Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией - 16.09.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260916/khitrye-plany-i-zhazhda-revansha-zapad-podogrevaet-voynu-s-rossiey-1083235728.html
Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией
Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией - 16.09.2026 Украина.ру
Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией
Сегодня все больше специалистов склоняются к тому, что главная проблема так называемого коллективного Запада в отношении войны с Россией – это геополитический когнитивный диссонанс, который по-русски можно сформулировать очень просто: и хочется, и колется.
2026-09-16T16:06
2026-09-16T16:06
мнения
россия
украина
запад
фридрих мерц
дональд трамп
владимир скачко
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Не неготовность Запада к полномасштабной войне, не разные мнения на этот счет по обе стороны Атлантики (в Европе и США) и в разных европейских странах, даже не страх перед неизвестностью исхода кампании, вызванный незнанием степени военного могущества России, а именно раздвоение изматывает западных стратегов.Эта "биполярка" выражена в том, что, с одной стороны, Запад хочет воевать, потому что для него это спасение и возможность перемобилизоваться и пересобраться воедино, а еще поправить экономику через возрождение ВПК.С другой стороны, Запад не хочет сам быть зачинщиком бойни, жаждет выставить Россию причиной военных столкновений и на нее переложить вину за войну.Вот то самое – и хочется, и колется.Как предпосылку окончательного удара по России Запад видит ослабление, а лучше – истощение России. Раньше это было нанесение стратегического поражения с целью дерибана всех её богатств. Теперь же, когда Запад в ответ на свои происки получает очень ощутимо и болезненно, на первый план вышло именно изматывание России. В первую очередь – экономическое. Все же нужно понимать разницу экономических потенциалов Запада (вместе с США) и России.Схема вырисовывается простая: сначала истощение, потом завершающий убийственный удар. Расчет на то, что Россия не выдержит экономической гонки. На это, между прочим, и направлены те 30 тысяч санкций, которыми Запад хочет измотать Россию.Но вот беда для Запада: там уверены, что они умнее одесского раввина, а в России все западные военно-геополитические ухищрения видят, понимают их суть и предпринимают упреждающие контрдействия. Так сказать, евростаруху ждет отличная русская проруха.Проинформирован – значит вооружен.2 июля 2026 года российский Институт изучения мировых рынков (ИИМР) опубликовал материал "Три этапа плана европейской военной эскалации против России", в котором разобрал возможные предполагаемые и даже частично уже запущенные в работу сценарии развития событий.Из материала ИИМР понятно, что он – не официальный документ или официальная позиция, а только аналитическая статья, в которой все заметные и уже случившиеся действия западных стран рассматриваются как единый стратегический план. А он из разрозненных фактов выстроен в последовательную, системную и трехэтапную схему эскалации, направленной против России.По мнению автора ИИМР, стратегический план войны Европы с Россией включает три этапа.Первый – актуальный украинский. Украину Запад использует как первый комплекс мероприятий и действий для истощения России. Конфликт будет тянуться до тех пор, пока Киев будет способен наносить ущерб России – то есть до последнего украинца. А учитывая, что Украина готовит мобилизацию женщин, то и до последней украинки.Окончательная депопуляция и возможное невосполнимое обезлюдение Украины никого на Западе не волнует. Украина уже списана как отыгранный актив.Есть и промежуточный запасной вариант: как только игра, что называется, пойдет в одни ворота, Запад начнет педалировать тему мира — но не ради окончания этой войны, а чтобы подготовиться к следующей. При помощи Украины или ее сменщиков. Планируется, к примеру, развязать следующий конфликт на Балтике и кусать Россию уже оттуда.Понятна и цель — вынудить Россию согласиться на "похабный мир" и параллельно внутри ее создавать внутренний "майданный фронт". Ту самую экономическую турбулентность и политическую нестабильность, которые должны взорвать Россию изнутри. Для этого Украина сегодня лупит по российским тылам.Второй этап, как уже было сказано, — балтийский, куратором которого вполне может стать Германия Фридриха Мерца, которому уже, видимо, нечего терять. Он, как и французский президент Эмманюэль Макрон, действует по принципу "пан или пропал".