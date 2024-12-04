"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден. Их планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно в США разгорелся скандал на тему того, что нынешнего президента Джо Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Дональда Трампа утверждают, что таким образом Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовной ответственности за государственную измену.
По словам эксперта, американскому правящему классу все равно, кто сидит в президентском кресле. Им сейчас не до выяснения отношений между банкирами и промышленниками, потому что и тем, и другим нужно сохранить свою гегемонию, отметил он.
Обозреватель указал, что Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден. Хотя все считают миротворцем именно Трампа.
"Байден тоже постоянно говорит: "Я внес мирное предложение по Украине. Давайте заморозим конфликт по корейскому сценарию". И Трамп говорит: "Я внес мирное предложение – заморозку конфликта по корейскому сценарию", — подчеркнул Ищенко.
Отличий здесь практически нет, эти планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
Также об эскалации - в интервью Павла Леонова: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону на сайте Украина.ру.
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