"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России - 16.09.2026 Украина.ру
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"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России
"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России - 16.09.2026 Украина.ру
"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России
Мирно спал бывший премьер Британии Борис Джонсон в дипломатическом вагоне поезда, который увозил его с Украины. Сон политика был крепок и спокоен. Но на польской границе произошло непредвиденное: в локомотив (другого поезда) попал дрон.
2026-09-16T15:02
2026-09-16T15:02
эксклюзив
цру
нато
борис джонсон
киев
британия
владимир зеленский
джаред кушнер
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Поезд самого Джонсона уже был на польской территории. Ему даже не пришлось выходить из вагона. Но крик начался такой, как будто целились в самого Бориса!Джонсон со страху потребовал дать Украине все нужные средства ПВО, а также конфисковать активы России в Бельгии. И неважно, что против конфискации выступает не только Бельгия, но и Франция, Италия, Люксембург и что самое важное, глава ЕЦБ Кристин Лагард.Но Джонсон был разъярён и не знал, что ещё придумать. Его, "мирного любителя книг" (он возвращался со Львовской книжной ярмарки), пытался атаковать российский дрон? Скорее всего нет. Атаковать именно Джонсона и других политиков никто не собирался.Но предупреждение они, вольно или невольно, получили."Это было ужасно"Кто же еще оказался в этот момент на границе Украины и Польши? Там была довольно интересная компания.В соседнем поезде ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, четырёхзвёздный генерал, руководивший провальными кампаниями США в Ираке и Афганистане. Яростный "заукраинец" — такой же, как Борис Джонсон.Украину Петреус посещал уже в 11 раз за последние 4 года. Что они там все делают —представители "мирного блока НАТО"?Петреус дал интервью о происшествии The New York Times, где сообщил, что сам он "ничего не боится", а вот гражданские в его поезде очень испугались."Это было ужасно", — тем не менее, такими словами живописал атаку российского дрона американский генерал.Пестрая компанияКак пишет немецкая газета Bild, в это же время в поезде находились: cоветник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер; депутат бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер; бывший премьер Швеции Карл Бильдт; советники по нацбезопасности Соединенного Королевства, ФРГ, Франции и Италии, а также представители европейских правительств.За этой скороговоркой скрываются довольно интересные личности.Тот, кого называют "советник по нацбезопасности Королевства" — это Джонатан Пауэлл, советник всех последних премьеров Британии, начиная ещё с Тони Блэра. Он часто находится рядом с Зеленским во время переговоров, инструктирует его перед выступлениями и интервью.Джонатан Пауэлл — это и есть "рука, появляющаяся из тени", которая управляет Зеленским. Человек чрезвычайно любопытный, с интересной и богатой биографией. Это, по сути, неофициальный министр иностранных дел Британии.Премьеры — это просто актёры. Премьеры в Британии приходят и уходят. А Джонатан Пауэлл продолжает десятилетиями управлять внешней политикой Британии. Скромный, неприметный человек.Наверняка и Карл Бильдт, и другие неназванные "представители европейских правительств", — это не просто любители побродить по осеннему Киеву. "Руки из тени", управляющие Зеленским, приехали составить общий план действий.Встреча в КиевеВсе они приехали на "Ялтинскую конференцию", которую ежегодно проводит украинский олигарх Пинчук. По понятным причинам, с 2014 года конференция проводится в Киеве.Накануне Киев посетили Стив Уиткофф и Джеральд Кушнер, посланники Трампа, которые до этого побывали в Москве. Интересно, что буквально в эти же дни Кушнер был назван "самым влиятельным евреем в мире". Израильское издание Jerusalem Post поставило его с супругой, Иванкой Трамп, на первое место в рейтинге "влиятельных".В этом же рейтинге есть и Зеленский — на 21 месте, его там называют "еврейское лицо украинского сопротивления".В Киеве "самый влиятельный" объяснил Зеленскому, что "территории придется отдать", а "выборы придётся провести". А в видео выступлении уже перед участниками конференции Кушнер заявил о "неготовности Украины" к миру.