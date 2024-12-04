"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена - 04.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241204/1059379877.html
"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена
"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена - 04.12.2024 Украина.ру
"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена
Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден. Их планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-04T05:45
2024-12-04T05:45
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
джо байден
заморозка
американская гегемония
корейская война (1950-1953)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_193ce635337c20ba69627cf07a66b946.jpg
Недавно в США разгорелся скандал на тему того, что нынешнего президента Джо Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Дональда Трампа утверждают, что таким образом Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовной ответственности за государственную измену.По словам эксперта, американскому правящему классу все равно, кто сидит в президентском кресле. Им сейчас не до выяснения отношений между банкирами и промышленниками, потому что и тем, и другим нужно сохранить свою гегемонию, отметил он.Обозреватель указал, что Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден. Хотя все считают миротворцем именно Трампа.Отличий здесь практически нет, эти планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.Также об эскалации - в интервью Павла Леонова: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241203/1059369854.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_82:0:2482:1800_1920x0_80_0_0_58c22751790a5d18d7243e3445dc2d33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, заморозка, американская гегемония, корейская война (1950-1953), сво, спецоперация, детали
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, заморозка, американская гегемония, Корейская война (1950-1953), СВО, Спецоперация, детали

"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена

05:45 04.12.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден. Их планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно в США разгорелся скандал на тему того, что нынешнего президента Джо Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Дональда Трампа утверждают, что таким образом Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовной ответственности за государственную измену.
По словам эксперта, американскому правящему классу все равно, кто сидит в президентском кресле. Им сейчас не до выяснения отношений между банкирами и промышленниками, потому что и тем, и другим нужно сохранить свою гегемонию, отметил он.
Обозреватель указал, что Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден. Хотя все считают миротворцем именно Трампа.
"Байден тоже постоянно говорит: "Я внес мирное предложение по Украине. Давайте заморозим конфликт по корейскому сценарию". И Трамп говорит: "Я внес мирное предложение – заморозку конфликта по корейскому сценарию", — подчеркнул Ищенко.
Отличий здесь практически нет, эти планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
Также об эскалации - в интервью Павла Леонова: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону на сайте Украина.ру.
Илья Мощанский интервью
Вчера, 06:45
Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под ДнепропетровскПо очкам в СВО мы и так выигрываем. Нашему руководству показательные сбросы "Орешников" не нужны. Мы можем утереться и продолжать воевать в том же темпе. Но если противник опять примется обстреливать нас крылатыми ракетами, мы еще где-то "Орешник" применим. Например, разрушим три украинские АЭС
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДжо Байдензаморозкаамериканская гегемонияКорейская война (1950-1953)СВОСпецоперациядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский
06:15Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
06:00Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре
05:46Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков
05:45"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена
05:40Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита
05:30Экономика Украины и война: удары по энергосистеме, трудоустройство беженцев и теракты на "Дружбе"
05:25"Шайка, узурпировавшая власть": политолог рассказал, почему Зеленский пока устраивает партию войны
05:20Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк
05:15Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин
05:00Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие
04:45Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО
04:30Политолог: пока в Белом доме сидит Байден, демократы загоняют Трампа в тяжелую ситуацию на Украине
04:15Ищенко: США угрожают передать Украине ядерное оружие, чтобы Россия первая отказалась от повышения ставок
04:00России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко
03:45Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги
03:30"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США
03:15Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа
03:00Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени
21:57Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось
Лента новостейМолния