"Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября - 16.09.2026 Украина.ру
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"Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября
"Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября - 16.09.2026 Украина.ру
"Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября
Владимир Зеленский наконец вспомнил, что конфликт на Украине — не про выигрыш, а про потери. Мечты Киева касательно победы, которые с каждым годом все отчаяннее пытались внушить украинские власти своим кураторам, начинают таять на глазах: Запад признает изолированность и провалы Зеленского
2026-09-16T17:50
2026-09-16T17:57
эксклюзив
хроники
россия
украина
европа
владимир зеленский
сергей лавров
дональд трамп
нато
запад
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От "плана победы" к плану заморозки: Зеленский сменил риторикуВладимир Зеленский фактически признал невозможность военной победы Украины, заявив, что конфликт "перестал быть о победе для обоих ещё в первый день". Теперь главным результатом он считает прекращение боевых действий. Это признание разительно отличается от риторики сентября 2024 года, когда украинский лидер утверждал, что "победить должны украинцы", и продвигал свой "план победы". Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на интервью Зеленского телеканалу CBC News.Ещё в 2024 году Зеленский допускал сценарий украинской победы и представлял "план победы", который предусматривал приглашение Украины в НАТО, размещение иностранных контингентов и снятие запретов на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории. Однако теперь фокус сместился на заморозку конфликта.Помимо этого, в том же интервью Зеленский придумал очередное оправдание для отказа от проведения выборов на Украине, сославшись на то, что за пределами страны сейчас находятся девять миллионов украинских граждан. Он заявил, что организовать голосование для такого количества беженцев технически невозможно, поскольку раньше за рубежом голосовали от силы 500 тысяч человек. В то же время издание The American Conservative пишет, что на фоне ухудшения проблем Украины Зеленский становится всё более изолированным. Украинцев ждёт тяжёлая зима с нарастающими российскими ударами и шаткой поддержкой Запада, а будущее страны никогда ещё не казалось столь неопределённым. Как указал обозреватель, положение Зеленского в конфликте с Россией сильно ухудшилось: внутренние политические проблемы становятся более острыми, западные страны не оказывают должной поддержки, а президент США Дональд Трамп вновь начал оказывать на него давление. Кроме того, российские удары по украинской инфраструктуре лишают киевский режим источников дохода.Останавливаясь на последней мысли касательно зияющей дыры в бюджете Украины, стоит напомнить, что ситуация с государственными финансами, по признанию премьера страны Сергея Корецкого, близка к критической. Расходы выросли везде — на вооружение, ПВО, обеспечение армии и выплаты военнослужащим. При этом Украина уже много лет закрывает часть гражданских расходов за счет международной помощи, и теперь получение этих денег напрямую зависит от выполнения условий ЕС и МВФ. Если Европа нападёт на Россию, война будет очень короткойГлава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Европу, что если она нападёт на Россию, конфликт будет "совсем другой войной" и очень короткой. По словам Лаврова, самой популярной темой в выступлениях европейских элит стала подготовка к якобы возможной войне с Россией. Он также обратил внимание, что европейцы вслух рассуждают о планах разместить мобилизационные силы на украинской территории, стремясь сохранить там у власти "откровенно нацистский и русофобский режим".Что касается переговоров по Украине, Лавров подчеркнул, что Москва последовательно идёт к выполнению задач, поставленных в начале СВО и нацеленных на устранение первопричин конфликта. Министр напомнил, что все переговорные процессы — от белорусско-турецкого в 2022 году до двусторонних в Женеве и трёхсторонних в Абу-Даби — прерывались не по вине России. Говоря об отношениях с США, Лавров отметил позитивные сигналы с возвращением Дональда Трампа в Белый дом: американцы сразу вступили в диалог с Москвой и выразили понимание первопричин украинского конфликта. Он подчеркнул, что для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения полностью, включая отмену санкций, которые нынешняя администрация США продолжает вводить.
https://ukraina.ru/20260916/priznanie-zaluzhnogo-sovetskie-metody-zagnali-vsu-v-tupik-a-uspekhi-rf-dayut-ey-pravo-na-ultimatumy-1083228049.html
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, европа, владимир зеленский, сергей лавров, дональд трамп, нато, запад, сша, ес
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО, Запад, США, ЕС

"Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября

17:50 16.09.2026 (обновлено: 17:57 16.09.2026)
 
© REUTERS / Todd Korol
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© REUTERS / Todd Korol
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский наконец вспомнил, что конфликт на Украине — не про выигрыш, а про потери. Мечты Киева касательно победы, которые с каждым годом все отчаяннее пытались внушить украинские власти своим кураторам, начинают таять на глазах: Запад признает изолированность и провалы Зеленского
От "плана победы" к плану заморозки: Зеленский сменил риторику
Владимир Зеленский фактически признал невозможность военной победы Украины, заявив, что конфликт "перестал быть о победе для обоих ещё в первый день". Теперь главным результатом он считает прекращение боевых действий.

