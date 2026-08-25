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Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру

Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру - 25.08.2026 Украина.ру

Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру

Православная церковь подвергается гонениям на Западной Украине. Об этом 25 августа сообщил украинский Союз православных журналистов

2026-08-25T19:54

2026-08-25T19:54

2026-08-25T19:54

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Полицейские в Тернопольской области не пропустили транспорт с 20 детьми в Почаевскую лавру и заставили верующих идти пешком по трассе."Правоохранители остановили автобус непосредственно возле въезда в город. При этом другие автомобили проезжали абсолютно свободно. Верующие долго просили полицейских пропустить их, указывая на присутствие в салоне двадцати детей. Однако дежурный полицейский отказался слушать паломников", - сказано в публикации.СПЖ обратил внимание на провокационные вопросы сотрудников органов внутренних дел, присягавших на верность народу."Зачем вы привезли сюда этих детей?" – спросил представитель полиции в ответ на просьбы пропустить автобус к Почаевской лавре.Из-за противодействия полиции верующие высадились на трассе и пошли к обители пешком. Паломники заявили, что движение вдоль оживленной трассы подвергает жизни детей серьезной опасности, однако полицейские своего решения не изменили. Крестный ход в Почаевскую лавру проходит ежегодно, традиции около 200 лет. Детей и немощных обычно подвозят к обители на транспорте. После госпереворота 2014 года на Украине начались гонения на Православную церковь. Каноническую УПЦ лишили собственности, гонениям подвергли священнослужителей и монашествующих.Убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре 23 августа стало прямым следствием кампании по демонизации канонической церкви на Украине. Об этом 24 августа заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Образ церкви как врага, который целенаправленно создаётся не без участия внешних консультантов, оправдывает любое насилие против неё, в том числе убийства", — подчеркнул он.Нападение произошло утром 23 августа возле Свято-Николаевского храма. Монах Варсонофий скончался от ножевых ранений. Инок Григорий и послушник Андрей госпитализированы в тяжёлом состоянии.Новости на эту тему: МИД заявил о культивировании Киевом риторики ненависти в отношении УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, почаевская лавра, упц, рпц, православие, православные, гонения, нацполиция, мвд украины, права человека, верующие, религия, западная украина