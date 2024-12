https://ukraina.ru/20241204/1059390283.html

Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков

На фоне мирных инициатив команды Трампа страны Европы и Европейского Союза тоже ищут выход из сложившейся непростой ситуации

2024-12-04T05:46

Война и никакого перемирияЗа минувшие дни верховный представитель ЕС Кая Каллас сделала несколько взаимоисключающих заявлений о военных действиях на Украине, каждое из которых, по сути, иллюстрирует противоречивое отношение европейских элит к данной теме.Сперва, на выходных, она допустила отправку европейских военных на Украину после соглашения о прекращении огня на линии фронта: фактически – о перемирии. В комментарии ANSA она подчернкнула, что европейские миротворцы нужны будут там исключительно для контроля за соблюдением режима прекращения огня.Уже на следующий день она фактически опровергла свои слова и выступила против заморозки линии фронта, особенно в том виде, в котором её предлагает будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог."Возможно, нам следует спросить себя, не полезно ли перемирие россиянам. Потому что Украине сейчас тяжело, но мы переоцениваем Москву: их экономика вступила в тяжелую фазу - санкции, дефицит, инфляция и нехватка кадров", – заявила Каллас во время визита в Киев.Разговоры о введение в том или ином виде европейских войск на территорию Украины поднимаются время от времени с лёгкой руки президента Франции Эммануэля Макрона, который сам же впоследствии от своих слов открестился. Однако европейская пресса то и дело ссылается "на анонимные источники", которые утверждают, что как минимум между Лондоном и Парижем дискуссия на эту тему идёт.Во вторник, 3 декабря, об этом в очередной раз пишет France Press, ранее сообщало издание Le Monde, и лишь журнал The Economist настаивает, что это – только разговоры, но всерьёз отправлять контингенты своих стран в Украину на театр военных действий никто не планирует.Однако источники AFP и Deutsche Welle* по-прежнему утверждают обратное."Во многих странах очень серьезно думают о различных возможных сценариях и о том, как мы можем способствовать гарантиям безопасности. Нам нужно иметь идею, которую можно донести до США", – публикует AFP комментарий неназванного европейского дипломата.К самым воинственным странам в этой дискуссии традиционно относятся Франция, Литва, Эстония, Великобритания. В меньшей степени – Латвия и Румыния.Открытым остаётся вопрос о статусе предполагаемых "миротворцев": ввести войска НАТО Альянс, вероятнее всего, не сможет, так как члены вроде Венгрии или Словакии могут заблокировать их отправку. Каковым же правовым статусом будут обладать военнослужащие отдельной страны, какими они будут наделены полномочиями, чем будут отличаться от наёмников и инструкторов, обучающих ВСУ, а также, будут ли столкновения между ними и российскими военными – неизвестно.Остановить кровопролитиеПротивовесом воинственным "ястребам" выступают страны, наиболее сильно зависящие от импорта российских энергоносителей. Прежде всего – Венгрия и Словакия, которые последовательно блокируют новые пакеты санкций и скептически высказываются о скорой победе Украины, которая ещё недавно была общим европейским мейнстримом."Уникальность Обрана состоит в венгерской евразийской идентичности. Даже словаки вряд ли захотят видеть себя евразийским государством. Однако в рамках правого крена в центральноевропейской политике появляется идея защиты старой Европы от того, что несет с собой современный Запад. И этот консервативный тренд сочетается с тем, что сегодня говорит Орбан", – рассказывал ранее в комментарии изданию Украина.ру историк Олег Неменский.О лидирующей роли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана среди миротворцев – в особенности европейских – заговорили после победы на президентских выборах в США Трампа, до этого момента Орбан был скорее маргинальным исключением, а Владимир Зеленский позволял себе хамить ему буквально в лицо.Сразу же после американских выборов, 8 ноября, перед саммитом лидеров Евросоюза Орбан сказал Bloomberg, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины после того, как США выйдут из этого процесса.Его дипломатические визиты в Киев, Москву и Пекин, совершённые летом, показали, что Украина проигрывает, заявил Орбан.Уже тогда он настаивал, что прекращение огня необходимо, чтобы сохранить человеческие жизни.В понедельник, 2 декабря, в Москву на переговоры отправился министр иностранных дел страны – Петер Сийярто. Не только Украина, но и импорт энергоносителей стали темами его переговоров с вице-премьер-министром России Александром Новаком, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями энергетических компаний, написал Сийярто в Facebook**."