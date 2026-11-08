https://ukraina.ru/20261108/nam-by-tak-bezuglaya-obnaruzhila-chemu-ukrainu-uchit-terakt-v-krakove-1084355418.html

"Нам бы так": Безуглая обнаружила, чему Украину учит теракт в Кракове

"Нам бы так": Безуглая обнаружила, чему Украину учит теракт в Кракове - 08.11.2026 Украина.ру

"Нам бы так": Безуглая обнаружила, чему Украину учит теракт в Кракове

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, чему Украину может научить теракт в Кракове

2026-11-08T17:42

2026-11-08T17:42

2026-11-08T17:42

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Свои выводы о теракте в Кракове Безуглая опубликовала в своих соцсетях, в т.ч. в своём телеграм-канале."Действия польского патрульного Якуба Кулика, который вместе с коллегой обезвредил стрелка в Кракове и, несмотря на ранение, продолжал действовать до тех пор, пока террорист не перестал представлять угрозу для людей, резко контрастируют с действиями наших полицейских, которые бежали от террориста в Голосеевском районе Киева", – заявила Безуглая.Она обратила внимание на биографию Кулика."Так вот, Якуб Кулик – бывший военнослужащий, десантник. Раньше он служил в воздушно-десантной бригаде Вооружённых сил Польши", – отметила парламентарий.По её словам, это говорит о том, что военный опыт и военная выучка является чрезвычайно актуальными на улицах современных городов, тем более – на Украине."Патрульными полицейскими могли бы стать военные и ветераны, а действующих патрульных можно было бы отправить служить в войска", – предложила Безуглая.Она раскритиковала действующую украинскую систему."Очень странной является ситуация, когда за пять лет [СВО] десятки тысяч обученных и подготовленных патрульных полицейских на Украине так и не получили боевого опыта, а Национальная полиция прикрывается абсолютно неуместной в этом контексте одной бригадой, большинство личного состава которой составляют "мобилизованные", а не кадровые полицейские", – подытожила Безуглая.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал Кулика и другого полицейского – Артура Мораньского – настоящими героями"Старший констебль Якуб Кулик и старший констебль Артур Мораньский — это настоящие герои (богатыри; в ориг. prawdziwi bohaterowie — Ред.). Вероятно, они спасли много жизней, несмотря на риск смерти. Их состояние серьёзное, но они находятся под очень хорошим присмотром. Вся Польша держит за вас кулаки", – написал Туск в Х.В воскресенье, 8 ноября, стало известно, граждане каких стран пострадали от террористической атаки в Кракове."Среди убитых и раненных во вчерашней террористической атаки в Кракове – граждане пяти стран: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии", – сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.В апреле 2026 года вооружённый мужчина устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, а затем захватил заложников в супермаркете. В результате погибли 7 человек. Самого нападавшего ликвидировали во время штурма. СБУ квалифицировала произошедшее как теракт. Позднее ГБР сообщило о подозрении двум патрульным полицейским. По версии следствия, правоохранители, прибыв на место стрельбы и увидев раненных, не применили табельное оружие и оставили место происшествия.Одна из патрульных – Анна Дудина – заявила, что не входит в личный состав патруля с 2019 года, она работает в аппарате, но из-за нехватки полицейских её вынудили выйти на дежурство. При этом Дудина заявила, что нехватка личного состава в патрульной полиции составляет более 60%.

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новости, краков, украина, кулик, марьяна безуглая, польша, гбр, сбу