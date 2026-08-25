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Антироссийский демарш в СБ ООН под вывеской 35-й годовщины "незалежности" Украины не прошёл

Антироссийский демарш в СБ ООН под вывеской 35-й годовщины "незалежности" Украины не прошёл - 25.08.2026 Украина.ру

Антироссийский демарш в СБ ООН под вывеской 35-й годовщины "незалежности" Украины не прошёл

Европейские дипломаты вместе с Украиной не оставляют попыток усилить антироссийскую риторику, однако большинство стран-членов ООН их стремлений не разделяют

2026-08-25T19:18

2026-08-25T19:18

2026-08-25T19:18

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24 августа по запросу группы E5 – Великобритании, Франции, Дании, Греции, Латвии – состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.Заседание у европейцев с украинцами вышло с заранее распределёнными ролями и написанными под копирку выступлениями с антироссийскими нарративами. Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, особая его ирония в том, что в качестве главных поборников мира пытаются выступать представители тех государств, которые годами вооружали Украину, последовательно превращали её в инструмент военно-политического давления на Россию. Они же поощряли отказ Киева от выполнения Минских договорённостей и нетерпеливо предвкушали "стратегическое поражение России". Сегодня же они, не моргнув глазом, уверяют присутствующих, что они "не участники конфликта", а "лишь помогают Украине защищаться".Европейские дипломаты в один голос традиционно обвиняли Россию в эскалации конфликта, нанесении массированных атак по Киеву и далее по списку. Акцентировали внимание на ударах ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Азовского и Чёрного морей. Утверждали, что таким образом Россия создаёт серьёзную угрозу для экономической стабильности Украины, затрудняя вывоз зерновых, а на сельское хозяйство приходится 60% экспорта страны, то есть 7% от ВВП.На самом же деле российские войска атакуют портовую инфраструктуру Украины, чтобы уничтожить морские пути поставок вооружений для ВСУ, для чего зачастую в качестве прикрытия используются гражданские суда.Совет Безопасности ООН созвали 24 августа неслучайно – именно в этот день в 1991 году Украина стала независимым государством. Более подходящего повода вновь повторить свои мантры про поддержку Киева не придумаешь. Так, вся речь представительницы Великобритании свелась к чествованию Украины по случаю дня её независимости и завершилась фразой "будем поддерживать столько, сколько потребуется".Её французский коллега в свою очередь обвинял Россию в том, что она якобы нарушила территориальную целостность Украины в том виде, в каком она была на момент оглашения независимости. Давайте вспомним, с чего начались изменения границ Украины образца 1991 года? Крым не захотел жить под руководством националистов, устроивших Майдан с подачи США и Европы, воспользовался закреплённым в Уставе ООН правом на самоопределение народа, провёл референдум. А по его результатам вошёл в состав РФ. Аналогичным образом позже поступил Донбасс, пострадавший от гражданской войны с Киевом.Перед началом заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен на правах председателя зачитал совместное заявление 50 государств и делегации Евросоюза, приуроченное к 35-летию независимости Украины, с призывом России к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также возобновлению переговоров. США этот политический демарш явно антироссийского характера не поддержали, как и почти 3/4 от общего числа членов ООН (всего их 193)."Заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины "незалежности" Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных её правителей страна была "доведена до ручки". Те, кто громко кричали о независимости и блестящих перспективах Украины, на самом деле вольно или невольно её разрушали. Особенно в этом преуспел её нынешний диктатор, так называемый "президент мира", уже, правда, просроченный", - заявил Небензя.Украину при активном участии стран коллективного Запада, претендующих на "цивилизованность" и "демократичность", по словам главы российской делегации, превратили в "концлагерь имени Зеленского", в котором установлен полный запрет на любое инакомыслие и оппозицию, а людей, озвучивших альтернативную точку зрения, без суда и следствия отправляют за решётку или уничтожают физически.Выступавшая первой заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло отдельно остановилась на рассказе о пытках российских военных, оказавшихся в украинском плену.Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России – именно так называются систематические удары по жилым домам, детям, медикам, пассажирскому транспорту, подчеркнул Небензя. А глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов для последующих ударов по российским городам. Расчёт очевиден – напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри РФ, отметил он."Именно террор становится для Киева последним средством в попытке изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию. <…> И странно выглядят после этого стенания об ударах по объектам военной инфраструктуры киевского режима, производящим на деньги и при прямом содействии своих западных спонсоров оружие, бьющее по гражданским объектам в России", – заявил российский дипломат.Без таких стенаний не обошлось: европейцы и особенно постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сетовали, мол, ВС РФ атакуют гражданскую инфраструктуру украинских городов. Однако российские войска ударяют как раз по военным целям, в отличие от ВСУ, прицельно атакующих в частности передвигающиеся автомобили мирных жителей. И делают они это тем вооружением, которое получили от западных спонсоров.Мельник всячески благодарил присутствующих за то, что украинский вопрос остаётся на повестке Совета Безопасности ООН, но прямым текстом говорил, что этого недостаточно, и призвал ввести "далекоидущие санкции" против России и предприятий-производителей вооружений.По такой логике тогда нужно вводить ограничительные меры и в отношении западных предприятий ВПК."Похоже, что западные покровители, не говоря о самом Зеленском, всё ещё питают опасную иллюзию, будто бы дальнейшая эскалация, удары вглубь нашей территории и террор против мирного населения вынудят нас согласиться на навязываемый под видом "мира" ультиматум. Переговорные требования, которые нам выдвигают, выглядят по меньшей мере странными. Как будто это Россия, а не Украина, терпит поражение на поле боя и должна согласиться на любые условия. Вооружённые силы России сохраняют инициативу и уверенно продвигаются вперёд", – заявил Небензя.По ходу заседания неоднократно звучали призывы к России пойти на перемирие безо всяких предварительных условий. В частности датский министр произнёс: "Если Россия прекратит войну, война прекратится. Если Украина прекратит войну, она прекратит своё существование". Однако наступление мира – это компромисс с обеих сторон. Москва регулярно демонстрирует свою открытость к диалогу, чего нельзя сказать о Киеве, судя по его действиям."Никаких договорённостей за счёт интересов безопасности России не будет. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательного политико-дипломатического диалога не будет", – подытожил Небензя.

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https://ukraina.ru/20260220/podpolkovnik-vks-rf-vernulsya-domoy-iz-ukrainskogo-plena-i-rasskazal-o-pytkakh-1075907119.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, василий небензя, андрей мельник, оон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес