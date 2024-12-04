Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Ракеты дальностью от 1000 до 5000 километров предназначены для удара ядерными боеголовками. Такие ракеты не производятся в количестве тысячи экземпляров, а парой сотен ракет в обычном оснащении никого не испугаешь. А в ядерном – испугать можно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно парламентская ассамблея НАТО порекомендовала правительствам стран Альянса передать Украине ракеты с дальностью действия от 1000 до 5000 километров, включая "Томагавки".
По словам эксперта, и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), и ракеты средней дальности относятся к классу стратегических.
"Когда в большом количестве взлетают стратегические ракеты, никого не интересует, с ядерной они начинкой или не с ядерной. Это уже классифицируется как массированный ядерный удар и тут же идет массированный ядерный ответ", — указал Ищенко.
Он отметил, что размещение таких ракет на Украине не произойдет быстро. Для них надо построить стартовые площадки и военные городки. Это нельзя сделать сегодня-завтра.
По его словам, тут все зависит от того, насколько быстро Россия сумеет "выключить" Украину. Если ее "выключить", то ракеты размещать будет негде. Польше и Прибалтика в этом плане пока не хотят идти на заклание, подчеркнул обозреватель.
"Ситуация напряженная. <...> Я еще год назад говорил, что если мы добьем Украину за год, Западу опять придется повышать ставки, потому что побежденным и истощенным он себя не считает. Поэтому 2025 год будет тяжелым годом в плане ядерной опасности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
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