За последние тысячу дней опасность эскалации войны в Украине никогда не была такой жесткой. Именно поэтому усилия венгерской мирной миссии надо еще больше усилить", – подчеркнул он.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москву ещё не приехал, но собирается: он единственный среди европейских политиков планирует посетить российскую столицу в День Победы.В середине октября он заявил, что предвидит скорое завершение военных действий на Украине, а сигналом к этому может, в частности, служить постоянно поднимаемая в СМИ и на дипломатическом уровне тема приглашения Украины в НАТО.Чуть позже в интервью китайскому каналу CGTN он сказал, что не допустит этого, пока является премьер-министром Словакии.Весной на Фицо было совершено покушение, позже ему прислали пулю с угрозами. Покушавшийся на политика писатель Юрай Цинтула ранее критиковал его за сокращение военной помощи Украине.Сам Фицо сравнил покушение на себя с летней попыткой убийства Трампа.Своеобразным "противником" Украины среди стран ЕС всё чаще становится и Польша: две не разрешимые в течение многих лет проблемы – конкуренция на сельскохозяйственном рынке, из-за чего польские фермеры регулярно перекрывают границу с Украиной, и расследование преступлений националистов, совершённые на Волыни во время Второй мировой войны звучат в речах представителей Варшавы с завидной регулярностью.Усугубляет ситуацию то, что Польша, как ближайший сосед, приняла огромное количество украинских беженцев, что, с одной стороны хорошо отражается на экономике, как пишет местное издание Rzheczpospolita, но и провоцирует некоторую социальную напряжённость и всплески украинофобии."Украина проигрывает"Фицо оказался прав: (не)вероятное вступление Украины в НАТО на тех или иных условиях в последние дни обсуждают все, включая Зеленского. Он с каждым днём согласен на всё большее число уступок и условий: от военного возврата к территории 1991 года он уже отказался, теперь готов отказаться и от действия Статьи 5 Устава Альянса, хотя и не ясно, зачем Украине членство в НАТО без этой статьи.В преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе украинский министр иностранных дел Андрей Сибига направил каждой стране-участнице письмо с просьбой одобрить решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу, сообщает 3 декабря Le Monde.По информации газеты, за это в данный момент выступают только две страны: Франция и Британия, против – США, Германия (сменившая точку зрения на этот счёт), Венгрия, Словакия, Словения, Бельгия и Испания.Отношение и к Украине, и к самому конфликту в последнее время в Европе поменяли многие, ранее стоявшие на радикальных позициях. Например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони или, ещё более показательно, – канцлер ФРГ Олаф Шольц.Зеленский уже не один и не два раза осудил его решение позвонить президенту РФ Владимиру Путину, но Шольца в Киеве принял, как и очередной пакет помощи от него.Германия, как страна, потратившая на вооружение Украины больше денег, чем большинство её соседей, находится в невыгодном положении: проигрывать нельзя, так как это будет означать потерю баснословных инвестиций в глазах собственного населения, а как выигрывать – не понятно.Рядового немецкого избирателя очевидно собственное благосостояние волнует больше, чем Украина, а ситуация в экономике – не из лучших, особенно в сфере ЖКХ и крупном производстве – после диверсии на газопроводах "Северные потоки". Граждане ФРГ получают платёжки втрое больше тех, что оплачивали два с половиной года назад, а крупнейшие исторические предприятия терпят крах.Показательный пример – заводы Volkswagen: по информации The Guardian, в ближайшее время рабочие этих заводов планируют начать всеобщую забастовку из-за планов предприятия сократить тысячи людей, зарплаты и производственные мощности.Чистая прибыль Volkswagen за последние два года, по информации европейских СМИ, упала на 60%. Причина – вынужденные попытки концерна перейти с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили.Первая же, предупредительная забастовка, в которой участвовали почти 100 000 человек, прошла 2 декабря – в день визита Шольца в Киев.И эта конкретная компания – не исключение. Европейская ассоциация производителей автомобильных компонентов (CLEPA) предоставила отчёт, в котором сказано: с 2020 года в сфере автомобильной промышленности в Европе ликвидировано 86 000 рабочих мест; за первые полгода 2024 – 32 000. Сильнее всех пострадала именно ГерманияА на страницах европейских и, в особенности, британских СМИ тем временем – сплошная "зрада". Не только в скорую победу, но и в эффективное продвижение, и даже в хорошее оснащение ВСУ не верят ведущие англоязычные (и не только) газеты и таблоиды.