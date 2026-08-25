https://ukraina.ru/20260825/politsiya-ukrainy-ne-propuskaet-palomnikov-v-pochaevskuyu-lavru-1082791035.html
Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру
Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру - 25.08.2026 Украина.ру
Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру
Православная церковь подвергается гонениям на Западной Украине. Об этом 25 августа сообщил украинский Союз православных журналистов
2026-08-25T19:54
2026-08-25T19:54
2026-08-25T19:54
новости
украина
почаевская лавра
упц
рпц
православие
православные
гонения
нацполиция
мвд украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/25/1021202572_0:79:2939:1732_1920x0_80_0_0_9f27b615358e5d7f50d90a6cb58c88d1.jpg
Полицейские в Тернопольской области не пропустили транспорт с 20 детьми в Почаевскую лавру и заставили верующих идти пешком по трассе."Правоохранители остановили автобус непосредственно возле въезда в город. При этом другие автомобили проезжали абсолютно свободно. Верующие долго просили полицейских пропустить их, указывая на присутствие в салоне двадцати детей. Однако дежурный полицейский отказался слушать паломников", - сказано в публикации.СПЖ обратил внимание на провокационные вопросы сотрудников органов внутренних дел, присягавших на верность народу."Зачем вы привезли сюда этих детей?" – спросил представитель полиции в ответ на просьбы пропустить автобус к Почаевской лавре.Из-за противодействия полиции верующие высадились на трассе и пошли к обители пешком. Паломники заявили, что движение вдоль оживленной трассы подвергает жизни детей серьезной опасности, однако полицейские своего решения не изменили. Крестный ход в Почаевскую лавру проходит ежегодно, традиции около 200 лет. Детей и немощных обычно подвозят к обители на транспорте. После госпереворота 2014 года на Украине начались гонения на Православную церковь. Каноническую УПЦ лишили собственности, гонениям подвергли священнослужителей и монашествующих.Убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре 23 августа стало прямым следствием кампании по демонизации канонической церкви на Украине. Об этом 24 августа заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Образ церкви как врага, который целенаправленно создаётся не без участия внешних консультантов, оправдывает любое насилие против неё, в том числе убийства", — подчеркнул он.Нападение произошло утром 23 августа возле Свято-Николаевского храма. Монах Варсонофий скончался от ножевых ранений. Инок Григорий и послушник Андрей госпитализированы в тяжёлом состоянии.Новости на эту тему: МИД заявил о культивировании Киевом риторики ненависти в отношении УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
почаевская лавра
западная украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/25/1021202572_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_629dc66ccc72d3adbea99ffcef223faa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, почаевская лавра, упц, рпц, православие, православные, гонения, нацполиция, мвд украины, права человека, верующие, религия, западная украина
Новости, Украина, Почаевская Лавра, УПЦ, РПЦ, Православие, православные, гонения, Нацполиция, МВД Украины, права человека, верующие, Религия, Западная Украина
Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру
Православная церковь подвергается гонениям на Западной Украине. Об этом 25 августа сообщил украинский Союз православных журналистов
Полицейские в Тернопольской области не пропустили транспорт с 20 детьми в Почаевскую лавру и заставили верующих идти пешком по трассе.
"Правоохранители остановили автобус непосредственно возле въезда в город. При этом другие автомобили проезжали абсолютно свободно. Верующие долго просили полицейских пропустить их, указывая на присутствие в салоне двадцати детей. Однако дежурный полицейский отказался слушать паломников", - сказано в публикации.
СПЖ обратил внимание на провокационные вопросы сотрудников органов внутренних дел, присягавших на верность народу.
"Зачем вы привезли сюда этих детей?" – спросил представитель полиции в ответ на просьбы пропустить автобус к Почаевской лавре.
Из-за противодействия полиции верующие высадились на трассе и пошли к обители пешком.
Паломники заявили, что движение вдоль оживленной трассы подвергает жизни детей серьезной опасности, однако полицейские своего решения не изменили.
Крестный ход в Почаевскую лавру проходит ежегодно, традиции около 200 лет. Детей и немощных обычно подвозят к обители на транспорте.
После госпереворота 2014 года на Украине начались гонения на Православную церковь. Каноническую УПЦ лишили собственности, гонениям подвергли священнослужителей и монашествующих.
Убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре 23 августа стало прямым следствием кампании по демонизации канонической церкви на Украине. Об этом 24 августа заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Образ церкви как врага, который целенаправленно создаётся не без участия внешних консультантов, оправдывает любое насилие против неё, в том числе убийства", — подчеркнул он.
Нападение произошло утром 23 августа возле Свято-Николаевского храма. Монах Варсонофий скончался от ножевых ранений. Инок Григорий и послушник Андрей госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.