Кстати, в Киеве на конференции присутствовали как минимум ещё два высокопоставленных американца: бывший министр Армии Дэн Дрисколл и бывший глава корпорации Google Эрик Шмидт.Возможно, они тоже были в поезде на границе с Польшей в момент атаки российского дрона.Общая реакция натовцев: все в шоке. Польша чуть ли не каждый день теперь поднимает истребители, проверяя ,не бомбят ли российские дроны инфраструктуру НАТО уже на их территории?Так в чем же дело, почему всех так переполошил дрон?"Неприкосновенные" закончилисьВо-первых, "неприкосновенные" почувствовали себя прикосновенными. Сытые и комфортные поездки в Киев закончились.Во-вторых, Россия начинает бить по погранпереходам на Западной Украине, которые стали основным путём поставки вооружений, после того, как удары по украинским портам закрыли Украине выход к морю. Как теперь "мирные натовцы" Петреус с Джонсоном будут поставлять снаряды и ракеты на Украину?"Граница на замке, ключ у "Герани". На пункте "Ягодин" досрочно закрыли смену", — так комментируют в нашем военном ведомстве удары дронов по путям поставок оружия на Украину.И наконец, в-третьих, западным "туристам" была продемонстрирована точнейшая и эффективнейшая работа российских БПЛА.Английский журналист и аналитик Александр Меркурис считает, что "русские, видимо, использовали "Герань-2", которая теперь управляется оператором и может бить с высокой точностью. Кроме того, она прекрасно летает в дождь и в туман".Так что генерал Петреус воочию смог ознакомиться с тем, как работает российская "Герань". Но ему это, судя по всему, не очень понравилось. Так же, как и остальным делегатам конференции."Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина
https://ukraina.ru/20260916/na-chestnom-slove-kak-dolgo-kievskiy-rezhim-proderzhitsya-posle-provala-nemetskogo-kantslera-mertsa-1083212201.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, цру, нато, борис джонсон, киев, британия, владимир зеленский, джаред кушнер
Эксклюзив, ЦРУ, НАТО, Борис Джонсон, Киев, Британия, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер

"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России

15:02 16.09.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Мирно спал бывший премьер Британии Борис Джонсон в дипломатическом вагоне поезда, который увозил его с Украины. Сон политика был крепок и спокоен. Но на польской границе произошло непредвиденное: в локомотив (другого поезда) попал дрон.
Поезд самого Джонсона уже был на польской территории. Ему даже не пришлось выходить из вагона. Но крик начался такой, как будто целились в самого Бориса!
Джонсон со страху потребовал дать Украине все нужные средства ПВО, а также конфисковать активы России в Бельгии. И неважно, что против конфискации выступает не только Бельгия, но и Франция, Италия, Люксембург и что самое важное, глава ЕЦБ Кристин Лагард.
Но Джонсон был разъярён и не знал, что ещё придумать. Его, "мирного любителя книг" (он возвращался со Львовской книжной ярмарки), пытался атаковать российский дрон? Скорее всего нет. Атаковать именно Джонсона и других политиков никто не собирался.
Но предупреждение они, вольно или невольно, получили.
"Это было ужасно"
Кто же еще оказался в этот момент на границе Украины и Польши? Там была довольно интересная компания.
В соседнем поезде ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, четырёхзвёздный генерал, руководивший провальными кампаниями США в Ираке и Афганистане. Яростный "заукраинец" — такой же, как Борис Джонсон.
Украину Петреус посещал уже в 11 раз за последние 4 года. Что они там все делают —представители "мирного блока НАТО"?
Петреус дал интервью о происшествии The New York Times, где сообщил, что сам он "ничего не боится", а вот гражданские в его поезде очень испугались.
"Это было ужасно", — тем не менее, такими словами живописал атаку российского дрона американский генерал.
© REUTERS / Mediapivden via Telegram
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© REUTERS / Mediapivden via Telegram
Пестрая компания
Как пишет немецкая газета Bild, в это же время в поезде находились: cоветник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер; депутат бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер; бывший премьер Швеции Карл Бильдт; советники по нацбезопасности Соединенного Королевства, ФРГ, Франции и Италии, а также представители европейских правительств.