Достаточно взглянуть на ряд заголовков за несколько дней.Daily Express, Великобритания: "Украина на грани: огромное количество солдат дезертирует, в то время как Россия продвигается вперед";Parlamentní listy, Чехия: "Положение Украины не из лучших. Генерал Шедивый о развитии конфликта";Rebelión, Испания: "США используют Украину, как полигон для подготовки наемников";Sabah, Турция: "Зеленский сдался и правильно сделал";The Guardian, Великобритания: "Военный брифинг на Украине: приглашение в НАТО на данном этапе маловероятно, говорят дипломаты"Чего стоит одно лишь интервью с сотрудником ТЦК "Артёмом" в крупнейшем британском издании – The Telegraph в конце прошлой недели: интервьюируемый в прямых и жутковатых в своей откровенности выражениях рассказывает, как военкомы вылавливают украинцев по опустевшим улицам, добровольцев давно уже нет, а людей, которые не хотят оказаться на фронте, он называет "крысами".Публикация таких откровений явно задумана редакцией не в качестве поощрения, а скорее осуждения таких действий. Европейский выборСтраны Северной и Южной Европы вовлечены в конфликт меньше, хотя многие, а скорее – большинство из них и поставляют Украине оружие или оказывают гуманитарную помощь. Редкие исключения – например, Кипр, который отказался помогать вооружением, но пообещал обучать украинских специалистов.Страны, обладающим статусом постоянного нейтралитета в Европе (всего их четыре, включая Турменистан и Камбоджу), – Австрия и Швейцария, в стороне не остались. Австрия, как член Евросоюза, участвует во всех антироссийских санкциях, Швейцария, хотя и позиционирует себя в качестве посредника для мирных переговоров, но явно стоит на стороне Украины. В Кремле не раз подчёркивали, что именно поэтому не рассматривают её как переговорную площадку.Впрочем, существующую "нейтральность" Швейцарии считает не до конца верной посол Франции в стране Марион Парада."Можно оставаться нейтральной страной и при этом быть вовлеченной. На вопрос о реэкспорте военной техники Швейцария должна ответить сама. Но, конечно, мы бы приветствовали разрешение на поставку оружия Украине", – заявила она в интервью швейцарской газете Neue Zürcher.Внеблоковая в начале конфликта и относительно нейтральная Швеция с первых же минут поставляла оружие, делали это и другие – от Болгарии до Исландии, в которую впервые в жизни этой осенью приехал Зеленский. Но эти поставки были в начале, так сказать на эйфории военных действий и в надежде на скорое окончание войны победой Украины. Теперь же ситуация меняется. Выигрывает, что очевидно Россия. Каждой из этих стран проигрыш Украины или даже перемирие с потерей территорий придётся объяснять своим налогоплательщикам, так как большинство избирателей экономические потери от действия санкций, бессмысленных с точки зрения войны, которую Украина все равно проигрывает, избиратели-налогоплательщики ощутили на своих собственных карманах.При этом первые симптомы недовольства населением уже появились - очевидно "протестное" голосование в федеральных землях Австрии и Германии, выборы в Румынии, недовольство французским правительством и многое другое указывает на то, что военная повестка и бесконтрольно растущие цены утомили даже самых терпеливых европейцев.Перед элитами, потратившими на Украину денег больше, чем другие, стоит с первого взгляда неразрешимая дилемма: дать своим народам мир и экономическую стабильность или войну и красивые слова о том, почему Украина так долго не может победить.Очевидно, что ответа, простого и ясного, на эту дилемму нет. Отсюда попытки, которые на первый взгляд кажутся хаосом - политики говорят о мире, но при этом последовательно ведут к дальнейшей эскалации войны, общая и предоставляя Украине все новые виды и количества вооружений.Но хаоса нет. То, что происходит сейчас в Европе можно объяснить только одним - понимая неминуемость мирных переговоров, на которых настаивает главный спонсор войны США (в лице будущего президента Трампа), европейские политики хотят "улучшить переговорную позицию Украины". Не ради самой Украины, а чтобы оправдаться и сказать своим избирателям-налогоплательщикам - "Мы не проиграли войну, мы ее просто не выиграли".*СМИ-иноагент**Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФОб американских поисках мира на Украине - в материале Василия Стоякина Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах на сайте Украина.ру.

