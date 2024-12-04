https://ukraina.ru/20241204/1059397781.html
Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине
Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине - 04.12.2024 Украина.ру
Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине
Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров по Украине, включая Катар, за что Россия им признательна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Известия"
2024-12-04T09:25
2024-12-04T09:25
2024-12-04T09:25
новости
украина
дмитрий песков
катар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию... Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", - сказал Песков.Однако в этом же интервью официальный представитель Кремля отметил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет.Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.
украина
катар
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий песков, катар, россия
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Катар, Россия
Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине
Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров по Украине, включая Катар, за что Россия им признательна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Известия"