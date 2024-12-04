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Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский

Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский - 04.12.2024 Украина.ру

Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский

В прошлый вторник, 26 ноября, украинский олигарх и бывший работодатель Зеленского Игорь Коломойский окончательно проиграл дело об отмене национализации "Приватбанка", крупнейшего банка Украины.

2024-12-04T06:25

2024-12-04T06:25

2024-12-04T06:25

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игорь коломойский

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Верховный Суд закрыл производство о признании недействительной национализации банка в 2016 году, на чем настаивал Коломойский. Иск был подан еще в феврале 2019 года, накануне последних президентских выборов, когда олигарх надеялся, что его бывший протеже Зеленский поможет ему в этом деле."Игорь Коломойский привел в бизнес (в том числе, медийный) и политику очень большое количество людей. Без его поддержки, советов и дружеского плеча эти люди навряд ли достигли бы своего текущего положения и состояния. В том числе, кстати, и Зеленский", - рассказывал в прошлом году депутат Александр Дубинский, который сам находится в СИЗО.В свое время Зеленского раскрутили именно СМИ Игоря Коломойского, он же отчасти оплатил его предвыборную кампанию, надеясь поквитаться с Порошенко, из-за которого он до 2019 года был вынужден скрываться в Швейцарии. Однако его бывшего протеже быстро перехватили более ушлые британские и американские политики, заставив пожертвовать своим бывшим патроном.С тех пор дела против Коломойского плодятся и множатся. В конце концов, как писал Оноре де Бальзак, за всяким крупным состоянием кроется преступление.В октябре СБУ начала против него еще одно дело: Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в отмывании 6 миллиардов гривен через Еврейскую общину Украины с последующим выводом средств заграницу.В этом году его обвинили также в заказном убийстве некоего Сергея Карпенко, адвоката еще одного олигарха Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы.Сам олигарх ныне находится в СИЗО, в том числе и по делу "Приватбанка". Впрочем, некоторые украинские политологи утверждают, что сидит он понарошку, как бы находясь "на передержке" до лучших времен.Отжал Зеленский у Коломойского и нефтяную компанию "Укрнафта", о чем недавно напомнил во время выступления в Верховной Раде. Зеленский похвастал, что компания "Укрнафта" в 23-м — 24-м годах уплатила 78 млрд гривен налогов и сборов, имеет сейчас чистой прибыли 43 млрд.Коломойский же в ответ в комментарии УНИАН заявил, что 25 из 78 млрд были заработаны в 2022 году, когда "Укрнафтой" занимался его менеджмент, а дивиденды, которые упомянул Зеленский, были заплачены еще в 2018 году, как переплата по налогу на прибыль компании.Однако у Коломойского остались ферросплавный бизнес, влияние на медиагруппу "1+1" и сетка лояльных функционеров в госструктурах.В недавнем интервью Коломойский рассказывал, что посадили его по звонку из США. Он также утверждает, что за год в СИЗО его ни разу не допросили по делу "Приватбанка" и по другим обвинениям.В сентябре на заседании суда он заявил, что его взяли в заложники и требуют от него денег. "Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и вымогают деньги. Учитывая, что я временно не гражданин Украины [Зеленский указом лишил его гражданства], а гражданин Израиля, но есть правила у израильтян – не поддаваться на шантаж и требование денег", - заявил Коломойский. Его адвокат Александр Лысак утверждает, что основная цель всех дел против его подзащитного – держать его под стражей.В 2019 году ряд западных СМИ выражали обеспокоенность в связи со связями Зеленского с олигархом Коломойским. И дело тут было не в олигархической системе Украины – многие олигархи и партнеры Коломойского преспокойно продолжают свой бизнес, но делятся с западными "хозяевами". Коломойский же в 2019 году позволил себе советовать Зеленскому объявить дефолт и не выплачивать по кредитам. "Долги платят только трусы", - самонадеянно говорил олигарх.Не менее резко он обращался и к западным партнерам в 2019 году: "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог". В том же году он предлагал свой вариант решения конфликта в Донбассе – он заключался в том чтобы взять на 100 миллиардов новые кредиты у России.Тем не менее, в том, что Украина оказалась в таком положении, есть значительная доля и его вины. Именно Коломойский в 2014 году был одним из наиболее воинственных олигархов, который спонсировал и вооружал батальоны националистов, развязавших гражданский конфликт в Донбассе."Во многом раскачанный Коломойским внутренний конфликт на почве языка, вероисповедания и менталитета полностью вышел из-под контроля, прошел точку невозврата, разрушил Украину", - пишет украинский Telegram-канал "Шептун".Судя по комментариям близких к Коломойскому функционеров и депутатов, он решил сейчас поставить на Дональда Трампа, ожидая от него неких перемен в своей судьбе и судьбе своего бизнеса. В обмен за возврат конфискованных на Украине активов Коломойский может предложить информацию, дискредитирующую Демпартию США, погрязшую в украинских коррупционных схемах.Впрочем, имеет право на жизнь и еще одна версия "странного ареста" Коломойского, вроде бы находящегося в СИЗО. Дело в том, что против него возбуждено уголовное дело в США - за отмывание денег (в долларах, а по законодательству США, если отмываются доллары, то это уже преступление, находящееся в юрисдикции США). Поэтому, возбуждая все новые и новые дела против Коломойского и не доводя их до суда, украинская власть тем самым имеет право держать его у себя в СИЗО, пока не будут все эти дела либо закрыты, либо реализованы.Очевидно, Коломойский, попав в правоохранительные коридоры США, многое может рассказать и выдать про незаконные действия, махинации и преступления своих бывших подчиненных и коллег - в том числе и про Зеленского. Поэтому и держат его в СИЗО на Украине, не выдавая в другие страны, где он тоже изрядно наследил. Впрочем, это - только версия.О том, как живет и чем занят другой олигарх Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, сша, россия, игорь коломойский, владимир зеленский, дональд трамп, приватбанк, сизо, укрнафта, эксклюзив