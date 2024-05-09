https://ukraina.ru/20240509/1046044826.html

Мой дед, Никифор Саввич Лизан, был в артиллерии

Мой дед, Никифор Саввич Лизан, был в артиллерии - 09.05.2024 Украина.ру

Мой дед, Никифор Саввич Лизан, был в артиллерии

Мой прадед, Лизан Никифор Саввич, родился 12 марта 1908 года в многодетной семье (8 детей) сына священника Саввы Лизана в с. Удобное ныне Белгород-Днестровского района Одесской области. В то время это был Аккерманский уезд Бессарабской губернии Российской империи

2024-05-09T12:14

2024-05-09T12:14

2024-05-09T12:14

эксклюзив

иван лизан

великая отечественная война

бессмертный полк

бессарабия

румыния

берлин

анхель ди мария

красная армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/09/1046045263_0:125:702:520_1920x0_80_0_0_28102d748d5243bf8f8638d46629603e.jpg

В 1918 году, когда ему исполнилось 10 лет, Бессарабия вошла в состав Румынии.Прадед получил общее образование, закончив 3 класса школы. Бедность не позволила продолжать обучение в школе, однако Никифор во время учёбы проявил способность к математике. Далее учился в Аккермане (Белгород-Днестровский) кузнечному делу.Несмотря на то что ВВП Румынии в межвоенные годы вырос всего на 7%, многие жители Бессарабии, находившейся в составе Румынии на правах внутренней колонии, считали Румынию богатой страной.В начале 1930-х годов Никифор устроился на работу кузнецом в румынских Галацах. Зарабатывал 120 леев в месяц, 100 леев откладывал в надежде открыть свою кузницу в родном селе. Работал на паровом молоте, был на хорошем счету у мастера. По требованию отца, подыскавшего лучше рабочее место в трамвайном парке Кишинёва, уволился из кузницы. В парк так и не устроился — рабочее место заняли. Был вынужден трудиться батраком в Молдавии, также разгружал баржи на Дунае.Срочную службу Никифор Саввич проходил в румынской кавалерии. Лошадь у него была резвой, во время занятий вырывалась вперёд командира, за что дед подвергался дисциплинарным наказаниям. Помогал сослуживцам писать письма из армии.В 1933 году женился на Аксинии 1912 г. р. (в её семье было три сестры и один брат), супруга в школу не ходила, грамоте её обучил её же брат. Подрабатывал заготовкой камыша в плавнях — он использовался в качестве кровельного материала — и сезонным рабочим в Румынии.В конце июня 1940 года, когда Бессарабия вошла в состав Советского Союза, отступающие румыны попытались угнать моего прадеда в Румынию. Во время марша он смог выбиться из строя и затеряться, после чего переоделся во взятую с собой гражданскую одежду, выбросил бельгийский карабин стоимостью свыше 20 тыс. леев и вернулся в своё родное село.В июне 1941 года в Бессарабию вернулись румыны. Никифор был мобилизован в Красную Армию, но в Николаевской области его часть была взята в окружение немецкими войсками, он попал на сортировку в лагерь военнопленных в Винницкой области. Так как был уроженцем Бессарабии, то по договорённости между Берлином с Бухарестом он вместе с другими, уже румынскими подданными был отпущен домой.Времени и сил на расследование дезертирства Никифора из румынской армии у румын не было, поэтому об утере карабина прадеду никто не припомнил, в противном случае ему пришлось бы продать дом и всё имущество, но денег всё равно бы не хватило для компенсации выброшенного оружия.В Красную Армию Никифор был призван в ноябре 1944 года. На фронт попал, уже когда Красная Армия освободила Польшу, там ему один его земляков посоветовал взять в сарае, где лежало оружие для новобранцев, короткую винтовку — карабин. Так по совету земляка Никифор попал из пехоты в артиллерию и начал службу в звании рядового заряжающим миномёта 120-мм батареи в 140 гвардейском стрелковом полку 47 гвардейской стрелковой дивизии. Хорошо управлял лошадьми, подвозил боеприпасы для батареи.Награждён.• Орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «Смелым и мужественным воином показала себя тов. Лизан в боях при отражении контратаки противника 24 марта 1945 года, когда противник с целью соединиться с отрезанной группировкой между Вартой и Одером бросил на полк до ста бронеединиц. Расчёт, в котором действовал тов. Лизан, стойко отстаивал занятые рубежи, они огнём миномёта подожгли два бронетранспортёра противника. За проявленное мужество тов. Лизан достоин Правительственной награды ордена "Красная Звезда"».• Медалью «За отвагу». Из наградного листа: «В период боёв за Берлин, действуя в составе расчёта, уничтожил 3 станковых пулемёта, 2 миномёта и до взвода пехоты».• Медалью «За взятие Берлина».Закончил войну в Берлине, демобилизован в 1945 году.В ноябре-декабре 1945 года вернулся в семью. Из Германии привёз 3 пары валенок, 3 лётных шлема — всё выменял у немцев на продовольствие.Зимой 1945 года поехал на Западную Украину за продовольствием, во время ограбления поезда бандеровцами получил наганом по голове за попытку сопротивления, но деньги сохранил. Весной 1946 года вновь поехал на Западную Украину, чтобы купить мыло для его последующей перепродажи в Бессарабии, на обратной дороге стал жертвой ограбления со стороны бандеровцев — они стащили крюком мешок с мылом с открытого железнодорожного вагона.Вступил в колхоз в 1948 году, был удостоен звания «заслуженный колхозник». Трудился кладовщиком в колхозе, сестра Мария была бухгалтером в колхозе. Послевоенные годы были особенно тяжёлыми — первый хороший урожай в послевоенной Бессарабии был в 1949 году.Умер 16 марта 1994 года в возрасте 86 лет.

бессарабия

румыния

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, иван лизан, великая отечественная война, бессмертный полк, бессарабия, румыния, берлин, анхель ди мария, красная армия