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Экономика Украины и война: удары по энергосистеме, трудоустройство беженцев и теракты на "Дружбе"

Экономика Украины и война: удары по энергосистеме, трудоустройство беженцев и теракты на "Дружбе" - 04.12.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: удары по энергосистеме, трудоустройство беженцев и теракты на "Дружбе"

В конце ноября ВКС России вновь нанесли серьёзный удар по украинской энергосистеме и газовой инфраструктуре, Зеленский подписал закон о повышении налогов, а также госбюджете на 2025 год. Заодно власть начала приём заявок на выплату "Вовиной тысячи" и даже репараций от России.

2024-12-04T05:30

2024-12-04T05:30

2024-12-04T05:30

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Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.ЭнергетикаУкраинская энергосистема продолжает восстанавливаться после масштабного ракетно-дронового удара от 28 ноября. Несмотря на все усилия, энергетики спустя почти неделю смогли лишь сократить продолжительность веерных отключений, но не избавиться от них. И если изначально их продолжительность колебалась в коридоре от 8 до 12 часов, то теперь составляет от 3 до 8 часов в зависимости от региона. При этом среди наиболее проблемных регионов сразу после атаки была Николаевская область и сам Николаев: в области 70% потребителей были без электроэнергии, а областной центр был без света целиком более двух суток.Всё дело в том, что под удар ВКС России попали электроподстанции на 330 кВ — подстанции (ПС) областного значения — и даже часть ПС на 750 кВ. При этом ударов по ПС на 750 кВ, на которые выдаётся мощность с АЭС, не наносилось, чтобы предотвратить ядерные инциденты и не нарваться на обвинения в ядерном терроризме.Что будет дальше — не ясно. Однако, скорее всего, веерные отключения продолжительностью от 6 до 12 часов в зимний период года станут для граждан Украины нормой даже в том случае, если энергетики смогут оперативно отремонтировать и заменить повреждённое оборудование. На это у них уходит, в среднем, около недели, ещё неделя в России уходит на разведку, поэтому удары — если будет принято политическое решение об их продолжении — стоит ожидать раз в две недели.Такой график позволяет и дальше ослаблять украинскую экономику, а заодно будет подталкивать граждан Украины к катарсису. Впрочем, если киевская власть продолжит дерзкие атаки и теракты, то не исключено, что украинскую энергосистему раздробят на энергоострова или погрузят во тьму ещё до конца отопительного сезона. Усугубляться жизнь граждан будет ещё и сильными морозами: чем ниже столбик термометра, тем длительнее будут отключения.Также удары наносились по подземным хранилищам газа (ПХГ), в частности Бильче-Волицко-Угерское ПХГ объёмом 17 млрд м3. Под удар попала компрессорная станция, которая позволяла отбирать газ из ПХГ.К слову, общая мощность солнечных электростанций (СЭС), установленных частными домовладениями, превысила 1500 МВт. Лидирует Днепропетровская область — 7873 домовладения, за ней Закарпатская с 5242 установками и Киевская с 5099 СЭС. Так граждане обеспечивают себя электроэнергией самостоятельно.Налоги и подачкиОкончилась история с повышением налогов. Зеленский подписал соответствующий закон 28 ноября, а вступил он в силу с 1 декабря. Главные изменения — повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%, а также распространение его на физлиц-предпринимателей. Это сразу же отразилось на ценах в украинских магазинах. Украинским ИП, кстати, всё же придётся оплатить военный сбор задним числом, с 1 октября, хотя депутаты уже подали в Раду законопроект о переносе сроков уплаты, но вряд ли он будет принят.Кроме того, Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год. Доходная часть — 2,05 трлн гривен, расходная — 3,6 трлн гривен. На войну потратят 2,23 трлн гривен, что в 5,3, 10,2, а также в 11,2 раза больше расходов на соцзащиту, здравоохранение и образование соответственно. Впрочем, этой теме автор посвятил отдельный текст.А чтобы гражданам не было так грустно, у них начали принимать заявки на выдачу "Вовиной тысячи". 3,2 млн граждан, руководствуясь пословицей "Дают — бери, бьют — беги" уже подали заявки. Но тех, кто выехал за границу, предупредили, что деньги придётся вернуть — их можно тратить только внутри страны. Сама "Вовина тысяча" является ничем иным как инструментом подкупа избирателей, пусть и выборы пока ещё не назначены.А если отталкиваться от заявлений замглавы налогового комитета Ольги Василевской-Смаглюк, то цель "Вовиной тысячи" состоит в пересчёте граждан Украины и вычислении личных данных 1 млн якобы скрывающихся от мобилизации мужчин. Однако, в связи с этим нужно понимать два момента. Во-первых, раздача денег обладает ещё меньшей точностью при определении численности населения, чем попытки подсчитать его на основе данных от сотовых операторов по количеству активных сим-карт. Во-вторых, раскрывать свои данные ради подачки в 1 тыс. гривен — 23 доллара — будет только самоубийца. А их среди уклонистов точно нет.Беженцы трудоустраиваютсяВ Германии и Польше увеличивается количество трудоустроенных или находящихся в поиске работы украинских беженцев. По данным немецкого Федерального агентства труда если позапрошлым летом работали 197,6 тыс. украинцев, то минувшим уже 272,4 тыс.