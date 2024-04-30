https://ukraina.ru/20240430/1054786257.html

Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике

Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике - 30.04.2024 Украина.ру

Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике

Запад продолжит делать все, чтобы не дать погаснуть войне на Украине. А потом они будут делать все, чтобы расширять ее по всей российской границе. Не надо думать, что все закончится одной Украиной

2024-04-30T07:20

2024-04-30T07:20

2024-04-30T07:20

интервью

россия

польша

мексика

вооруженные силы украины

украина

сша

теракт

atacms

европа

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У Европы будет время перевооружиться, а США останутся для них глубоким тылом и будут на этом зарабатывать, считает военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Станислав, я бы хотел уточнить кое-какие детали вашей биографии. Вы уволились из американской армии в тот момент, когда она стала всерьез готовиться к войней с Россией. А почему вы вообще пошли туда служить? Разве вам не было очевидно, что Россия и Америка всегда будут геополитическими противниками?- Во-первых, меня увезли в Америку, когда мне было семь лет. Я там вырос.Во-вторых, я бы хотел задать вам встречный вопрос: неужели российскому руководству не было очевидно, что мы всегда будем врагами? Я напомню, что тот же Ельцин в Конгрессе кричал: "Господи, благослови Америку". Что вы можете требовать от простого человека, если власти его страны верили в американскую мечту?Только когда я начал служить в штабе 18-го десантного корпуса в конце 1990-х годов, я увидел, что и на каком уровне планируется.Я не могу сказать, когда именно я понял, что не могу оставаться в американской армии по этическим причинам. Но я уехал в Россию на постоянное место жительства в 2010 году. И с тех пор я всех предупреждаю: война обязательно начнется. Я не знаю, когда это произойдет. Но, судя по американскому планированию всех этих 30 лет, все идет именно к этому.Знаете, некоторые люди до сих пор спрашивают меня: "Когда закончится война на Украине". Мы же не с Украиной воюем. Мы воюем с Америкой. Эта война будет идти до конца: или мы их, или они нас.Победить Америку можно тремя способами: или с помощью ядерного удара (а это означает уничтожение всего человечества), или в результате смены элит (я в это не верю), или при ее балканизации. Я считаю, что мы можем добиться развала Америки по югославскому сценарию.- Как именно мы можем этого добиться?- Очень просто. Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Это не так. В ней много разрывов.Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и городках. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов. И коренное население считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все эти 150 лет после окончания гражданской войны.Гавайи вообще не хотели бы частью Америки. Американцы свергли их королеву Лилиуокалани и аннексировали эти острова.Есть юго-западные штаты. Это вообще мексиканские территории. Мексика хочет вернуть их себе. Мексиканцы учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte.Еще есть мормоны. У них было свое теократическое государство, но к ним на голову свалились американцы, сказав, что теперь это единая Америка.Еще очень большая территория у индейцев из племени лакота. В 2007 году они второй раз пытались объявить о создании независимой республике. Если в первый раз ФБР в 1970-х годах перестреляла кучу людей, то сейчас их просто игнорируют. Но эти настроения никуда не исчезли.Я уже молчу про Калифорнию на западном побережье, которая прекрасно будет жить самостоятельно, если ей дадут такую возможность.Короче говоря, в Америке есть много трещин, на которые можно давить.- Как мы можем на это давить?- Так же, как Америка давит на наши трещины. Они уже 30 лет пытаются расколоть Россию. Просто в 1990-е они это активно не делали, полагая, что Россия сама умрет. А теперь они пытаются провоцировать у нас в стране теракты среди мигрантов и этнический национализм в республиках. Мы можем действовать точно так же. Юго-восток и Техас – это самые слабые их места.В том же Техасе еще в 1950-е годы были исследования, согласно которым 38% населения хотели независимости. А ведь тогда еще в Америке все было хорошо с экономикой и не было всей этой толерантности.То, что мы не работаем по этим слабым местам – это наши проблемы. Зато противник ищет у нас слабые места. А если их нет, он пытается создать новые.