Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре - 04.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241204/1059395532.html
Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре
Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре - 04.12.2024 Украина.ру
Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре
В Часовом Яре ВСУ пытаются удерживать позиции в районе многоэтажной застройки. На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-04T06:00
2024-12-04T06:00
новости
россия
волчанск
запад
геннадий алехин
"ахмат"
вс рф
бои
наступление
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4364b2744b09826297b863c74d4bbbeb.jpg.webp
Российские бойцы окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. На этом участке фронта ВСУ пытаются удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, рассказал эксперт.В самом городе идут тяжелейшие бои за территорию огнеупорного завода и массива пятиэтажек возле него, добавил На южном фланге подразделения ВС РФ и добровольческого спецназа "Ахмат" продолжают толкать фронт, но впереди ещё предстоит штурм и зачистка крупного лесного массива, в котором предварительно находится порядка сотни украинских военнослужащих и замаскированная техника, указал он.Алехин рассказал, что на Харьковском направлении усиливаются бои под Липцами и Волчанском, также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области)."ВКС, РСЗО и дальнобойная артиллерия наносят огневое поражение опорным пунктам противника и складам с боеприпасами. Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.О том, как Запад начал готовить Украину к замораживанию боевых действий и отказу от территорий — в материале Павла Котова Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241203/1059391943.html
россия
волчанск
запад
харьковская область
белгород
часов яр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c8404d0cdfe2f9c33e7b56cd49d56a6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, запад, геннадий алехин, "ахмат", вс рф, бои, наступление, харьковская область, белгород, часов яр, донбасс, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Волчанск, Запад, Геннадий Алехин, "Ахмат", ВС РФ, бои, наступление, Харьковская область, Белгород, Часов Яр, Донбасс, СВО, Спецоперация, детали

Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре

06:00 04.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Часовом Яре ВСУ пытаются удерживать позиции в районе многоэтажной застройки. На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские бойцы окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. На этом участке фронта ВСУ пытаются удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, рассказал эксперт.
"Удар российскими авиационными бомбами сравнял позиции ВСУ в хлам. По предварительным подсчетам, под завалами оказалось, как минимум 200 вражеских военнослужащих и иностранных наемников", — сообщил Алехин.
В самом городе идут тяжелейшие бои за территорию огнеупорного завода и массива пятиэтажек возле него, добавил
На южном фланге подразделения ВС РФ и добровольческого спецназа "Ахмат" продолжают толкать фронт, но впереди ещё предстоит штурм и зачистка крупного лесного массива, в котором предварительно находится порядка сотни украинских военнослужащих и замаскированная техника, указал он.
Алехин рассказал, что на Харьковском направлении усиливаются бои под Липцами и Волчанском, также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области).
"ВКС, РСЗО и дальнобойная артиллерия наносят огневое поражение опорным пунктам противника и складам с боеприпасами. Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
О том, как Запад начал готовить Украину к замораживанию боевых действий и отказу от территорий — в материале Павла Котова Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен на сайте Украина.ру.
Неизвестный солдат
Вчера, 20:59
"Ад пуст – все черти здесь". День Неизвестного солдата на фоне вакханалии украинского беспамятстваСегодня, 3 декабря, в России – День Неизвестного солдата, Памятная дата, ежегодно отмечаемая с 2014 года в честь российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами и учрежденная благородными и светлыми людьми.
 
НовостиРоссияВолчанскЗападГеннадий Алехин"Ахмат"ВС РФбоинаступлениеХарьковская областьБелгородЧасов ЯрДонбассСВОСпецоперациядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский
06:15Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
06:00Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре
05:46Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков
05:45"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена
05:40Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита
05:30Экономика Украины и война: удары по энергосистеме, трудоустройство беженцев и теракты на "Дружбе"
05:25"Шайка, узурпировавшая власть": политолог рассказал, почему Зеленский пока устраивает партию войны
05:20Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк
05:15Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин
05:00Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие
04:45Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО
04:30Политолог: пока в Белом доме сидит Байден, демократы загоняют Трампа в тяжелую ситуацию на Украине
04:15Ищенко: США угрожают передать Украине ядерное оружие, чтобы Россия первая отказалась от повышения ставок
04:00России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко
03:45Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги
03:30"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США
03:15Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа
03:00Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени
21:57Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось
Лента новостейМолния