"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали ее же силовики - 16.09.2026 Украина.ру
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"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали ее же силовики
"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали ее же силовики - 16.09.2026 Украина.ру
"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали ее же силовики
Верховная Рада приняла законопроект №10190 о борьбе с мошенническими колл-центрами. Теперь за создание "офисов" можно схлопотать от 7 до 12 лет с конфискацией, за участие — от 5 до 10 лет. Об этом 16 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
2026-09-16T17:12
2026-09-16T17:12
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Вовлечение других лиц обойдется дешевле — от 3 до 5 лет. А если организатором окажется должностное лицо, использующее служебное положение, — от 8 до 12 лет с запретом заниматься определенной деятельностью. Согласно документу, мошенническим колл-центром теперь считается объединение трех и более лиц, созданное для "систематического завладения чужим имуществом путем обмана с использованием электронных коммуникаций". Под уголовную ответственность попадут сбор, хранение и использование персональных данных, банковской тайны, реквизитов платёжных инструментов, кодов аутентификации — словом, любой финансовой информации человека. Участники "офисов" могут избежать наказания, если добровольно сдадут организаторов и помогут прекратить деятельность группы. Правда, самих создателей это не касается — им поблажек не будет.Еще несколько недель назад в центре Киева произошла вооруженная перестрелка между СБУ и ГУР — и причиной конфликта стала банальная борьба за доходы от тех самых мошеннических колл-центров. СБУ крышевала одни "офисы", ГУР — другие, и когда интересы пересеклись, силовики начали стрелять друг в друга. Теперь же Рада принимает закон, который должен положить конец этому прибыльному бизнесу. Вопрос в другом: кто же будет его исполнять? Те самые силовики, которые годами получали "абонплату" от "офисов"? Те самые прокуроры, которых подозревают в "крышевании"? Между тем Зеленский нашел новый способ не проводить выборы. Он заявил в интервью, что организовать голосование для такого количества беженцев технически невозможно, поскольку раньше за рубежом голосовали от силы 500 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20260914/voyna-vsekh-protiv-vsekh-na-ukraine-genprokuror-sbezhal-zelenskiy-nanosit-otvetnyy-udar-1083190763.html
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новости, киев, владимир зеленский, сбу, верховная рада, рада
Новости, Киев, Владимир Зеленский, СБУ, Верховная Рада, Рада

"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали ее же силовики

17:12 16.09.2026
 
© Фото : СБУ
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : СБУ
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Верховная Рада приняла законопроект №10190 о борьбе с мошенническими колл-центрами. Теперь за создание "офисов" можно схлопотать от 7 до 12 лет с конфискацией, за участие — от 5 до 10 лет. Об этом 16 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
Вовлечение других лиц обойдется дешевле — от 3 до 5 лет. А если организатором окажется должностное лицо, использующее служебное положение, — от 8 до 12 лет с запретом заниматься определенной деятельностью.
Согласно документу, мошенническим колл-центром теперь считается объединение трех и более лиц, созданное для "систематического завладения чужим имуществом путем обмана с использованием электронных коммуникаций".
Под уголовную ответственность попадут сбор, хранение и использование персональных данных, банковской тайны, реквизитов платёжных инструментов, кодов аутентификации — словом, любой финансовой информации человека.
Участники "офисов" могут избежать наказания, если добровольно сдадут организаторов и помогут прекратить деятельность группы. Правда, самих создателей это не касается — им поблажек не будет.
Еще несколько недель назад в центре Киева произошла вооруженная перестрелка между СБУ и ГУР — и причиной конфликта стала банальная борьба за доходы от тех самых мошеннических колл-центров.
СБУ крышевала одни "офисы", ГУР — другие, и когда интересы пересеклись, силовики начали стрелять друг в друга. Теперь же Рада принимает закон, который должен положить конец этому прибыльному бизнесу. Вопрос в другом: кто же будет его исполнять? Те самые силовики, которые годами получали "абонплату" от "офисов"? Те самые прокуроры, которых подозревают в "крышевании"?
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
14 сентября, 18:33
Война всех против всех на Украине: генпрокурор сбежал, Зеленский наносит ответный ударНачался второй акт столкновения Зеленского с антикоррупционными органами на Украине, которые обнародуют всё новые данные о немыслимом воровстве в самых высоких кабинетах.
Между тем Зеленский нашел новый способ не проводить выборы. Он заявил в интервью, что организовать голосование для такого количества беженцев технически невозможно, поскольку раньше за рубежом голосовали от силы 500 тысяч человек.
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