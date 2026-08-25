https://ukraina.ru/20260825/uvkpch-oon-interesuetsya-napadeniem-na-detskiy-tsentr-v-krasnodare-1082790630.html

УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре

УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре - 25.08.2026 Украина.ру

УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека знает об атаке БПЛА на детский центр в Краснодаре. Об этом 25 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на УВКПЧ ООН

2026-08-25T19:25

2026-08-25T19:25

2026-08-25T19:25

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В публикации отмечено, что УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре. Управление ознакомилось с сообщениями об атаке беспилотников и продолжают собирать информацию об инциденте в Краснодаре."Мы ознакомились с заявлениями российских властей по поводу этого инцидента и зафиксировали их. Мы продолжаем поиск независимых источников информации для проверки сведений об этом инциденте в соответствии с установленной методикой управления ООН по правам человека", - заявила официальный представитель управления Марта Уртадо.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА. Тогда обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр в Краснодаре и погибли трое подростков, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В оперштабе региона сообщили о 12 пострадавших.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Антироссийский демарш в СБ ООН под вывеской 35-й годовщины "незалежности" Украины не прошёлВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, краснодар, краснодарский край, россия, мария львова-белова, оон, вооруженные силы украины, военные преступления, дети, атака бпла