https://ukraina.ru/20241204/1059384954.html

Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие

Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие - 04.12.2024 Украина.ру

Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие

Ракеты дальностью от 1000 до 5000 километров предназначены для удара ядерными боеголовками. Такие ракеты не производятся в количестве тысячи экземпляров, а парой сотен ракет в обычном оснащении никого не испугаешь. А в ядерном – испугать можно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-04T05:00

2024-12-04T05:00

2024-12-04T05:00

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Недавно парламентская ассамблея НАТО порекомендовала правительствам стран Альянса передать Украине ракеты с дальностью действия от 1000 до 5000 километров, включая "Томагавки".По словам эксперта, и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), и ракеты средней дальности относятся к классу стратегических. Он отметил, что размещение таких ракет на Украине не произойдет быстро. Для них надо построить стартовые площадки и военные городки. Это нельзя сделать сегодня-завтра. По его словам, тут все зависит от того, насколько быстро Россия сумеет "выключить" Украину. Если ее "выключить", то ракеты размещать будет негде. Польше и Прибалтика в этом плане пока не хотят идти на заклание, подчеркнул обозреватель."Ситуация напряженная. <...> Я еще год назад говорил, что если мы добьем Украину за год, Западу опять придется повышать ставки, потому что побежденным и истощенным он себя не считает. Поэтому 2025 год будет тяжелым годом в плане ядерной опасности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.О том, каким планом будет руководствоваться Америка в случае возможных переговоров по Украине — в интервью Руслана Калинчука: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059369282.html

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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, польша, прибалтика, ракеты, дальнобойные ракеты, вооружения, ядерное оружие, ядерная угроза, сво, детали, спецоперация, война