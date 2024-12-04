https://ukraina.ru/20241204/1059394548.html

Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк

Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк - 04.12.2024 Украина.ру

Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк

Цветные революции почти всегда проводят по одному сценарию-шаблону, отработанному на разных странах, в том числе и на Украине. Для их раскрутки всегда должны присутствовать сакральные жертвы, но только одни из них заканчивают свой жизненный путь в списке какой-нибудь "небесной сотни", а другие отделываются легким испугом

2024-12-04T05:20

2024-12-04T05:20

2024-12-04T05:20

украина

майдан

киев

рада

народный фронт

слуга народа

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Но при этом они умудряются (или их "умудряют") сделать символом "свободы и демократии".Одиннадцать лет назад в Киев из карпатского села приехал молодой человек, ставший одним из символов Евромайдана и стремления к евроинтеграции, о которой сам он не имел даже смутного представления.Колоритный чубатый "казак" Михаил Гаврилюк в самом начале Майдана прославился своими шутками-прибаутками и попытками эпатировать публику странным поведением. Уже в январе все западные СМИ облетела фотография голого Гаврилюка перед бойцами спецназа "Ягуар". Версия европейских СМИ и политиков Майдана твердила, что его якобы раздели на морозе, тем самым подвергнув пыткам. Сами бойцы "Ягуара" утверждали, что разделся он сам и бегал вокруг них с гуцульским топориком, демонстрируя явную неадекватность поведения.Судебное разбирательство по этому делу так и не пришло к какому-то однозначному выводу. Само дело заглохло при отсутствии доказательств. Но Михаила Гаврилюка после победы Майдана включили в избирательный список партии "Народный фронт" и избрали депутатом Рады.На Майдане Гаврилюк, бросивший семью ради "евроинтеграции", нашел студентку из Коломыи по имени Ярина, которая стала его новой женой. Сама Ярина утверждает уже десять лет, что пишет роман о Майдане.В работе парламента Гаврилюк, сельский паренек с образованием 9 классов, практически ничего не понимал, по его же признанию. Он также не раз жаловался, что его там считают клоуном, после чего долго вообще не появлялся в Раде. Выступать в Раде он стеснялся, опасаясь сказать что-нибудь лишнее.Свой колоритный чуб депутат Гаврилюк вскоре сбрил, хотя всерьез называл его "антенной для связи с богом".Тем не менее, его односельчане утверждали, что он не так прост. Ему в вину ставили голосование за непопулярные антисоциальные законопроекты. Сам он оправдывался, утверждая, что просто путал кнопочки для голосования. Тем не менее, в 2019 году он констатировал: "Теперь я – это преступная власть".Постепенно депутат Гарвилюк сменил образ, предпочтя дорогие автомобили и брендовую одежду. Вошел он во вкус и волонтерства, собирая деньги на нужды АТО против Донбасса, но приобретенные на эти деньги автомобили предпочитал использовать сам. Украинские журналисты нашли у него новый трехэтажный дом в Карпатах площадью 550 кв. м. Гаврилюк утверждал, что он построен на средства его жены, хотя официально она была безработной.После выборов 2019 года Гаврилюк ушел из политики в таксисты, где, по его словам, зарабатывал больше, чем в Раде. Правда, в качестве самовыдвиженца он попытался снова пройти в Раду, но проиграл "Слуге народа", заняв лишь двадцатое место.Впрочем, работа таксистом ему тоже нравилась. "Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост", - шутил бывший символ Майдана.После ухода из политики Гаврилюк хвастался тем, что вплотную занялся самообразованием, начал читать книги от подростковых приключенческих романов до Конституции Украины, которую бывший депутат совершенно не знал.В начале 2023 года появились сообщения о его гибели под Бахмутом, но там речь шла о его однофамильце. Сам он в это время где-то с родственниками пил самогон.С началом СВО Гаврилюк не пошел в ВСУ, а стал активнее заниматься сбором средств "на дроны". Однако когда украинские журналисты попытались выяснить, для кого конкретно он собирает средства, кому передает дроны или автомобили, никакой информации им получить не удалось. Вполне возможно, как и сотни украинских волонтеров, Гаврилюк собирает средства просто для себя.Большую часть времени, по его словам, он посвящает обустройству своего быта и личной жизни.Одиннадцать лет назад из мужчины, который голый бегал на Майдане, сделали символ "революции достоинства". Под прикрытием таких "героев из народа" власть узурпировали лидеры Майдана, проводившие антинародные реформы – медицинскую, образовательную, налоговую – те реформы, которые требовали западные хозяева Украины."Герои Майдана" оказались калифами на час, оправдывая своим присутствием в Раде действия властей по сокращению доходов населения. Однако Гаврилюк в Раде прекрасно усвоил, что депутат не должен протестовать против коррупционных схем и противоречить прозападному курсу Украины, поэтому и смог стать обычным таксистом, а не "героем" посмертно.Еще об одном "герое" и коменданте Майдана - в статье Дмитрия Ковалевича "Чьи идеи реализует Зеленский. Андрей Парубий как основоположник нынешнего курса Украины"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, майдан, киев, рада, народный фронт, слуга народа