалежности" Украины не прошёлВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, краснодар, краснодарский край, россия, мария львова-белова, оон, вооруженные силы украины, военные преступления, дети, атака бпла
Новости, Краснодар, краснодарский край, Россия, Мария Львова-Белова, ООН, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, дети, атака БПЛА

УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре

19:25 25.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал в Краснодаре в память о погибших в результате украинской атаки на Геленджик
Стихийный мемориал в Краснодаре в память о погибших в результате украинской атаки на Геленджик - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека знает об атаке БПЛА на детский центр в Краснодаре. Об этом 25 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на УВКПЧ ООН
В публикации отмечено, что УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре. Управление ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников и продолжают собирать информацию об инциденте в Краснодаре.
"Мы ознакомились с заявлениями российских властей по поводу этого инцидента и зафиксировали их. Мы продолжаем поиск независимых источников информации для проверки сведений об этом инциденте в соответствии с установленной методикой управления ООН по правам человека", - заявила официальный представитель управления Марта Уртадо.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА. Тогда обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр в Краснодаре и погибли трое подростков, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В оперштабе региона сообщили о 12 пострадавших.
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Антироссийский демарш в СБ ООН под вывеской 35-й годовщины "незалежности" Украины не прошёл
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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