Аналогичная история и с Польшей. В октябре 2023 года в Польше работали 750 тыс. граждан Украины, а в октябре 2024 года их количество возросло до 779,3 тыс. человек. В 2025 году наиболее популярными вакансиями для не владеющих польским языком украинцев были позиции на складах и производстве. И если до СВО среди ищущих работу 60% составляли мужчины, то после начала СВО их доля сократилась до 40% — в страну массово переехали украинские женщины.Эти цифры свидетельствуют о том, что большая часть из этих граждан Украины не планирует возвращаться на подконтрольную киевской власти территорию и попытается получить гражданство европейских стран. Проще говоря, эти люди для Украины потеряны практически навсегда.Тем более, что в той же Польше на украинцев приходится 68% трудоустроенных иностранцев, а доля белорусов и грузин составляет по 7%. Из-за дефицита рабочих рук Польша после 2022 года активно привлекает работников из Азии и Латинской Америки.Независимые члены набсоветовКабмин согласовал кандидатуры независимых от киевской власти членов наблюдательного совета "Укрэнерго", откуда недавно изгнали директора компании Владимира Кудрицкого, вслед за которым из компании ушла часть независимых членов.Теперь кресла ушедших заменят бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Себастьян Кофод и такой же бывший государственный секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Патрик Грейхен. Компанию им составят председатель совета директоров финской компании Skarta Energy Ян Монтелл и бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски.За что эти персоны удостоились такой чести — непонятно, да и у киевской власти о таком не спрашивают. Главное, чтобы никто не вздумал мешать западным структурам консолидировать под своим управлением оставшуюся неатомную генерацию — не зря неделей ранее ЕБРР сообщил, что не будет кредитовать ДТЭК так как он принадлежит олигарху Ринату Ахметову.Теракты на "Дружбе"Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" сообщил об остановке прокачки нефти северной ветке нефтепровода из-за повреждения трубы. Причины разгерметизации неизвестны, но не исключена диверсия. В свою очередь словацкий министр внутренних дел Матус Сутай Эсток заявил о возможных диверсиях на южной ветке "Дружбы". По словам министра, не только в Словакии, но и в Венгрии существует организованная группа, которая может проводить разведку местности близи нефтепровода для совершения теракта.Логика в организации теракта, к слову, есть: венгерский MOL после длительной эпопеи с отказом Украины прокачивать российскую нефть, второй месяц подряд получает порядка 300 тыс. тонн российской нефти, которая в момент пересечения ею украинской границы перестаёт иметь юридическую связь с Россией. И если легально сорвать транзит не получилось, то почему бы не попробовать это сделать с помощью привычной и эффективной взрывчатки?Прочие новостиМинистр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что в 2025 году украинцы смогут подать заявление на репарации с России. Соответствующее заявление можно будет подать через "Дiю". Для выплаты репараций осталось самая малость — победить Россию.Шевченковский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с корпоративных прав компании "Киевстар", которую год назад пыталась "отжать" киевская власть по инициативе уже покинувшего Офис Зеленского Ростислава Шурмы у нидерландской компании VEON. Теперь "Киевстар" будут готовить к первичному размещению акций на американских биржах для его последующей продажи пулу инвесторов в лице Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts и The Carlyle Group. Сделку ведёт включённый в состав совета директоров "Киевстара" бывший госсекретарь США Майк Помпео.Высший антикоррупционный суд конфисковал собственность 86-летнего бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, задержанного 22 октября 2022 года. Вменяют Богуслаеву поставки авиационных двигателей России.Власти Чернигова вслед за своим Запорожскими коллегами признали очевидный дефицит водителей общественного транспорта. В городе перестали работать два троллейбусных маршрута. А в Сумской области отменено бронирование для работников коммунальных предприятий — такое решение принял глава областной военной администрации. Кто теперь будет латать гнилые трубы и пускать тепло в дома горожан — не ясно.Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро финансирования за счет замороженных российских активов. Ещё 4,8 млрд долларов поступило от Всемирного банка по линии проекта PEACE, а 100 млн долларов Украине подарила Южная Корея.В октябре украинская налоговая заблокировала накладные 23,8 тыс. плательщиков налогов на общую сумму свыше 44 млрд гривен, но в судах и комиссиях было успешно оспорено 70% решений налоговой. Примерно так выглядит "обилечивание" бизнеса с расчётом на то, что решения не оспорят. К слову, по всей стране около 130 интернет-провайдеров судятся или планируют подать иски в административные суды на решение налоговиков о лишении их права работать по упрощённой системе налогообложения. Как отмечает нардеп Нина Южанина, в законодательстве нет прямого запрета интернет-провайдерам работать на УСН, но налоговой и депутатам из профильного комитета Рады всё равно.О том, что происходит с европейской энергетикой в эти же дни - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций"

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эксклюзив, украина, россия, польша, владимир зеленский, андриян николаев, ольга василевская-смаглюк, вкс, рада, кабмин