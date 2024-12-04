Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
В Часовом Яре ВСУ пытаются удерживать позиции в районе многоэтажной застройки. На Харьковском направлении усиливаются бои под Волчанском и Липцами, также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские бойцы окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. На этом участке фронта ВСУ пытаются удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, рассказал эксперт.
"Удар российскими авиационными бомбами сравнял позиции ВСУ в хлам. По предварительным подсчетам, под завалами оказалось, как минимум 200 вражеских военнослужащих и иностранных наемников", — сообщил Алехин.
В самом городе идут тяжелейшие бои за территорию огнеупорного завода и массива пятиэтажек возле него, добавил
На южном фланге подразделения ВС РФ и добровольческого спецназа "Ахмат" продолжают толкать фронт, но впереди ещё предстоит штурм и зачистка крупного лесного массива, в котором предварительно находится порядка сотни украинских военнослужащих и замаскированная техника, указал он.
Алехин рассказал, что на Харьковском направлении усиливаются бои под Липцами и Волчанском, также активизировался новый участок в районе Казачьей Лопани и Слатино (Золочевский и Дергачевский районы Харьковской области).
"ВКС, РСЗО и дальнобойная артиллерия наносят огневое поражение опорным пунктам противника и складам с боеприпасами. Противник продолжает обстреливать Белгородский район и Шебекинский городской округ", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
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