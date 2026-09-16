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Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин

Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин - 16.09.2026 Украина.ру

Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин

Нынешняя российская масштабная выборная кампания проводится в условиях специальной военной операции, впервые свой выбор смогут сделать жители Донбасса и Новороссии. Об этом 16 сентября в обращении накануне голосования заявил президент России Владимир Путин

2026-09-16T18:28

2026-09-16T18:28

2026-09-16T18:28

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"Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы", - подчеркнул глава государства.Он выразил уверенность в том, что активно голосовать будут также российские солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу и куют победу на поле боя. Их мужество и верность Отечеству президент считает примером для всей страны.Победу России приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее, уточнил глава государства.Путин отметил, что "участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны"."Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему, - заявил Путин. - Голос каждого избирателя имеет значение".Больше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, выборы, парламентские выборы, новые регионы