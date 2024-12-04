Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский - 04.12.2024 Украина.ру
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Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский
Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский - 04.12.2024 Украина.ру
Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский
В прошлый вторник, 26 ноября, украинский олигарх и бывший работодатель Зеленского Игорь Коломойский окончательно проиграл дело об отмене национализации "Приватбанка", крупнейшего банка Украины.
2024-12-04T06:25
2024-12-04T06:25
украина
сша
россия
игорь коломойский
владимир зеленский
дональд трамп
приватбанк
сизо
укрнафта
эксклюзив
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Верховный Суд закрыл производство о признании недействительной национализации банка в 2016 году, на чем настаивал Коломойский. Иск был подан еще в феврале 2019 года, накануне последних президентских выборов, когда олигарх надеялся, что его бывший протеже Зеленский поможет ему в этом деле."Игорь Коломойский привел в бизнес (в том числе, медийный) и политику очень большое количество людей. Без его поддержки, советов и дружеского плеча эти люди навряд ли достигли бы своего текущего положения и состояния. В том числе, кстати, и Зеленский", - рассказывал в прошлом году депутат Александр Дубинский, который сам находится в СИЗО.В свое время Зеленского раскрутили именно СМИ Игоря Коломойского, он же отчасти оплатил его предвыборную кампанию, надеясь поквитаться с Порошенко, из-за которого он до 2019 года был вынужден скрываться в Швейцарии. Однако его бывшего протеже быстро перехватили более ушлые британские и американские политики, заставив пожертвовать своим бывшим патроном.С тех пор дела против Коломойского плодятся и множатся. В конце концов, как писал Оноре де Бальзак, за всяким крупным состоянием кроется преступление.В октябре СБУ начала против него еще одно дело: Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в отмывании 6 миллиардов гривен через Еврейскую общину Украины с последующим выводом средств заграницу.В этом году его обвинили также в заказном убийстве некоего Сергея Карпенко, адвоката еще одного олигарха Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы.Сам олигарх ныне находится в СИЗО, в том числе и по делу "Приватбанка". Впрочем, некоторые украинские политологи утверждают, что сидит он понарошку, как бы находясь "на передержке" до лучших времен.Отжал Зеленский у Коломойского и нефтяную компанию "Укрнафта", о чем недавно напомнил во время выступления в Верховной Раде. Зеленский похвастал, что компания "Укрнафта" в 23-м — 24-м годах уплатила 78 млрд гривен налогов и сборов, имеет сейчас чистой прибыли 43 млрд.Коломойский же в ответ в комментарии УНИАН заявил, что 25 из 78 млрд были заработаны в 2022 году, когда "Укрнафтой" занимался его менеджмент, а дивиденды, которые упомянул Зеленский, были заплачены еще в 2018 году, как переплата по налогу на прибыль компании.Однако у Коломойского остались ферросплавный бизнес, влияние на медиагруппу "1+1" и сетка лояльных функционеров в госструктурах.В недавнем интервью Коломойский рассказывал, что посадили его по звонку из США. Он также утверждает, что за год в СИЗО его ни разу не допросили по делу "Приватбанка" и по другим обвинениям.В сентябре на заседании суда он заявил, что его взяли в заложники и требуют от него денег. "Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и вымогают деньги. Учитывая, что я временно не гражданин Украины [Зеленский указом лишил его гражданства], а гражданин Израиля, но есть правила у израильтян – не поддаваться на шантаж и требование денег", - заявил Коломойский. Его адвокат Александр Лысак утверждает, что основная цель всех дел против его подзащитного – держать его под стражей.В 2019 году ряд западных СМИ выражали обеспокоенность в связи со связями Зеленского с олигархом Коломойским. И дело тут было не в олигархической системе Украины – многие олигархи и партнеры Коломойского преспокойно продолжают свой бизнес, но делятся с западными "хозяевами". Коломойский же в 2019 году позволил себе советовать Зеленскому объявить дефолт и не выплачивать по кредитам. "Долги платят только трусы", - самонадеянно говорил олигарх.