А чтобы Россию ослаблять и то же время не спровоцировать ее ответные ядерные удары по "старой" Европе, еще в 2024 году была создана так называемая "балтийская прокладка" между основной, "старой" НАТО и Россией. Это северо-балтийская "восьмерка": Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.Для чего создана? Во-первых, эти страны – неядерные и, по замыслу Берлина, Брюсселя или Парижа, не могут вызвать ядерный ответ Москвы.Во-вторых, эти страны тоже не жалко, но они могут нанести удар по России по всему северному флангу — от Калининграда до Петербурга и Кольского полуострова, чтобы перво-наперво поразить Калининград, блокировать войной весь Финский залив, ударить по Северному флоту в Североморске.В это время, пока будет идти "балтийская кампания", "коренной" Запад будет ускоренно и системно готовится к войне в 2030 году. В том числе и в военном плане. А Германию заманивают на кураторство тем, что в итоге она вернет себе Калининград.Авторы ИИМР напоминают, что для второго этапа Запад уже предпринял конкретные шаги, переводящие военные планы в практическую плоскость. Например, "восьмерка" провела свои саммиты в Харпсунде, загородной резиденции премьер-министра Швеции, в 2024 году и в Таллине в 2026-м.Финляндия разрешила размещение ядерного оружия на своей территории с 1 июля 2026 года. Немецкий бундесвер озаботился развертыванием 45-й танковой бригады в Литве. Польша заключила контракт со шведским концерном Saab на поставку трех подлодок для Балтики и вместе с Румынией привыкает к базированию на своих аэродромах французских "Рафалей" с ядерным оружием на борту.Был создан германо-нидерландский командный центр в Эстонии. Предприняты шаги по активизации напряженности в ПМР, чтобы стимулировать Румынию…Это шаги по окружению России потенциальными опасностями и угрозами – по всему периметру границы.Свои преимущества на этом этапе Запад видит в том, что войну могут вести прибалтийские и северные страны, а НАТО делает вид, что не при чем. И в том, что без "ядерки" отвечать части Запада по полной у Москвы как бы нет оснований, но вот ущерб России все равно наносится.И есть третий, как бы резервный этап – на случай, если сломать Россию не удастся, на мир на невыгодных условиях она не пойдет и надо будет "дожимать". Для этих целей, как прогнозирует ИИМР, Запад отпочкует от себя и создаст некий новый альянс антироссийских государств, спаянных взаимными обязательствами, который и войдет в самую радикальную фазу войны. Возможно, даже с "ядеркой".Для этого хотя бы номинально похоронить старую, ныне существующую НАТО и на ее место создать новую, локальную – или несколько. Например, на севере и на юге.С северной мини-НАТО понятно – это околобалтийская восьмерка. Но есть и новая ось объединения для противостояния. Это новая ось Ватикан — Вена — Будапешт, когда под эгидой Ватикана будет воссоздано некое подобие Австро-Венгерской империи. Из членов НАТО и нейтральной Австрии, которая присоединилась к антироссийским санкциям и уже не полностью нейтральна. Как и Швейцария.Такая задумка тоже выводит из-под потенциального ответного ядерного удара России ядерные Францию и Великобританию. И потому возможное применение ядерного оружия Россией Запад не сильно-то пугает. Более того, Запад на крайний случай даже рассчитывает, что спровоцирует Россию на "ядерку". А потом во всем обвинит Москву и призовет остальной мир ее добить – в наказание.Поменять одну НАТО на несколько новых можно очень даже легко – инспирировав или инсценировав выход США из Альянса. При Дональде Трампе, не видящем в НАТО ничего хорошего, или при его последователях, которые захотят превратить это в геополитическое шоу с еврейско-английским концом – уйти незаметно, не прощаясь, но при этом в НАТО оставаясь.Запад, презрительно относящийся к "джунглям" остальных стран, умеет проворачивать такие комбинации. Он уверен, что ему все можно. К тому же Запад уверен, что реванш и за Вторую мировую, и за нынешние поражения западных доброхотов и союзников-спонсоров Украины вполне получится, что победа будет за "цветущим садом". Ведь Россия будет ослаблена действиями и событиями первых двух этапов выполнения плана.Ну, так у них по плану…Но самое интересное в том, что специалисты ИИМР видят во всех этих телодвижениях и ухищрениях Запада создание экономических рычагов для давления на Россию. То есть создания экономических предпосылок для ослабления и удушения страны – санкционных, логистических, тарифных, финансовых, чисто транспортных.Все они должны создать препоны, барьеры и препятствия для экспорта-импорта в Россию. И для перепостановки российского народного хозяйства на военные рельсы, что снизит жизненный уровень россиян и создаст предпосылки для бунтов по смене власти в Кремле.Чтобы глобально перераспределить ресурсы и переформатировать рынки вокруг России и внутри нее. Это и выведет Россию из состава конкурентоспособных игроков.