Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин - 16.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260916/zhiteli-donbassa-i-novorossii-vpervye-posle-vossoedineniya-izberut-parlamentariev---putin-1083240092.html
Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин - 16.09.2026 Украина.ру
Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
Нынешняя российская масштабная выборная кампания проводится в условиях специальной военной операции, впервые свой выбор смогут сделать жители Донбасса и Новороссии. Об этом 16 сентября в обращении накануне голосования заявил президент России Владимир Путин
2026-09-16T18:28
2026-09-16T18:28
новости
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
выборы
парламентские выборы
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353316_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_92fc4ef895c7864f7e70797766cf8a26.jpg
"Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы", - подчеркнул глава государства.Он выразил уверенность в том, что активно голосовать будут также российские солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу и куют победу на поле боя. Их мужество и верность Отечеству президент считает примером для всей страны.Победу России приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее, уточнил глава государства.Путин отметил, что "участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны"."Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему, - заявил Путин. - Голос каждого избирателя имеет значение".Больше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донбасс
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353316_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_58a9c51f0fd20da62127f47d9fe55562.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, выборы, парламентские выборы, новые регионы
Новости, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, выборы, парламентские выборы, Новые регионы

Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин

18:28 16.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Нынешняя российская масштабная выборная кампания проводится в условиях специальной военной операции, впервые свой выбор смогут сделать жители Донбасса и Новороссии. Об этом 16 сентября в обращении накануне голосования заявил президент России Владимир Путин
"Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы", - подчеркнул глава государства.
Он выразил уверенность в том, что активно голосовать будут также российские солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу и куют победу на поле боя. Их мужество и верность Отечеству президент считает примером для всей страны.
Победу России приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее, уточнил глава государства.
Путин отметил, что "участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны".
"Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему, - заявил Путин. - Голос каждого избирателя имеет значение".
Больше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонбассНовороссияВладимир Путинвыборыпарламентские выборыНовые регионы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:08Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки
19:02Мобилизация в тупике, война в руках дельцов: Залужный учит Киев воевать – из Лондона
18:56"Квартал 95" понёс складские потери
18:38ВС России поразили контейнеровоз под Одессой
18:38Связь как оружие на Херсонщине, работа психологов в ДНР. 16 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:52
18:28Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
18:14Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин
18:09Дают последний шанс: зачем Трамп заговорил про "энергетическое перемирие"
18:04На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР
17:50"Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября
17:38Пойдёт ли НАТО на агрессивные учения у границ России и почему Зеленский хоронит свой план победы – Ищенко
17:35"В отличие от нашего противника": Медведев рассказал, почему выборы в РФ состоятся
17:12"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали силовики Зеленского
17:02Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья
16:06Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией
16:00Шахта "Юнком": ядерный "Кливаж" в недрах Донбасса
15:56Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
15:39Корецкий и Зеленский дистанционно встретились с аграриями и пообещали помочь
15:10Фестиваль "Шаг в будущее", болгарская диаспора на Херсонщине. 16 сентября 2026 года, утренний эфир 111:21
15:06"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине
Лента новостейМолния