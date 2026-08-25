Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/politsiya-ukrainy-ne-propuskaet-palomnikov-v-pochaevskuyu-lavru-1082791035.html
Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру
Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру - 25.08.2026 Украина.ру
Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру
Православная церковь подвергается гонениям на Западной Украине. Об этом 25 августа сообщил украинский Союз православных журналистов
2026-08-25T19:54
2026-08-25T19:54
новости
украина
почаевская лавра
упц
рпц
православие
православные
гонения
нацполиция
мвд украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/25/1021202572_0:79:2939:1732_1920x0_80_0_0_9f27b615358e5d7f50d90a6cb58c88d1.jpg
Полицейские в Тернопольской области не пропустили транспорт с 20 детьми в Почаевскую лавру и заставили верующих идти пешком по трассе."Правоохранители остановили автобус непосредственно возле въезда в город. При этом другие автомобили проезжали абсолютно свободно. Верующие долго просили полицейских пропустить их, указывая на присутствие в салоне двадцати детей. Однако дежурный полицейский отказался слушать паломников", - сказано в публикации.СПЖ обратил внимание на провокационные вопросы сотрудников органов внутренних дел, присягавших на верность народу."Зачем вы привезли сюда этих детей?" – спросил представитель полиции в ответ на просьбы пропустить автобус к Почаевской лавре.Из-за противодействия полиции верующие высадились на трассе и пошли к обители пешком. Паломники заявили, что движение вдоль оживленной трассы подвергает жизни детей серьезной опасности, однако полицейские своего решения не изменили. Крестный ход в Почаевскую лавру проходит ежегодно, традиции около 200 лет. Детей и немощных обычно подвозят к обители на транспорте. После госпереворота 2014 года на Украине начались гонения на Православную церковь. Каноническую УПЦ лишили собственности, гонениям подвергли священнослужителей и монашествующих.Убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре 23 августа стало прямым следствием кампании по демонизации канонической церкви на Украине. Об этом 24 августа заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Образ церкви как врага, который целенаправленно создаётся не без участия внешних консультантов, оправдывает любое насилие против неё, в том числе убийства", — подчеркнул он.Нападение произошло утром 23 августа возле Свято-Николаевского храма. Монах Варсонофий скончался от ножевых ранений. Инок Григорий и послушник Андрей госпитализированы в тяжёлом состоянии.Новости на эту тему: МИД заявил о культивировании Киевом риторики ненависти в отношении УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
почаевская лавра
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/25/1021202572_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_629dc66ccc72d3adbea99ffcef223faa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, почаевская лавра, упц, рпц, православие, православные, гонения, нацполиция, мвд украины, права человека, верующие, религия, западная украина
Новости, Украина, Почаевская Лавра, УПЦ, РПЦ, Православие, православные, гонения, Нацполиция, МВД Украины, права человека, верующие, Религия, Западная Украина

Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру

19:54 25.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл посетил Почаевскую Лавру
Патриарх Кирилл посетил Почаевскую Лавру - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Православная церковь подвергается гонениям на Западной Украине. Об этом 25 августа сообщил украинский Союз православных журналистов
Полицейские в Тернопольской области не пропустили транспорт с 20 детьми в Почаевскую лавру и заставили верующих идти пешком по трассе.
"Правоохранители остановили автобус непосредственно возле въезда в город. При этом другие автомобили проезжали абсолютно свободно. Верующие долго просили полицейских пропустить их, указывая на присутствие в салоне двадцати детей. Однако дежурный полицейский отказался слушать паломников", - сказано в публикации.
СПЖ обратил внимание на провокационные вопросы сотрудников органов внутренних дел, присягавших на верность народу.
"Зачем вы привезли сюда этих детей?" – спросил представитель полиции в ответ на просьбы пропустить автобус к Почаевской лавре.
Из-за противодействия полиции верующие высадились на трассе и пошли к обители пешком.
Паломники заявили, что движение вдоль оживленной трассы подвергает жизни детей серьезной опасности, однако полицейские своего решения не изменили.
Крестный ход в Почаевскую лавру проходит ежегодно, традиции около 200 лет. Детей и немощных обычно подвозят к обители на транспорте.
После госпереворота 2014 года на Украине начались гонения на Православную церковь. Каноническую УПЦ лишили собственности, гонениям подвергли священнослужителей и монашествующих.
Убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре 23 августа стало прямым следствием кампании по демонизации канонической церкви на Украине. Об этом 24 августа заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Образ церкви как врага, который целенаправленно создаётся не без участия внешних консультантов, оправдывает любое насилие против неё, в том числе убийства", — подчеркнул он.
Нападение произошло утром 23 августа возле Свято-Николаевского храма. Монах Варсонофий скончался от ножевых ранений. Инок Григорий и послушник Андрей госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Новости на эту тему: МИД заявил о культивировании Киевом риторики ненависти в отношении УПЦ
Больше новостей дня представлено в обзоре Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПочаевская ЛавраУПЦРПЦПравославиеправославныегоненияНацполицияМВД Украиныправа человекаверующиеРелигияЗападная Украина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:00Зрада Экспресс: приехали, девчата. Женская мобилизация и еврокапкан "Резерв+"
20:51Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавре
20:40Опрос: 53% поляков выступают против поставок оружия Украине
20:36За день ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников
20:16"Медленно проигрываем России" - экс-министр обороны Украины видит финал СВО
19:54Полиция Украины не пропускает паломников в Почаевскую лавру
19:3425 августа 2026 года, вечерний эфир
19:25УВКПЧ ООН интересуется нападением на детский центр в Краснодаре
19:18Антироссийский демарш в СБ ООН под вывеской 35-й годовщины "незалежности" Украины не прошёл
19:04Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении России
18:38Россия не видит альтернатив победе в СВО, Запад не может профинансировать Украину. Итоги 25 августа
18:22В поисках неразборчивой бабушки. Зеленский подтвердил свою русофобию
18:01"Табуретка ВСУ закачалась": Краснов о том, как Россия выбивает опоры у киевского режима
18:00Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше
17:55"Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ
17:42Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портам
17:40"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу
17:25Киев готовил вторжение в Россию на 8 марта — но Москва опередила
17:24Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней
17:11"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья
Лента новостейМолния