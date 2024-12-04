Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине - 04.12.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине
Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине - 04.12.2024 Украина.ру
Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине
Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров по Украине, включая Катар, за что Россия им признательна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Известия"
2024-12-04T09:25
2024-12-04T09:25
новости
украина
дмитрий песков
катар
россия
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"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию... Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", - сказал Песков.Однако в этом же интервью официальный представитель Кремля отметил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет.Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дмитрий песков, катар, россия
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Катар, Россия

Песков рассказал о странах, готовых предоставить территорию для переговоров по Украине

09:25 04.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров по Украине, включая Катар, за что Россия им признательна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Известия"
"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию... Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", - сказал Песков.
Однако в этом же интервью официальный представитель Кремля отметил, что оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДмитрий ПесковКатарРоссия
 
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