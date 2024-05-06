Все не закончится одной Украиной: Станислав Крапивник о том, как будут развиваться события на фронтах СВО - 06.05.2024 Украина.ру
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Все не закончится одной Украиной: Станислав Крапивник о том, как будут развиваться события на фронтах СВО
Все не закончится одной Украиной: Станислав Крапивник о том, как будут развиваться события на фронтах СВО - 06.05.2024 Украина.ру
Все не закончится одной Украиной: Станислав Крапивник о том, как будут развиваться события на фронтах СВО
Запад продолжит делать все, чтобы не дать погаснуть войне на Украине. В Европе начнется гонка вооружений, немецкий концерн Rheinmetall уже начал производить танки и получил заказ на 85 "Леопардов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-05-06T06:10
2024-05-06T06:10
новости
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военная техника
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На фронтах российские военные будут медленно продвигаться вперед. Отдельные страны НАТО будут все сильнее втягиваться в этот конфликт. Российские бойцы уже уничтожили одно подразделение из французских наемников, потом их будет больше, рассказал эксперт.В Европе снова начнется гонка вооружений. Концерн Rheinmetall опять начал производить танки и уже получил заказ на 85 "Леопардов". И эта гонка вооружений будет происходит на фоне горячей войны, добавил офицер.В Америке еще с 1990-х годов писали, что "нам (властям США. - Ред.) нужна новая хорошая война". Вторая мировая война стала для Штатов "хорошей", потому что они подняли свою экономику после "великой депрессии". Теперь они хотят повторить то же самое, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
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новости, европа, украина, сша, нато, сво, спецоперация, военная техника, leopard-2 (танк), танки, вооружения, россия, война, вторая мировая война
Новости, Европа, Украина, США, НАТО, СВО, Спецоперация, военная техника, Leopard-2 (танк), танки, вооружения, Россия, война, Вторая мировая война

Все не закончится одной Украиной: Станислав Крапивник о том, как будут развиваться события на фронтах СВО

06:10 06.05.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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Запад продолжит делать все, чтобы не дать погаснуть войне на Украине. В Европе начнется гонка вооружений, немецкий концерн Rheinmetall уже начал производить танки и получил заказ на 85 "Леопардов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
На фронтах российские военные будут медленно продвигаться вперед. Отдельные страны НАТО будут все сильнее втягиваться в этот конфликт. Российские бойцы уже уничтожили одно подразделение из французских наемников, потом их будет больше, рассказал эксперт.
В Европе снова начнется гонка вооружений. Концерн Rheinmetall опять начал производить танки и уже получил заказ на 85 "Леопардов". И эта гонка вооружений будет происходит на фоне горячей войны, добавил офицер.
"Запад продолжит делать все, чтобы не дать погаснуть войне на Украине. А потом они будут делать все, чтобы расширять ее по всей российской границе. Не надо думать, что все закончится одной Украиной. У Европы будет время перевооружиться, а США останутся для них глубоким тылом и будут на этом зарабатывать", - подчеркнул Крапивник.
В Америке еще с 1990-х годов писали, что "нам (властям США. - Ред.) нужна новая хорошая война". Вторая мировая война стала для Штатов "хорошей", потому что они подняли свою экономику после "великой депрессии". Теперь они хотят повторить то же самое, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
4 мая, 09:02
Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакостьРоссия никогда не хотела никакой войны, но нас всегда заставляли воевать, чтобы вытравливать этих "макронов" из голов западных политиков. Мы добрые люди, но добро должно быть с кулаками
 
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