На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР - 16.09.2026 Украина.ру
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На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР
На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР - 16.09.2026 Украина.ру
На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР
Командир воинской части на Украине с подчинёнными организовал преступную группу и пытался продать военное имущество - ОПГ будут судить. Об этом 16 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-16T18:04
2026-09-16T18:04
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Завершено досудебное расследование по пяти участникам преступной организации, которые присвоили 47 млн ​​грн (более $1 млн), выделенных на закупку дронов и другого оборудования для воинской части в Донецкой области. Часть поставок до в/ч вообще не поступила, а часть оказалась непригодной для использования в боевых условиях."Организовал сделку командир воинской части. К ней он привлек трех подчиненных военнослужащих и гражданского — владельца фирм, через которые производили закупки и выводили бюджетные средства наличными", - рассказали в ГБР.Там отметили, что деньги поступали воинской части для приобретения FPV-дронов и коллиматорных прицелов. Средства перечисляли "подконтрольным компаниям за технику, которая либо фактически не существовала, либо не соответствовала заявленным характеристикам". Члены ОПГ оформляли фиктивные документы, деньги обналичивали и распределяли между собой.Следователи установили, что FPV-дроны, которые по документам якобы были закуплены, в воинскую часть фактически не поступали. "Чтобы скрыть их отсутствие, командир предписывал оформлять документы о якобы использовании дронов во время боевых действий, - заявили в ГБР. - Всего в документах было оформлено "приобретение" 1 815 дронов".Пятерых участников преступной организации задержали в разных регионах Украины — Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Киеве.Командир воинской части и его сообщники обвиняются в создании преступной организации , хищении бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и внесении ложных данных в официальные документы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, опг, криминал, минобороны украины, всу, ситуация на украине, расследование
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР, ОПГ, криминал, Минобороны Украины, ВСУ, ситуация на Украине, Расследование

На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР

18:04 16.09.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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Командир воинской части на Украине с подчинёнными организовал преступную группу и пытался продать военное имущество - ОПГ будут судить. Об этом 16 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Завершено досудебное расследование по пяти участникам преступной организации, которые присвоили 47 млн ​​грн (более $1 млн), выделенных на закупку дронов и другого оборудования для воинской части в Донецкой области. Часть поставок до в/ч вообще не поступила, а часть оказалась непригодной для использования в боевых условиях.
"Организовал сделку командир воинской части. К ней он привлек трех подчиненных военнослужащих и гражданского — владельца фирм, через которые производили закупки и выводили бюджетные средства наличными", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что деньги поступали воинской части для приобретения FPV-дронов и коллиматорных прицелов. Средства перечисляли "подконтрольным компаниям за технику, которая либо фактически не существовала, либо не соответствовала заявленным характеристикам".
Члены ОПГ оформляли фиктивные документы, деньги обналичивали и распределяли между собой.
Следователи установили, что FPV-дроны, которые по документам якобы были закуплены, в воинскую часть фактически не поступали.
"Чтобы скрыть их отсутствие, командир предписывал оформлять документы о якобы использовании дронов во время боевых действий, - заявили в ГБР. - Всего в документах было оформлено "приобретение" 1 815 дронов".
Пятерых участников преступной организации задержали в разных регионах Украины — Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Киеве.
Командир воинской части и его сообщники обвиняются в создании преступной организации , хищении бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и внесении ложных данных в официальные документы.
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