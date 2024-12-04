https://ukraina.ru/20241204/1059399324.html

Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства

Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства - 04.12.2024 Украина.ру

Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства

Главе российского следственного ведомства Александру Бастрыкину доложат о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства. Об этом сообщает СК РФ.

2024-12-04T09:36

2024-12-04T09:36

2024-12-04T09:36

новости

россия

крым

хабаровский край

александр бастрыкин

ск рф

вооруженные силы украины

всу

дети

торговля людьми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/91/1033369163_0:0:2762:1554_1920x0_80_0_0_fc651b09bd71e09bd92868608b17a972.jpg

Накануне информация о незаконном вывозе российских детей за границу была представлена на федеральных каналах.Александр Бастрыкин поручил руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по представленной проблеме и о мерах процессуального реагирования.Ранее стало известно, что В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Также о проблеме говорилось в публикации Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара

россия

крым

хабаровский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, хабаровский край, александр бастрыкин, ск рф, вооруженные силы украины, всу, дети, торговля людьми