Отсюда – институциональное давление на Россию и мобилизация союзников с усилением координации в рамках ЕС и НАТО, синхронизацией оборонных бюджетов, унификацией стандартов вооружений. А также оперативное наращивание усилий с развертыванием военных сил на восточном фланге, демонстративным увеличением учений, созданием "логистических коридоров" для быстрой переброски техники, созданием зон повышенной напряженности и переходом к сценариям прямого сдерживания, включая демонстрацию силы.А не получится экономически – тогда война. Но и тогда любая эскалация рассматривается как инструмент управления доступом к рынкам сбыта и источникам сырья с перераспределением цепочек поставок, контролем над транзитными коридорами, закреплением новых экспортных ниш.Сейчас война всеми доступными средствам и методами идет за будущее перераспределение ресурсов и рынков. Сейчас, до потенциального ядерного апокалипсиса, в основе всего лежит экономика. Но если и после взрыва человечество останется жить, то к экономике оно снова вернется…Еще о войне с Россией читайте в статье Владимира Скачко "Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260914/interventsiya-zapada-chto-zhdt-soldat-nato-esli-oni-vtorgnutsya-na-ukrainu-1083188574.html
https://ukraina.ru/20260909/evrokoleya-do-lvova-nato-stroit-voennuyu-infrastrukturu-na-zapadnoy-ukraine-1083085907.html
https://ukraina.ru/20260916/eto-budet-uzhe-sovsem-drugaya-voyna-lavrov-rasskazal-o-konflikte-s-zapadom-i-peregovorakh-po-ukraine-1083234263.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, россия, украина, запад, фридрих мерц, дональд трамп, владимир скачко, ес, впк, нато, весь скачко
Мнения, Россия, Украина, Запад, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Владимир Скачко, ЕС, ВПК, НАТО, весь Скачко

Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией

16:06 16.09.2026
 
© Фото : history.ru
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : history.ru
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сегодня все больше специалистов склоняются к тому, что главная проблема так называемого коллективного Запада в отношении войны с Россией – это геополитический когнитивный диссонанс, который по-русски можно сформулировать очень просто: и хочется, и колется.
Не неготовность Запада к полномасштабной войне, не разные мнения на этот счет по обе стороны Атлантики (в Европе и США) и в разных европейских странах, даже не страх перед неизвестностью исхода кампании, вызванный незнанием степени военного могущества России, а именно раздвоение изматывает западных стратегов.
Эта "биполярка" выражена в том, что, с одной стороны, Запад хочет воевать, потому что для него это спасение и возможность перемобилизоваться и пересобраться воедино, а еще поправить экономику через возрождение ВПК.
С другой стороны, Запад не хочет сам быть зачинщиком бойни, жаждет выставить Россию причиной военных столкновений и на нее переложить вину за войну.
Вот то самое – и хочется, и колется.
Как предпосылку окончательного удара по России Запад видит ослабление, а лучше – истощение России. Раньше это было нанесение стратегического поражения с целью дерибана всех её богатств. Теперь же, когда Запад в ответ на свои происки получает очень ощутимо и болезненно, на первый план вышло именно изматывание России. В первую очередь – экономическое. Все же нужно понимать разницу экономических потенциалов Запада (вместе с США) и России.
Схема вырисовывается простая: сначала истощение, потом завершающий убийственный удар. Расчет на то, что Россия не выдержит экономической гонки. На это, между прочим, и направлены те 30 тысяч санкций, которыми Запад хочет измотать Россию.
Но вот беда для Запада: там уверены, что они умнее одесского раввина, а в России все западные военно-геополитические ухищрения видят, понимают их суть и предпринимают упреждающие контрдействия. Так сказать, евростаруху ждет отличная русская проруха.
Проинформирован – значит вооружен.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
2 июля 2026 года российский Институт изучения мировых рынков (ИИМР) опубликовал материал "Три этапа плана европейской военной эскалации против России", в котором разобрал возможные предполагаемые и даже частично уже запущенные в работу сценарии развития событий.
Из материала ИИМР понятно, что он – не официальный документ или официальная позиция, а только аналитическая статья, в которой все заметные и уже случившиеся действия западных стран рассматриваются как единый стратегический план. А он из разрозненных фактов выстроен в последовательную, системную и трехэтапную схему эскалации, направленной против России.