Америка добивается нашего уничтожения. Они прямо об этом говорят. Что такое "деколонизация" России? Это ее разделение на 10-40 государств. Они свои фантазии рисуют на картах. Если у российских политиков и олигархов есть иллюзии, что мы с ними договоримся, то они глубоко заблуждаются. США пойдут на переговоры с нами только тогда, когда мы приползем к ним на коленях.Европейцы идут вслед за американцами. У них уже слюна течет относительно того, какой кусок России кому достанется.Почему в 2022 году Европа пошла на этот прикол, чтобы воевать с Россией руками Украины? Потому что они искренне полагали, что максимум через полгода Россия развалится. Но что-то пошло не так. Мы разваливаться не захотели. А планы у них от этого не поменялись.Изменить планы Европы можно только одним способом – сделать так, чтобы там к власти пришли люди, которые не были бы карманными политиками американцев.- Каким должен быть исход СВО на Украине, чтобы привести к этой революции в Европе?- Мы должны параллельно с СВО разрабатывать планы революции в Европе. Если европейцы пытаются спровоцировать беспорядки в России, мы должны делать то же самое.Нам надо снять уже эти белые перчатки. Мы должны использовать весь спектр мягкого и твердого оружия, которое у нас есть. Мы должны раскачивать сепаратизм в Европе. Ту же Италию можно расколоть на шесть разных стран. В Испании все еще хуже. Мы же помним, что случилось, когда Каталония захотела независимости. Мадрид привез туда много полицейских, в том числе из-за границы. Все они были под воздействием наркотиков. Там избивали всех, кто пошел голосовать на референдум об отделении.Повторюсь, мы должны давить на эти слабые точки. Мы должны бить сильнее, чем они бьют нас. Желательно, чтобы мы били первыми.- Допустим, мы на это решились. Реально ли сделать из Мексики Украину для США?- Конечно.Америку нужно втянуть в такую же войну, в которую они втянули нас. Нам нужно, чтобы в Америке началось такое же кровопролитие, чтобы они не смогли сохранить свое государство. Мексика должна стать нашей прокси-силой.Мексиканцы хотят вернуть себе часть американских территорий. И на многих из этих территорий они уже составляют демографическое большинство.Куда будут лететь эти ATACMSс дальностью стрельбы на 500 километров? Они же могут достать до окраин Москвы. Эти ракеты – это чисто американская тема от начала и до конца. Украина к ним не имеет никакого отношения. Американцы дают ракеты, американцы привозят ракеты, американцы эти ракеты запускают из "Хаймарсов". А американские спутники их наводят. Они не доверили бы украинцам такую сложную технику.Повторюсь, США ведет прямую войну против России. Это уже давно не прокси. Это война против нас и наших детей.Это не фигура речи. Давайте не забывать, что Америка – это террористическое государство в прямом смысле слова. Наши дети уже горели в "Крокус Сити". Моя дочь чудом не попала туда на концерт. Это не последний теракт. Они будут пытаться устроить их там, где только можно. Надеюсь, что у них этого не получится.А я готов использовать любое оружие против врага, который угрожает моим детям.- Вы сказали про ATACAMS. Реально ли передать "Искандеры" мексиканцам для таких же обстрелов США?- Нам не нужно передавать мексиканцам "Искандеры". Нам достаточно создать такое напряжение на границе Америки, чтобы американской армии пришлось идти в Мексику, где их будет ждать смесь Вьетнама и Афганистана. Нам нужно такое кровопролитие, чтобы Штаты засосались в эту воронку.В американском обществе уже царит напряжение. Их уровень жизни серьезно упал за последние 30 лет. Дело в том, что развал Советского Союза серьезно ударил по американским рабочим. Потому что не было угрозы мировой войны и американские заводы стали уезжать за границу. Мы должны поднять это напряжение, спровоцировав войну в Мексике.Если в Мексике начнется война, в США придется объявлять призыв в армию. А я напомню, что во Вьетнаме не призывали тех, у кого есть деньги. Во Вьетнам отправляли только ребят из бедных слоев общества. Даже высший средний класс не служил. Богатые вообще не служили. Именно поэтому в Америке начались антивоенные протесты.Это еще одна болевая точка, на которую мы можем давить.- Если мы этого не сделаем, удастся ли Америке втянуть в войну с нами страны Восточной Европы до или во время СВО?- Восточная Европа и так с нами воюет. Вопрос в том, сумеет ли Америка спровоцировать на войну с нами Западную Европу. Сколько тысяч поляков уже погибли на Украине?Кстати, Польша стала первой союзницей Гитлера. Сейчас Польша – "очищенная" страна, потому что там во время войны перебили всех евреев, а после войны перебили всех немцев. Просто полякам боятся в лицо об этом сказать. А они себя чувствуют хорошо. Как сказал Уинстон Черчилль, поляк – это не национальность, это профессия.