https://ukraina.ru/20241204/1059395532.html

Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре

Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре - 04.12.2024 Украина.ру

Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре

В Часовом Яре ВСУ пытаются удерживать позиции в районе многоэтажной застройки. На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-04T06:00

2024-12-04T06:00

2024-12-04T06:00

новости

россия

волчанск

запад

геннадий алехин

"ахмат"

вс рф

бои

наступление

харьковская область

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Российские бойцы окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. На этом участке фронта ВСУ пытаются удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, рассказал эксперт.В самом городе идут тяжелейшие бои за территорию огнеупорного завода и массива пятиэтажек возле него, добавил На южном фланге подразделения ВС РФ и добровольческого спецназа "Ахмат" продолжают толкать фронт, но впереди ещё предстоит штурм и зачистка крупного лесного массива, в котором предварительно находится порядка сотни украинских военнослужащих и замаскированная техника, указал он.Алехин рассказал, что на Харьковском направлении усиливаются бои под Липцами и Волчанском, также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области)."ВКС, РСЗО и дальнобойная артиллерия наносят огневое поражение опорным пунктам противника и складам с боеприпасами. Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.О том, как Запад начал готовить Украину к замораживанию боевых действий и отказу от территорий — в материале Павла Котова Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059391943.html

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запад

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новости, россия, волчанск, запад, геннадий алехин, "ахмат", вс рф, бои, наступление, харьковская область, белгород, часов яр, донбасс, сво, спецоперация, детали