По мнению автора ИИМР, стратегический план войны Европы с Россией включает три этапа.
Первый – актуальный украинский. Украину Запад использует как первый комплекс мероприятий и действий для истощения России. Конфликт будет тянуться до тех пор, пока Киев будет способен наносить ущерб России – то есть до последнего украинца. А учитывая, что Украина готовит мобилизацию женщин, то и до последней украинки.
Окончательная депопуляция и возможное невосполнимое обезлюдение Украины никого на Западе не волнует. Украина уже списана как отыгранный актив.
Есть и промежуточный запасной вариант: как только игра, что называется, пойдет в одни ворота, Запад начнет педалировать тему мира — но не ради окончания этой войны, а чтобы подготовиться к следующей. При помощи Украины или ее сменщиков. Планируется, к примеру, развязать следующий конфликт на Балтике и кусать Россию уже оттуда.
Понятна и цель — вынудить Россию согласиться на "похабный мир" и параллельно внутри ее создавать внутренний "майданный фронт". Ту самую экономическую турбулентность и политическую нестабильность, которые должны взорвать Россию изнутри. Для этого Украина сегодня лупит по российским тылам.
Второй этап, как уже было сказано, — балтийский, куратором которого вполне может стать Германия Фридриха Мерца, которому уже, видимо, нечего терять. Он, как и французский президент Эмманюэль Макрон, действует по принципу "пан или пропал".
А чтобы Россию ослаблять и то же время не спровоцировать ее ответные ядерные удары по "старой" Европе, еще в 2024 году была создана так называемая "балтийская прокладка" между основной, "старой" НАТО и Россией. Это северо-балтийская "восьмерка": Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.
Для чего создана? Во-первых, эти страны – неядерные и, по замыслу Берлина, Брюсселя или Парижа, не могут вызвать ядерный ответ Москвы.
Во-вторых, эти страны тоже не жалко, но они могут нанести удар по России по всему северному флангу — от Калининграда до Петербурга и Кольского полуострова, чтобы перво-наперво поразить Калининград, блокировать войной весь Финский залив, ударить по Северному флоту в Североморске.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
14 сентября, 16:59
Последний поход: что ждёт солдат НАТО, если они будут воевать за УкраинуВыступая перед журналистами 11 сентября, президент Владимир Путин напомнил, что появление любых регулярных контингентов стран Запада на территории Украины превратит их в законные мишени для поражения. И будет означать прямое втягивание НАТО в войну.
В это время, пока будет идти "балтийская кампания", "коренной" Запад будет ускоренно и системно готовится к войне в 2030 году. В том числе и в военном плане. А Германию заманивают на кураторство тем, что в итоге она вернет себе Калининград.
Авторы ИИМР напоминают, что для второго этапа Запад уже предпринял конкретные шаги, переводящие военные планы в практическую плоскость. Например, "восьмерка" провела свои саммиты в Харпсунде, загородной резиденции премьер-министра Швеции, в 2024 году и в Таллине в 2026-м.
Финляндия разрешила размещение ядерного оружия на своей территории с 1 июля 2026 года. Немецкий бундесвер озаботился развертыванием 45-й танковой бригады в Литве. Польша заключила контракт со шведским концерном Saab на поставку трех подлодок для Балтики и вместе с Румынией привыкает к базированию на своих аэродромах французских "Рафалей" с ядерным оружием на борту.
Был создан германо-нидерландский командный центр в Эстонии. Предприняты шаги по активизации напряженности в ПМР, чтобы стимулировать Румынию…
Это шаги по окружению России потенциальными опасностями и угрозами – по всему периметру границы.
Свои преимущества на этом этапе Запад видит в том, что войну могут вести прибалтийские и северные страны, а НАТО делает вид, что не при чем. И в том, что без "ядерки" отвечать части Запада по полной у Москвы как бы нет оснований, но вот ущерб России все равно наносится.
И есть третий, как бы резервный этап – на случай, если сломать Россию не удастся, на мир на невыгодных условиях она не пойдет и надо будет "дожимать". Для этих целей, как прогнозирует ИИМР, Запад отпочкует от себя и создаст некий новый альянс антироссийских государств, спаянных взаимными обязательствами, который и войдет в самую радикальную фазу войны. Возможно, даже с "ядеркой".
