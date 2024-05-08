Гаспарян: переговоры с Киевом невозможны по причине отсутствия "лицензии" у одной из сторон - 08.05.2024 Украина.ру
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Гаспарян: переговоры с Киевом невозможны по причине отсутствия "лицензии" у одной из сторон
Гаспарян: переговоры с Киевом невозможны по причине отсутствия "лицензии" у одной из сторон - 08.05.2024 Украина.ру
Гаспарян: переговоры с Киевом невозможны по причине отсутствия "лицензии" у одной из сторон
Даже если Киев завтра выйдет к Москве с предложением о переговорах, скорее всего, они не состоятся. Причина - непонятно, кто именно будет являться гарантом их выполнения со стороны Киева
2024-05-08T04:45
2024-05-08T04:45
новости
армен гаспарян
переговоры
киев
украина
россия
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян."Допустим они (представители киевского режима. - Ред.) вышли с предложением: всё, давайте как бы мы там признаем все потерю всех русских территорий. Вот президент России Владимир Путин скажет: прекрасно, с кем из вас надо договариваться об этом? Это кто должен быть? Придурковатый спикер Рады Стефанчук, абсолютное пустое место, пока еще премьер-министр Шмыгаль? Зеленский уже может не дожить до переговоров", - сказал политолог.При этом добавил он, по мере того, как будет сыпаться фронт на Донецком направлении, в СМИ будет появляться всё больше попыток переобуться и заявить, что они всегда были за Россию, среди тех, кто сейчас активно топит за киевский режим и уничтожение всего российского.Несколько дней назад замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью The Economist, что не видит возможности для ВСУ одержать победу на поле боя, даже в том случае, если армии удастся отбросить подразделения РФ к прежним границам Украины.Он добавил, что сейчас Украина находится на грани и ей "тяжело, как никогда", а российская армия продвигается в Донбассе и продолжит это делать. И Часов Яр падет как Авдеевка, это лишь вопрос времени.В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 годаПараллельно немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе. Это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеРанее The Economist выпустило статью, в которой говорилось о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории. Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутРанее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте*-Признан в РФ террористом и экстремистом.ИНТЕРВЬЮ АРМЕН ГАСПАРЯН о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России
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новости, армен гаспарян, переговоры, киев, украина, россия, украина.ру
Новости, Армен Гаспарян, переговоры, Киев, Украина, Россия, Украина.ру

Гаспарян: переговоры с Киевом невозможны по причине отсутствия "лицензии" у одной из сторон

04:45 08.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Президент Зеленский: эпохальные перемены или легкая коррекция курса?"
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Даже если Киев завтра выйдет к Москве с предложением о переговорах, скорее всего, они не состоятся. Причина - непонятно, кто именно будет являться гарантом их выполнения со стороны Киева
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян.
"Допустим они (представители киевского режима. - Ред.) вышли с предложением: всё, давайте как бы мы там признаем все потерю всех русских территорий. Вот президент России Владимир Путин скажет: прекрасно, с кем из вас надо договариваться об этом? Это кто должен быть? Придурковатый спикер Рады Стефанчук, абсолютное пустое место, пока еще премьер-министр Шмыгаль? Зеленский уже может не дожить до переговоров", - сказал политолог.
При этом добавил он, по мере того, как будет сыпаться фронт на Донецком направлении, в СМИ будет появляться всё больше попыток переобуться и заявить, что они всегда были за Россию, среди тех, кто сейчас активно топит за киевский режим и уничтожение всего российского.
Несколько дней назад замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью The Economist, что не видит возможности для ВСУ одержать победу на поле боя, даже в том случае, если армии удастся отбросить подразделения РФ к прежним границам Украины.
Он добавил, что сейчас Украина находится на грани и ей "тяжело, как никогда", а российская армия продвигается в Донбассе и продолжит это делать. И Часов Яр падет как Авдеевка, это лишь вопрос времени.
В ГУР Украины не верят в победу ВСУ, но исключают переговоры до середины 2025 года
Параллельно немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе. Это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.
Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на карте
Ранее The Economist выпустило статью, в которой говорилось о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории. Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
The Economist: американские деньги Киеву не помогут
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.
"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте
*-Признан в РФ террористом и экстремистом.
ИНТЕРВЬЮ АРМЕН ГАСПАРЯН о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России
 
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