Да, для Польши было бы лучше, если бы за них с Россией воевали американцы. Они тоже очень коварные. Даже Лех Валенса, который казался прогрессивным политиком, стал абсолютным русофобом. Эти люди настроены на войну с нами- В какой степени фактор ядерного оружия нас сдерживает Польшу от прямой войны с Россией?- Пока сдерживает.Кстати, США сейчас пытаются опять вести переговоры о ракетах средней и малой дальности. Это был ужасный договор для нас, который мы подписали еще при Горбачеве. Потому что документ ограничивал наши ракеты средней дальности, а у них оставались F-16 и теперь уже F-35, способные нести ядерные боеприпасы. Они сидят в Прибалтике и теперь будут сидеть в Финляндии прямо на наших границах.Взлетит этот самолет и выпустит ядерную ракету по Москве. Какова будет наша реакция? Очень мало времени. И они это знают.Да, угроза ядерной войны есть. Единственное, что сдерживает США от применения ядерного оружия против нас, это то, что мы ударим в ответ. Даже если не будет Москвы, мы можем стереть их с лица земли.Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут.Я же регулярно читаю американскую прессу. Сначала они писали, что ядерная война – это не так страшно. А теперь они пишут, что русские ничего им не сделают, потому что у русских ничего не работает.Это полностью отмороженные люди. А народ ничего не делает, чтобы их остановить.- Что значит десятимегатонный эксперимент?- Мы должны на ненатовской территории показать, каковы реальные последствия применения ядерного оружия. Чтобы они увидели это воочию и у них в голове что-то прояснилось. Пусть они поймут, что будет со всей Европой и со всей Америкой.Много американцев читают The Washington Post. А там для них пишут примерно следующее: "Не волнуйтесь насчет ядерного взрыва. Если вы окажетесь в самом центре города, вы умрете мгновенно. А все, кто будут на окраинах, спрячутся в убежище. Через 24 часа радиация спадет и все будет хорошо". Я сам читал эту статью. Это было еще в 2008 году. Обалдеть, что они пишут. И сейчас этого стало еще больше.Они теперь пишут: "Русские ракеты не летят" и "Русские генералы кнопку не нажмут". Мол, не волнуйтесь. И нам надо сделать так, чтобы они заволновались.- Так, может, сразу тогда на США сбросить бомбу? Все равно мы с ними воюем, а не с Украиной.- Если мы это сделаем, США ударят по нам в ответ. А наша задача как раз и состоит в том, чтобы не довести дело до ядерной войны.Когда ура-патриоты кричат: "Ура, Вашингтон горит", они забывают, что Москва тоже будет гореть. Мы не остановим все эти ракеты.Понимаете, когда в средневековье убивали пару кузнецов и пару крестьян, экономика от этого не страдала. А если мы уничтожим Силиконовую долину или месторождения газа, для США будет катастрофа. И наоборот. Если США уничтожить какую-то крупную атомную станцию, которая снабжает Москву электричеством, это будет катастрофа для нас.Это слабость любого высокотехнологического общества, когда достаточно уничтожить несколько точек, чтобы все встало.Поэтому надо притормозить этих идиотов.Повторюсь, это мое личное мнение. Может быть, я тоже отмороженный. Но я бы принял такое решение. И я думаю, что в той или иной форме мы такое решение примем. Без огромного шока мы не остановим Запад от применения по нам ядерного оружия.- Как будут развиваться события на украинском фронте, если таких катастрофических сценариев не случится?- У меня пока нет поводов для оптимизма.Мы будем медленно продвигаться вперед. Отдельные страны НАТО будут все сильнее втягиваться в этот конфликт. Мы уже уничтожили одно подразделение из французов. Их будет больше.Начнется гонка вооружения в Европе, которая уже началась. Rheinmetall опять начал производить танки. Он получил заказ на 85 "Леопардов", а это два батальона. И эта гонка вооружений будет происходит на фоне горячей войны.Запад продолжит делать все, чтобы не дать погаснуть войне на Украине. А потом они будут делать все, чтобы расширять ее по всей российской границе. Не надо думать, что все закончится одной Украиной. У Европы будет время перевооружиться, а США останутся для них глубоким тылом и будут на этом зарабатывать.В Америке еще с 1990-х годов писали, что "нам нужна новая хорошая война". Вторая мировая война стала для Штатов хорошей не потому, что они победили Гитлера, а потому что они подняли свою экономику после "великой депрессии". Теперь они хотят повторить то же самое.Я очень надеюсь, что мы победим без катастрофических сценариев. Просто я так настроен, потому что хорошо знаю их менталитет. Это полностью отмороженные люди.

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https://ukraina.ru/20240427/1054758862.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, польша, мексика, вооруженные силы украины, украина, сша, теракт, atacms, европа