"Честно говоря, в этой войне не может быть ситуации, когда выигрывают все. Из-за стольких человеческих потерь он перестал быть о победе для обоих ещё в первый день", — заявил Зеленский.

Это признание разительно отличается от риторики сентября 2024 года, когда украинский лидер утверждал, что "победить должны украинцы", и продвигал свой "план победы". Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на интервью Зеленского телеканалу CBC News.
Ещё в 2024 году Зеленский допускал сценарий украинской победы и представлял "план победы", который предусматривал приглашение Украины в НАТО, размещение иностранных контингентов и снятие запретов на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории. Однако теперь фокус сместился на заморозку конфликта.
Помимо этого, в том же интервью Зеленский придумал очередное оправдание для отказа от проведения выборов на Украине, сославшись на то, что за пределами страны сейчас находятся девять миллионов украинских граждан. Он заявил, что организовать голосование для такого количества беженцев технически невозможно, поскольку раньше за рубежом голосовали от силы 500 тысяч человек.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
12:51
Признание Залужного: советские методы загнали ВСУ в тупик, а успехи РФ дают ей право на ультиматумыПопытки удерживать территории советскими методами привели к колоссальной потребности в живой силе и загнали мобилизацию на Украине в полный тупик, а технические успехи России дают Москве право выдвигать Киеву ультиматумы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для издания "Украинская правда"
В то же время издание The American Conservative пишет, что на фоне ухудшения проблем Украины Зеленский становится всё более изолированным. Украинцев ждёт тяжёлая зима с нарастающими российскими ударами и шаткой поддержкой Запада, а будущее страны никогда ещё не казалось столь неопределённым.
Как указал обозреватель, положение Зеленского в конфликте с Россией сильно ухудшилось: внутренние политические проблемы становятся более острыми, западные страны не оказывают должной поддержки, а президент США Дональд Трамп вновь начал оказывать на него давление. Кроме того, российские удары по украинской инфраструктуре лишают киевский режим источников дохода.
Останавливаясь на последней мысли касательно зияющей дыры в бюджете Украины, стоит напомнить, что ситуация с государственными финансами, по признанию премьера страны Сергея Корецкого, близка к критической.
Расходы выросли везде — на вооружение, ПВО, обеспечение армии и выплаты военнослужащим. При этом Украина уже много лет закрывает часть гражданских расходов за счет международной помощи, и теперь получение этих денег напрямую зависит от выполнения условий ЕС и МВФ.
Если Европа нападёт на Россию, война будет очень короткой
Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Европу, что если она нападёт на Россию, конфликт будет "совсем другой войной" и очень короткой. По словам Лаврова, самой популярной темой в выступлениях европейских элит стала подготовка к якобы возможной войне с Россией.
"Подчеркну, что у нас нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападёт на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война и она будет очень короткой", — заявил министр.
Он также обратил внимание, что европейцы вслух рассуждают о планах разместить мобилизационные силы на украинской территории, стремясь сохранить там у власти "откровенно нацистский и русофобский режим".
Что касается переговоров по Украине, Лавров подчеркнул, что Москва последовательно идёт к выполнению задач, поставленных в начале СВО и нацеленных на устранение первопричин конфликта.
Министр напомнил, что все переговорные процессы — от белорусско-турецкого в 2022 году до двусторонних в Женеве и трёхсторонних в Абу-Даби — прерывались не по вине России.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
14:49
Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на УкраинеНеонацизм в Европе поднимает голову и нацистские практики уже видны на Украине. Об этом 16 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Говоря об отношениях с США, Лавров отметил позитивные сигналы с возвращением Дональда Трампа в Белый дом: американцы сразу вступили в диалог с Москвой и выразили понимание первопричин украинского конфликта. Он подчеркнул, что для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения полностью, включая отмену санкций, которые нынешняя администрация США продолжает вводить.
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