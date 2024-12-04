https://ukraina.ru/20241204/1059379877.html

"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена

"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена - 04.12.2024 Украина.ру

"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена

Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден. Их планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-04T05:45

2024-12-04T05:45

2024-12-04T05:45

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

джо байден

заморозка

американская гегемония

корейская война (1950-1953)

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_193ce635337c20ba69627cf07a66b946.jpg

Недавно в США разгорелся скандал на тему того, что нынешнего президента Джо Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Дональда Трампа утверждают, что таким образом Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовной ответственности за государственную измену.По словам эксперта, американскому правящему классу все равно, кто сидит в президентском кресле. Им сейчас не до выяснения отношений между банкирами и промышленниками, потому что и тем, и другим нужно сохранить свою гегемонию, отметил он.Обозреватель указал, что Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден. Хотя все считают миротворцем именно Трампа.Отличий здесь практически нет, эти планы абсолютно одинаковы. И механизмы для их достижений тоже будут абсолютно одинаковы. Потому что других механизмов у США нет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.Также об эскалации - в интервью Павла Леонова: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059369854.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, заморозка, американская гегемония, корейская война (1950-1953), сво, спецоперация, детали