Все не закончится одной Украиной: Станислав Крапивник о том, как будут развиваться события на фронтах СВО
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Запад продолжит делать все, чтобы не дать погаснуть войне на Украине. В Европе начнется гонка вооружений, немецкий концерн Rheinmetall уже начал производить танки и получил заказ на 85 "Леопардов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
На фронтах российские военные будут медленно продвигаться вперед. Отдельные страны НАТО будут все сильнее втягиваться в этот конфликт. Российские бойцы уже уничтожили одно подразделение из французских наемников, потом их будет больше, рассказал эксперт.
В Европе снова начнется гонка вооружений. Концерн Rheinmetall опять начал производить танки и уже получил заказ на 85 "Леопардов". И эта гонка вооружений будет происходит на фоне горячей войны, добавил офицер.
"Запад продолжит делать все, чтобы не дать погаснуть войне на Украине. А потом они будут делать все, чтобы расширять ее по всей российской границе. Не надо думать, что все закончится одной Украиной. У Европы будет время перевооружиться, а США останутся для них глубоким тылом и будут на этом зарабатывать", - подчеркнул Крапивник.
В Америке еще с 1990-х годов писали, что "нам (властям США. - Ред.) нужна новая хорошая война". Вторая мировая война стала для Штатов "хорошей", потому что они подняли свою экономику после "великой депрессии". Теперь они хотят повторить то же самое, резюмировал собеседник издания.
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