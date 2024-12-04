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Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине

Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине - 04.12.2024 Украина.ру

Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине

Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров по Украине, включая Катар, за что Россия им признательна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Известия"

2024-12-04T09:25

2024-12-04T09:25

2024-12-04T09:25

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"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию... Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", - сказал Песков.Однако в этом же интервью официальный представитель Кремля отметил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет.Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий песков, катар, россия