За этой скороговоркой скрываются довольно интересные личности.
Тот, кого называют "советник по нацбезопасности Королевства" — это Джонатан Пауэлл, советник всех последних премьеров Британии, начиная ещё с Тони Блэра. Он часто находится рядом с Зеленским во время переговоров, инструктирует его перед выступлениями и интервью.
Джонатан Пауэлл — это и есть "рука, появляющаяся из тени", которая управляет Зеленским. Человек чрезвычайно любопытный, с интересной и богатой биографией. Это, по сути, неофициальный министр иностранных дел Британии.
Премьеры — это просто актёры. Премьеры в Британии приходят и уходят. А Джонатан Пауэлл продолжает десятилетиями управлять внешней политикой Британии. Скромный, неприметный человек.
Наверняка и Карл Бильдт, и другие неназванные "представители европейских правительств", — это не просто любители побродить по осеннему Киеву. "Руки из тени", управляющие Зеленским, приехали составить общий план действий.
Встреча в Киеве
Все они приехали на "Ялтинскую конференцию", которую ежегодно проводит украинский олигарх Пинчук. По понятным причинам, с 2014 года конференция проводится в Киеве.
Накануне Киев посетили Стив Уиткофф и Джеральд Кушнер, посланники Трампа, которые до этого побывали в Москве. Интересно, что буквально в эти же дни Кушнер был назван "самым влиятельным евреем в мире". Израильское издание Jerusalem Post поставило его с супругой, Иванкой Трамп, на первое место в рейтинге "влиятельных".
В этом же рейтинге есть и Зеленский — на 21 месте, его там называют "еврейское лицо украинского сопротивления".
В Киеве "самый влиятельный" объяснил Зеленскому, что "территории придется отдать", а "выборы придётся провести". А в видео выступлении уже перед участниками конференции Кушнер заявил о "неготовности Украины" к миру.
Кстати, в Киеве на конференции присутствовали как минимум ещё два высокопоставленных американца: бывший министр Армии Дэн Дрисколл и бывший глава корпорации Google Эрик Шмидт.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
07:03
"На честном слове": как долго киевский режим продержится после провала немецкого канцлера МерцаРешающие моменты российско-украинского противостояния еще впереди, а ближайшие недели или месяцы крайне важны для исхода конфликта. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц 14 сентября, выступая на арктическом саммите в Финляндии
Возможно, они тоже были в поезде на границе с Польшей в момент атаки российского дрона.
Общая реакция натовцев: все в шоке. Польша чуть ли не каждый день теперь поднимает истребители, проверяя ,не бомбят ли российские дроны инфраструктуру НАТО уже на их территории?
Так в чем же дело, почему всех так переполошил дрон?
"Неприкосновенные" закончились
Во-первых, "неприкосновенные" почувствовали себя прикосновенными. Сытые и комфортные поездки в Киев закончились.
Во-вторых, Россия начинает бить по погранпереходам на Западной Украине, которые стали основным путём поставки вооружений, после того, как удары по украинским портам закрыли Украине выход к морю. Как теперь "мирные натовцы" Петреус с Джонсоном будут поставлять снаряды и ракеты на Украину?
"Граница на замке, ключ у "Герани". На пункте "Ягодин" досрочно закрыли смену", — так комментируют в нашем военном ведомстве удары дронов по путям поставок оружия на Украину.
И наконец, в-третьих, западным "туристам" была продемонстрирована точнейшая и эффективнейшая работа российских БПЛА.
Английский журналист и аналитик Александр Меркурис считает, что "русские, видимо, использовали "Герань-2", которая теперь управляется оператором и может бить с высокой точностью. Кроме того, она прекрасно летает в дождь и в туман".
Так что генерал Петреус воочию смог ознакомиться с тем, как работает российская "Герань". Но ему это, судя по всему, не очень понравилось. Так же, как и остальным делегатам конференции.
"Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина
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