Глава СК РФ заслушает доклад о вывозе российских детей в иностранные государства
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Главе российского следственного ведомства Александру Бастрыкину доложат о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства. Об этом сообщает СК РФ.
Накануне информация о незаконном вывозе российских детей за границу была представлена на федеральных каналах.
"В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Отмечается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следственными органами СК России проверяются озвученные факты", - сказано в официальном сообщении.
Александр Бастрыкин поручил руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по представленной проблеме и о мерах процессуального реагирования.
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