Не менее резко он обращался и к западным партнерам в 2019 году: "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог". В том же году он предлагал свой вариант решения конфликта в Донбассе – он заключался в том чтобы взять на 100 миллиардов новые кредиты у России.Тем не менее, в том, что Украина оказалась в таком положении, есть значительная доля и его вины. Именно Коломойский в 2014 году был одним из наиболее воинственных олигархов, который спонсировал и вооружал батальоны националистов, развязавших гражданский конфликт в Донбассе."Во многом раскачанный Коломойским внутренний конфликт на почве языка, вероисповедания и менталитета полностью вышел из-под контроля, прошел точку невозврата, разрушил Украину", - пишет украинский Telegram-канал "Шептун".Судя по комментариям близких к Коломойскому функционеров и депутатов, он решил сейчас поставить на Дональда Трампа, ожидая от него неких перемен в своей судьбе и судьбе своего бизнеса. В обмен за возврат конфискованных на Украине активов Коломойский может предложить информацию, дискредитирующую Демпартию США, погрязшую в украинских коррупционных схемах.Впрочем, имеет право на жизнь и еще одна версия "странного ареста" Коломойского, вроде бы находящегося в СИЗО. Дело в том, что против него возбуждено уголовное дело в США - за отмывание денег (в долларах, а по законодательству США, если отмываются доллары, то это уже преступление, находящееся в юрисдикции США). Поэтому, возбуждая все новые и новые дела против Коломойского и не доводя их до суда, украинская власть тем самым имеет право держать его у себя в СИЗО, пока не будут все эти дела либо закрыты, либо реализованы.Очевидно, Коломойский, попав в правоохранительные коридоры США, многое может рассказать и выдать про незаконные действия, махинации и преступления своих бывших подчиненных и коллег - в том числе и про Зеленского. Поэтому и держат его в СИЗО на Украине, не выдавая в другие страны, где он тоже изрядно наследил. Впрочем, это - только версия.О том, как живет и чем занят другой олигарх Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко"
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, россия, игорь коломойский, владимир зеленский, дональд трамп, приватбанк, сизо, укрнафта, эксклюзив
Украина, США, Россия, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Приватбанк, СИЗО, Укрнафта, Эксклюзив

Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский

06:25 04.12.2024
 
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В прошлый вторник, 26 ноября, украинский олигарх и бывший работодатель Зеленского Игорь Коломойский окончательно проиграл дело об отмене национализации "Приватбанка", крупнейшего банка Украины.
Верховный Суд закрыл производство о признании недействительной национализации банка в 2016 году, на чем настаивал Коломойский. Иск был подан еще в феврале 2019 года, накануне последних президентских выборов, когда олигарх надеялся, что его бывший протеже Зеленский поможет ему в этом деле.
"Игорь Коломойский привел в бизнес (в том числе, медийный) и политику очень большое количество людей. Без его поддержки, советов и дружеского плеча эти люди навряд ли достигли бы своего текущего положения и состояния. В том числе, кстати, и Зеленский", - рассказывал в прошлом году депутат Александр Дубинский, который сам находится в СИЗО.
В свое время Зеленского раскрутили именно СМИ Игоря Коломойского, он же отчасти оплатил его предвыборную кампанию, надеясь поквитаться с Порошенко, из-за которого он до 2019 года был вынужден скрываться в Швейцарии. Однако его бывшего протеже быстро перехватили более ушлые британские и американские политики, заставив пожертвовать своим бывшим патроном.
С тех пор дела против Коломойского плодятся и множатся. В конце концов, как писал Оноре де Бальзак, за всяким крупным состоянием кроется преступление.
В октябре СБУ начала против него еще одно дело: Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в отмывании 6 миллиардов гривен через Еврейскую общину Украины с последующим выводом средств заграницу.
В этом году его обвинили также в заказном убийстве некоего Сергея Карпенко, адвоката еще одного олигарха Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы.
Сам олигарх ныне находится в СИЗО, в том числе и по делу "Приватбанка". Впрочем, некоторые украинские политологи утверждают, что сидит он понарошку, как бы находясь "на передержке" до лучших времен.
