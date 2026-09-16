https://ukraina.ru/20260916/granitsa-na-zamke-klyuch-u-gerani-zapadnye-kuratory-ukrainy-poluchili-chrnuyu-metku-ot-rossii-1083228734.html

"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России

"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России - 16.09.2026 Украина.ру

"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России

Мирно спал бывший премьер Британии Борис Джонсон в дипломатическом вагоне поезда, который увозил его с Украины. Сон политика был крепок и спокоен. Но на польской границе произошло непредвиденное: в локомотив (другого поезда) попал дрон.

2026-09-16T15:02

2026-09-16T15:02

2026-09-16T15:02

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цру

нато

борис джонсон

киев

британия

владимир зеленский

джаред кушнер

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Поезд самого Джонсона уже был на польской территории. Ему даже не пришлось выходить из вагона. Но крик начался такой, как будто целились в самого Бориса!Джонсон со страху потребовал дать Украине все нужные средства ПВО, а также конфисковать активы России в Бельгии. И неважно, что против конфискации выступает не только Бельгия, но и Франция, Италия, Люксембург и что самое важное, глава ЕЦБ Кристин Лагард.Но Джонсон был разъярён и не знал, что ещё придумать. Его, "мирного любителя книг" (он возвращался со Львовской книжной ярмарки), пытался атаковать российский дрон? Скорее всего нет. Атаковать именно Джонсона и других политиков никто не собирался.Но предупреждение они, вольно или невольно, получили."Это было ужасно"Кто же еще оказался в этот момент на границе Украины и Польши? Там была довольно интересная компания.В соседнем поезде ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, четырёхзвёздный генерал, руководивший провальными кампаниями США в Ираке и Афганистане. Яростный "заукраинец" — такой же, как Борис Джонсон.Украину Петреус посещал уже в 11 раз за последние 4 года. Что они там все делают —представители "мирного блока НАТО"?Петреус дал интервью о происшествии The New York Times, где сообщил, что сам он "ничего не боится", а вот гражданские в его поезде очень испугались."Это было ужасно", — тем не менее, такими словами живописал атаку российского дрона американский генерал.Пестрая компанияКак пишет немецкая газета Bild, в это же время в поезде находились: cоветник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер; депутат бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер; бывший премьер Швеции Карл Бильдт; советники по нацбезопасности Соединенного Королевства, ФРГ, Франции и Италии, а также представители европейских правительств.За этой скороговоркой скрываются довольно интересные личности.Тот, кого называют "советник по нацбезопасности Королевства" — это Джонатан Пауэлл, советник всех последних премьеров Британии, начиная ещё с Тони Блэра. Он часто находится рядом с Зеленским во время переговоров, инструктирует его перед выступлениями и интервью.Джонатан Пауэлл — это и есть "рука, появляющаяся из тени", которая управляет Зеленским. Человек чрезвычайно любопытный, с интересной и богатой биографией. Это, по сути, неофициальный министр иностранных дел Британии.Премьеры — это просто актёры. Премьеры в Британии приходят и уходят. А Джонатан Пауэлл продолжает десятилетиями управлять внешней политикой Британии. Скромный, неприметный человек.Наверняка и Карл Бильдт, и другие неназванные "представители европейских правительств", — это не просто любители побродить по осеннему Киеву. "Руки из тени", управляющие Зеленским, приехали составить общий план действий.Встреча в КиевеВсе они приехали на "Ялтинскую конференцию", которую ежегодно проводит украинский олигарх Пинчук. По понятным причинам, с 2014 года конференция проводится в Киеве.Накануне Киев посетили Стив Уиткофф и Джеральд Кушнер, посланники Трампа, которые до этого побывали в Москве. Интересно, что буквально в эти же дни Кушнер был назван "самым влиятельным евреем в мире". Израильское издание Jerusalem Post поставило его с супругой, Иванкой Трамп, на первое место в рейтинге "влиятельных".В этом же рейтинге есть и Зеленский — на 21 месте, его там называют "еврейское лицо украинского сопротивления".В Киеве "самый влиятельный" объяснил Зеленскому, что "территории придется отдать", а "выборы придётся провести". А в видео выступлении уже перед участниками конференции Кушнер заявил о "неготовности Украины" к миру.Кстати, в Киеве на конференции присутствовали как минимум ещё два высокопоставленных американца: бывший министр Армии Дэн Дрисколл и бывший глава корпорации Google Эрик Шмидт.Возможно, они тоже были в поезде на границе с Польшей в момент атаки российского дрона.Общая реакция натовцев: все в шоке. Польша чуть ли не каждый день теперь поднимает истребители, проверяя ,не бомбят ли российские дроны инфраструктуру НАТО уже на их территории?Так в чем же дело, почему всех так переполошил дрон?"Неприкосновенные" закончилисьВо-первых, "неприкосновенные" почувствовали себя прикосновенными. Сытые и комфортные поездки в Киев закончились.Во-вторых, Россия начинает бить по погранпереходам на Западной Украине, которые стали основным путём поставки вооружений, после того, как удары по украинским портам закрыли Украине выход к морю. Как теперь "мирные натовцы" Петреус с Джонсоном будут поставлять снаряды и ракеты на Украину?"Граница на замке, ключ у "Герани". На пункте "Ягодин" досрочно закрыли смену", — так комментируют в нашем военном ведомстве удары дронов по путям поставок оружия на Украину.И наконец, в-третьих, западным "туристам" была продемонстрирована точнейшая и эффективнейшая работа российских БПЛА.Английский журналист и аналитик Александр Меркурис считает, что "русские, видимо, использовали "Герань-2", которая теперь управляется оператором и может бить с высокой точностью. Кроме того, она прекрасно летает в дождь и в туман".Так что генерал Петреус воочию смог ознакомиться с тем, как работает российская "Герань". Но ему это, судя по всему, не очень понравилось. Так же, как и остальным делегатам конференции."Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина

https://ukraina.ru/20260916/na-chestnom-slove-kak-dolgo-kievskiy-rezhim-proderzhitsya-posle-provala-nemetskogo-kantslera-mertsa-1083212201.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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эксклюзив, цру, нато, борис джонсон, киев, британия, владимир зеленский, джаред кушнер