Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие - 04.12.2024 Украина.ру
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Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие
Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие - 04.12.2024 Украина.ру
Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие
Ракеты дальностью от 1000 до 5000 километров предназначены для удара ядерными боеголовками. Такие ракеты не производятся в количестве тысячи экземпляров, а парой сотен ракет в обычном оснащении никого не испугаешь. А в ядерном – испугать можно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-04T05:00
2024-12-04T05:00
новости
украина
россия
запад
ростислав ищенко
польша
прибалтика
ракеты
дальнобойные ракеты
вооружения
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Недавно парламентская ассамблея НАТО порекомендовала правительствам стран Альянса передать Украине ракеты с дальностью действия от 1000 до 5000 километров, включая "Томагавки".По словам эксперта, и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), и ракеты средней дальности относятся к классу стратегических. Он отметил, что размещение таких ракет на Украине не произойдет быстро. Для них надо построить стартовые площадки и военные городки. Это нельзя сделать сегодня-завтра. По его словам, тут все зависит от того, насколько быстро Россия сумеет "выключить" Украину. Если ее "выключить", то ракеты размещать будет негде. Польше и Прибалтика в этом плане пока не хотят идти на заклание, подчеркнул обозреватель."Ситуация напряженная. &lt;...&gt; Я еще год назад говорил, что если мы добьем Украину за год, Западу опять придется повышать ставки, потому что побежденным и истощенным он себя не считает. Поэтому 2025 год будет тяжелым годом в плане ядерной опасности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.О том, каким планом будет руководствоваться Америка в случае возможных переговоров по Украине — в интервью Руслана Калинчука: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, польша, прибалтика, ракеты, дальнобойные ракеты, вооружения, ядерное оружие, ядерная угроза, сво, детали, спецоперация, война
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Польша, Прибалтика, ракеты, дальнобойные ракеты, вооружения, Ядерное оружие, ядерная угроза, СВО, детали, Спецоперация, война

Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие

05:00 04.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ракеты дальностью от 1000 до 5000 километров предназначены для удара ядерными боеголовками. Такие ракеты не производятся в количестве тысячи экземпляров, а парой сотен ракет в обычном оснащении никого не испугаешь. А в ядерном – испугать можно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно парламентская ассамблея НАТО порекомендовала правительствам стран Альянса передать Украине ракеты с дальностью действия от 1000 до 5000 километров, включая "Томагавки".
По словам эксперта, и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), и ракеты средней дальности относятся к классу стратегических.
"Когда в большом количестве взлетают стратегические ракеты, никого не интересует, с ядерной они начинкой или не с ядерной. Это уже классифицируется как массированный ядерный удар и тут же идет массированный ядерный ответ", — указал Ищенко.
Он отметил, что размещение таких ракет на Украине не произойдет быстро. Для них надо построить стартовые площадки и военные городки. Это нельзя сделать сегодня-завтра.
По его словам, тут все зависит от того, насколько быстро Россия сумеет "выключить" Украину. Если ее "выключить", то ракеты размещать будет негде. Польше и Прибалтика в этом плане пока не хотят идти на заклание, подчеркнул обозреватель.
"Ситуация напряженная. <...> Я еще год назад говорил, что если мы добьем Украину за год, Западу опять придется повышать ставки, потому что побежденным и истощенным он себя не считает. Поэтому 2025 год будет тяжелым годом в плане ядерной опасности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
О том, каким планом будет руководствоваться Америка в случае возможных переговоров по Украине — в интервью Руслана Калинчука: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
2 декабря, 20:30
Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на УкраинеОдна из причин, почему СВО продолжается столь длительное время, это то, что Россия не хочет переходить на новый уровень использования вооружений при конфликте. Россия жертвует своими солдатами, но не переходит определенную грань. Запад это никак не оценит, но Россия пытается даже в этой ситуации проявлять терпение.
 
НовостиУкраинаРоссияЗападРостислав ИщенкоПольшаПрибалтикаракетыдальнобойные ракетывооруженияЯдерное оружиеядерная угрозаСВОдеталиСпецоперациявойна
 
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