Отжал Зеленский у Коломойского и нефтяную компанию "Укрнафта", о чем недавно напомнил во время выступления в Верховной Раде. Зеленский похвастал, что компания "Укрнафта" в 23-м — 24-м годах уплатила 78 млрд гривен налогов и сборов, имеет сейчас чистой прибыли 43 млрд.
Коломойский же в ответ в комментарии УНИАН заявил, что 25 из 78 млрд были заработаны в 2022 году, когда "Укрнафтой" занимался его менеджмент, а дивиденды, которые упомянул Зеленский, были заплачены еще в 2018 году, как переплата по налогу на прибыль компании.
Однако у Коломойского остались ферросплавный бизнес, влияние на медиагруппу "1+1" и сетка лояльных функционеров в госструктурах.
В недавнем интервью Коломойский рассказывал, что посадили его по звонку из США. Он также утверждает, что за год в СИЗО его ни разу не допросили по делу "Приватбанка" и по другим обвинениям.
В сентябре на заседании суда он заявил, что его взяли в заложники и требуют от него денег. "Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и вымогают деньги. Учитывая, что я временно не гражданин Украины [Зеленский указом лишил его гражданства], а гражданин Израиля, но есть правила у израильтян – не поддаваться на шантаж и требование денег", - заявил Коломойский. Его адвокат Александр Лысак утверждает, что основная цель всех дел против его подзащитного – держать его под стражей.
В 2019 году ряд западных СМИ выражали обеспокоенность в связи со связями Зеленского с олигархом Коломойским. И дело тут было не в олигархической системе Украины – многие олигархи и партнеры Коломойского преспокойно продолжают свой бизнес, но делятся с западными "хозяевами". Коломойский же в 2019 году позволил себе советовать Зеленскому объявить дефолт и не выплачивать по кредитам. "Долги платят только трусы", - самонадеянно говорил олигарх.
Не менее резко он обращался и к западным партнерам в 2019 году: "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог". В том же году он предлагал свой вариант решения конфликта в Донбассе – он заключался в том чтобы взять на 100 миллиардов новые кредиты у России.
Тем не менее, в том, что Украина оказалась в таком положении, есть значительная доля и его вины. Именно Коломойский в 2014 году был одним из наиболее воинственных олигархов, который спонсировал и вооружал батальоны националистов, развязавших гражданский конфликт в Донбассе.
"Во многом раскачанный Коломойским внутренний конфликт на почве языка, вероисповедания и менталитета полностью вышел из-под контроля, прошел точку невозврата, разрушил Украину", - пишет украинский Telegram-канал "Шептун".
Судя по комментариям близких к Коломойскому функционеров и депутатов, он решил сейчас поставить на Дональда Трампа, ожидая от него неких перемен в своей судьбе и судьбе своего бизнеса. В обмен за возврат конфискованных на Украине активов Коломойский может предложить информацию, дискредитирующую Демпартию США, погрязшую в украинских коррупционных схемах.
Впрочем, имеет право на жизнь и еще одна версия "странного ареста" Коломойского, вроде бы находящегося в СИЗО. Дело в том, что против него возбуждено уголовное дело в США - за отмывание денег (в долларах, а по законодательству США, если отмываются доллары, то это уже преступление, находящееся в юрисдикции США). Поэтому, возбуждая все новые и новые дела против Коломойского и не доводя их до суда, украинская власть тем самым имеет право держать его у себя в СИЗО, пока не будут все эти дела либо закрыты, либо реализованы.
Очевидно, Коломойский, попав в правоохранительные коридоры США, многое может рассказать и выдать про незаконные действия, махинации и преступления своих бывших подчиненных и коллег - в том числе и про Зеленского. Поэтому и держат его в СИЗО на Украине, не выдавая в другие страны, где он тоже изрядно наследил. Впрочем, это - только версия.
О том, как живет и чем занят другой олигарх Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко"
 
УкраинаСШАРоссияИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампПриватбанкСИЗОУкрнафтаЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
06:25Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский
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