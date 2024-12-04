Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства - 04.12.2024 Украина.ру
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Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства
Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства - 04.12.2024 Украина.ру
Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства
Главе российского следственного ведомства Александру Бастрыкину доложат о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства. Об этом сообщает СК РФ.
2024-12-04T09:36
2024-12-04T09:36
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хабаровский край
александр бастрыкин
ск рф
вооруженные силы украины
всу
дети
торговля людьми
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Накануне информация о незаконном вывозе российских детей за границу была представлена на федеральных каналах.Александр Бастрыкин поручил руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по представленной проблеме и о мерах процессуального реагирования.Ранее стало известно, что В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Также о проблеме говорилось в публикации Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара
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новости, россия, крым, хабаровский край, александр бастрыкин, ск рф, вооруженные силы украины, всу, дети, торговля людьми
Новости, Россия, Крым, Хабаровский край, Александр Бастрыкин, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, дети, торговля людьми

Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства

09:36 04.12.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Главе российского следственного ведомства Александру Бастрыкину доложат о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства. Об этом сообщает СК РФ.
Накануне информация о незаконном вывозе российских детей за границу была представлена на федеральных каналах.
"В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Отмечается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следственными органами СК России проверяются озвученные факты", - сказано в официальном сообщении.
Александр Бастрыкин поручил руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по представленной проблеме и о мерах процессуального реагирования.
Ранее стало известно, что В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
Также о проблеме говорилось в публикации Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара
 
НовостиРоссияКрымХабаровский крайАлександр БастрыкинСК РФВооруженные силы УкраиныВСУдетиторговля людьми
 
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