Для этого хотя бы номинально похоронить старую, ныне существующую НАТО и на ее место создать новую, локальную – или несколько. Например, на севере и на юге.
С северной мини-НАТО понятно – это околобалтийская восьмерка. Но есть и новая ось объединения для противостояния. Это новая ось Ватикан — Вена — Будапешт, когда под эгидой Ватикана будет воссоздано некое подобие Австро-Венгерской империи. Из членов НАТО и нейтральной Австрии, которая присоединилась к антироссийским санкциям и уже не полностью нейтральна. Как и Швейцария.
Такая задумка тоже выводит из-под потенциального ответного ядерного удара России ядерные Францию и Великобританию. И потому возможное применение ядерного оружия Россией Запад не сильно-то пугает. Более того, Запад на крайний случай даже рассчитывает, что спровоцирует Россию на "ядерку". А потом во всем обвинит Москву и призовет остальной мир ее добить – в наказание.
Военные учения Рэпид трайдент-2018 на Украине - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
9 сентября, 07:08
"Евроколея" до Львова: НАТО строит военную инфраструктуру на Западной УкраинеСмена железнодорожных путей с российского формата на европейский на Западной Украине является фетишем десятки лет. Но реализация идеи стоит миллиарды евро, а Европа готова давать деньги только в военных целях.
Поменять одну НАТО на несколько новых можно очень даже легко – инспирировав или инсценировав выход США из Альянса. При Дональде Трампе, не видящем в НАТО ничего хорошего, или при его последователях, которые захотят превратить это в геополитическое шоу с еврейско-английским концом – уйти незаметно, не прощаясь, но при этом в НАТО оставаясь.
Запад, презрительно относящийся к "джунглям" остальных стран, умеет проворачивать такие комбинации. Он уверен, что ему все можно. К тому же Запад уверен, что реванш и за Вторую мировую, и за нынешние поражения западных доброхотов и союзников-спонсоров Украины вполне получится, что победа будет за "цветущим садом". Ведь Россия будет ослаблена действиями и событиями первых двух этапов выполнения плана.
Ну, так у них по плану…
Но самое интересное в том, что специалисты ИИМР видят во всех этих телодвижениях и ухищрениях Запада создание экономических рычагов для давления на Россию. То есть создания экономических предпосылок для ослабления и удушения страны – санкционных, логистических, тарифных, финансовых, чисто транспортных.
Все они должны создать препоны, барьеры и препятствия для экспорта-импорта в Россию. И для перепостановки российского народного хозяйства на военные рельсы, что снизит жизненный уровень россиян и создаст предпосылки для бунтов по смене власти в Кремле.
Чтобы глобально перераспределить ресурсы и переформатировать рынки вокруг России и внутри нее. Это и выведет Россию из состава конкурентоспособных игроков.
Отсюда – институциональное давление на Россию и мобилизация союзников с усилением координации в рамках ЕС и НАТО, синхронизацией оборонных бюджетов, унификацией стандартов вооружений. А также оперативное наращивание усилий с развертыванием военных сил на восточном фланге, демонстративным увеличением учений, созданием "логистических коридоров" для быстрой переброски техники, созданием зон повышенной напряженности и переходом к сценариям прямого сдерживания, включая демонстрацию силы.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
15:06
"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по УкраинеРоссия никогда не была инициатором прекращения переговоров по украинскому урегулированию. Об этом 16 сентября в Екатеринбурге заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
А не получится экономически – тогда война. Но и тогда любая эскалация рассматривается как инструмент управления доступом к рынкам сбыта и источникам сырья с перераспределением цепочек поставок, контролем над транзитными коридорами, закреплением новых экспортных ниш.
Сейчас война всеми доступными средствам и методами идет за будущее перераспределение ресурсов и рынков. Сейчас, до потенциального ядерного апокалипсиса, в основе всего лежит экономика. Но если и после взрыва человечество останется жить, то к экономике оно снова вернется…
Еще о войне с Россией читайте в статье Владимира Скачко "Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией"
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МненияРоссияУкраинаЗападФридрих МерцДональд ТрампВладимир СкачкоЕСВПКНАТОвесь Скачко
 
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16:06Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией
16:00Шахта "Юнком": ядерный "Кливаж" в недрах Донбасса
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15:10Фестиваль "Шаг в будущее", болгарская диаспора на Херсонщине. 16 сентября 2026 года, утренний эфир 111:21
15:06"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине
15:02"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России
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