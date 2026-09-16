https://ukraina.ru/20260916/ot-7-do-12-let-rada-vzyalas-za-koll-tsentry-kotorye-kryshevali-ee-zhe-siloviki-1083237261.html

"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали ее же силовики

"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали ее же силовики - 16.09.2026 Украина.ру

"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали ее же силовики

Верховная Рада приняла законопроект №10190 о борьбе с мошенническими колл-центрами. Теперь за создание "офисов" можно схлопотать от 7 до 12 лет с конфискацией, за участие — от 5 до 10 лет. Об этом 16 сентября написало украинское издание "Страна.ua"

2026-09-16T17:12

2026-09-16T17:12

2026-09-16T17:12

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киев

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сбу

верховная рада

рада

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Вовлечение других лиц обойдется дешевле — от 3 до 5 лет. А если организатором окажется должностное лицо, использующее служебное положение, — от 8 до 12 лет с запретом заниматься определенной деятельностью. Согласно документу, мошенническим колл-центром теперь считается объединение трех и более лиц, созданное для "систематического завладения чужим имуществом путем обмана с использованием электронных коммуникаций". Под уголовную ответственность попадут сбор, хранение и использование персональных данных, банковской тайны, реквизитов платёжных инструментов, кодов аутентификации — словом, любой финансовой информации человека. Участники "офисов" могут избежать наказания, если добровольно сдадут организаторов и помогут прекратить деятельность группы. Правда, самих создателей это не касается — им поблажек не будет.Еще несколько недель назад в центре Киева произошла вооруженная перестрелка между СБУ и ГУР — и причиной конфликта стала банальная борьба за доходы от тех самых мошеннических колл-центров. СБУ крышевала одни "офисы", ГУР — другие, и когда интересы пересеклись, силовики начали стрелять друг в друга. Теперь же Рада принимает закон, который должен положить конец этому прибыльному бизнесу. Вопрос в другом: кто же будет его исполнять? Те самые силовики, которые годами получали "абонплату" от "офисов"? Те самые прокуроры, которых подозревают в "крышевании"? Между тем Зеленский нашел новый способ не проводить выборы. Он заявил в интервью, что организовать голосование для такого количества беженцев технически невозможно, поскольку раньше за рубежом голосовали от силы 500 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20260914/voyna-vsekh-protiv-vsekh-na-ukraine-genprokuror-sbezhal-zelenskiy-nanosit-otvetnyy-udar-1083190763.html

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новости, киев, владимир зеленский, сбу, верховная рада, рада