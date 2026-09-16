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На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР

На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР - 16.09.2026 Украина.ру

На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР

Командир воинской части на Украине с подчинёнными организовал преступную группу и пытался продать военное имущество - ОПГ будут судить. Об этом 16 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-16T18:04

2026-09-16T18:04

2026-09-16T18:04

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Завершено досудебное расследование по пяти участникам преступной организации, которые присвоили 47 млн ​​грн (более $1 млн), выделенных на закупку дронов и другого оборудования для воинской части в Донецкой области. Часть поставок до в/ч вообще не поступила, а часть оказалась непригодной для использования в боевых условиях."Организовал сделку командир воинской части. К ней он привлек трех подчиненных военнослужащих и гражданского — владельца фирм, через которые производили закупки и выводили бюджетные средства наличными", - рассказали в ГБР.Там отметили, что деньги поступали воинской части для приобретения FPV-дронов и коллиматорных прицелов. Средства перечисляли "подконтрольным компаниям за технику, которая либо фактически не существовала, либо не соответствовала заявленным характеристикам". Члены ОПГ оформляли фиктивные документы, деньги обналичивали и распределяли между собой.Следователи установили, что FPV-дроны, которые по документам якобы были закуплены, в воинскую часть фактически не поступали. "Чтобы скрыть их отсутствие, командир предписывал оформлять документы о якобы использовании дронов во время боевых действий, - заявили в ГБР. - Всего в документах было оформлено "приобретение" 1 815 дронов".Пятерых участников преступной организации задержали в разных регионах Украины — Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Киеве.Командир воинской части и его сообщники обвиняются в создании преступной организации , хищении бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и внесении ложных данных в официальные документы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, опг, криминал, минобороны украины, всу, ситуация на украине, расследование