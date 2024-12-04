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ПВО в Польше будет защищать только территорию НАТО – Минобороны Польши
ПВО в Польше будет защищать только территорию НАТО – Минобороны Польши - 04.12.2024 Украина.ру
ПВО в Польше будет защищать только территорию НАТО – Минобороны Польши
Силы и средства ПВО НАТО в Польше не будут защищать воздушное пространство Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
2024-12-04T11:46
2024-12-04T11:46
2024-12-04T11:46
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Минобороны Польши не получала решения НАТО сбивать воздушные цели над украинской территорией, сказал министр в эфире телеканала TVN24. Поэтому ПВО военно-политического блока на польской территории ориентированы на защиту воздушного-пространства только своих членов, отметил он."Нет. Они защищают воздушное пространство стран НАТО", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на прямой вопрос о применении ПВО в Польше в интересах Украины.Ранее на польской территории падали украинские ракеты, которые власти Польши пытались представить как российские. Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с применением БПЛА и ракет разных типов.Также известно о переброске Германией средств ПВО в Польшу для защиты крупного логистического центра в Жешуве, обеспечивающего поставки военной помощи ВСУ из ФРГ, США и других стран-членов НАТО.Правительство Олафа Шольца направляет в Польшу системы Patriot и немецких военнослужащих. Норвегия также решила усилить охрану Жешува своими истребителями F-35.Польша ранее официально задекларировала стремление создать самую крупную армию в Евросоюзе. В свете СВО Брюссель приостановил создание единой армии ЕС.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах Больше новостей на начало дня в обзоре Поддержка Киевом сирийских террористов, новое интервью Карлсона. Главное на Украине на утро 4 декабря
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Новости, Польша, Украина, Россия, Олаф Шольц, НАТО, Минобороны, Вооруженные силы Украины, F-35, Украина-НАТО, ЗРК Patriot, ПВО, ракеты
ПВО в Польше будет защищать только территорию НАТО – Минобороны Польши
Силы и средства ПВО НАТО в Польше не будут защищать воздушное пространство Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.