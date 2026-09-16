https://ukraina.ru/20260916/zhiteli-donbassa-i-novorossii-vpervye-posle-vossoedineniya-izberut-parlamentariev---putin-1083240092.html
Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин - 16.09.2026 Украина.ру
Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
Нынешняя российская масштабная выборная кампания проводится в условиях специальной военной операции, впервые свой выбор смогут сделать жители Донбасса и Новороссии. Об этом 16 сентября в обращении накануне голосования заявил президент России Владимир Путин
2026-09-16T18:28
2026-09-16T18:28
2026-09-16T18:28
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"Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы", - подчеркнул глава государства.Он выразил уверенность в том, что активно голосовать будут также российские солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу и куют победу на поле боя. Их мужество и верность Отечеству президент считает примером для всей страны.Победу России приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее, уточнил глава государства.Путин отметил, что "участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны"."Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему, - заявил Путин. - Голос каждого избирателя имеет значение".Больше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, выборы, парламентские выборы, новые регионы
Новости, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, выборы, парламентские выборы, Новые регионы
Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
Нынешняя российская масштабная выборная кампания проводится в условиях специальной военной операции, впервые свой выбор смогут сделать жители Донбасса и Новороссии. Об этом 16 сентября в обращении накануне голосования заявил президент России Владимир Путин
"Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы", - подчеркнул глава государства.
Он выразил уверенность в том, что активно голосовать будут также российские солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу и куют победу на поле боя. Их мужество и верность Отечеству президент считает примером для всей страны.
Победу России приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее, уточнил глава государства.
Путин отметил, что "участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны".
"Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему, - заявил Путин. - Голос каждого избирателя имеет значение".
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