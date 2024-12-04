Главное за ночь 4 декабря - 04.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 4 декабря
Главное за ночь 4 декабря - 04.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 4 декабря
Российские войска взяли под контроль новый участок границы ЛНР на Купянском направлении, заявил Марочко. Удалось перейти административную границу ЛНР западнее... Украина.ру, 04.12.2024
2024-12-04T08:12
2024-12-04T08:12
новости
россия
лнр
ростовская область
алексей марочко
джо байден
такер карлсон
вооруженные силы украины
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Российские войска взяли под контроль новый участок границы ЛНР на Купянском направлении, заявил Марочко. Удалось перейти административную границу ЛНР западнее населенного пункта Стельмаховка и взять её под полный контроль.За ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 24 украинских беспилотника: шесть БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" сообщает об ожесточенных боях на севере Суджанского района. Штурмовые группы ВС России продвинулись в лесных массивах возле н.п. Малая Локня и проводят зачистку, сообщает наша группировка войск;- на Купянском направлении идут тяжелые бои за создание нашими войсками устойчивых плацдармов на вражеском берегу р. Оскол. Противник контратакует;- из Торецка (Дзержинска) сообщают о боях в микрорайоне Забалка за контроль над терриконами шахты;- на Покровском направлении ВС России продолжают создавать выступы фронта: поступают данные об атаках наших войск в напрвлении н.п. Даченское. Ранее прорывы совершены южнее: к н.п. Жёлтое и сторону н.п. Пушкино. В перспективе это позволит закрыть очередные "карманы" обороны ВСУ;- с Кураховского направления ночью пришли новости, что ВС России взяли в результате боев н.п. Старые Терны и прилегающий ротный опорный пункт у западного берега Кураховского водохранилища.Оппозиция намерена обвинить президента Южной Кореи в госизмене за объявление военного положения, сообщает Рёнхап.Суд в США после помилования Байдена закрыл дело против его сына о незаконном хранении оружия, за которое ему грозило до 25 лет тюрьмы, передаёт Associated Press.Журналист Такер Карлсон заявил, что американское посольство в Киеве не позволило Зеленскому дать ему интервью.Подробнее об успехах россиян - в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе на сайте Украина.ру.
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лнр
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, лнр, ростовская область, алексей марочко, джо байден, такер карлсон, вооруженные силы украины
Новости, Россия, ЛНР, Ростовская область, Алексей Марочко, Джо Байден, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 4 декабря

08:12 04.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Российские войска взяли под контроль новый участок границы ЛНР на Купянском направлении, заявил Марочко. Удалось перейти административную границу ЛНР западнее населенного пункта Стельмаховка и взять её под полный контроль.
За ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 24 украинских беспилотника: шесть БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" сообщает об ожесточенных боях на севере Суджанского района. Штурмовые группы ВС России продвинулись в лесных массивах возле н.п. Малая Локня и проводят зачистку, сообщает наша группировка войск;
- на Купянском направлении идут тяжелые бои за создание нашими войсками устойчивых плацдармов на вражеском берегу р. Оскол. Противник контратакует;
- из Торецка (Дзержинска) сообщают о боях в микрорайоне Забалка за контроль над терриконами шахты;
- на Покровском направлении ВС России продолжают создавать выступы фронта: поступают данные об атаках наших войск в напрвлении н.п. Даченское. Ранее прорывы совершены южнее: к н.п. Жёлтое и сторону н.п. Пушкино. В перспективе это позволит закрыть очередные "карманы" обороны ВСУ;
- с Кураховского направления ночью пришли новости, что ВС России взяли в результате боев н.п. Старые Терны и прилегающий ротный опорный пункт у западного берега Кураховского водохранилища.
Оппозиция намерена обвинить президента Южной Кореи в госизмене за объявление военного положения, сообщает Рёнхап.
Суд в США после помилования Байдена закрыл дело против его сына о незаконном хранении оружия, за которое ему грозило до 25 лет тюрьмы, передаёт Associated Press.
Журналист Такер Карлсон заявил, что американское посольство в Киеве не позволило Зеленскому дать ему интервью.
Подробнее об успехах россиян - в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЛНРРостовская областьАлексей МарочкоДжо БайденТакер КарлсонВооруженные силы Украины
 
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