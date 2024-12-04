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Это будет очень серьёзный удар: Мощанский о "трезубце", который Россия вонзит в Днепропетровскую область

Это будет очень серьёзный удар: Мощанский о "трезубце", который Россия вонзит в Днепропетровскую область - 04.12.2024 Украина.ру

Это будет очень серьёзный удар: Мощанский о "трезубце", который Россия вонзит в Днепропетровскую область

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию в Сирии, ракетное противостояние... Украина.ру, 04.12.2024

2024-12-04T09:42

2024-12-04T09:42

2024-12-04T09:42

видео

россия

сирия

запад

илья мощанский

кирилл буданов

аль-каида

лига арабских государств (лаг)

f-16

украина

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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию в Сирии, ракетное противостояние России и Запада, ближайшие цели ВС РФ в зоне СВО, перемены в командовании военными группировками, а также причины этих перемен и задачи новых командиров.00:26 – Сирийское обострение – месть Запада? 07:16 – О действиях РФ в Сирии; 13:01 – Об использовании F-16 на Украине; 15:23 – О целях для "Орешника"; 21:23 – О границах обострения; 22:06 – О причинах акцента на людей; 24:55 – Об освобождении населённых пунктов; 34:12 – О переменах в командовании; 39:05 – О задачах нового командования. *В материале упоминаются организации "Исламское государство" (ИГ), Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), и Аль-Каида, признанные террористическими и запрещённые в РФ, а также Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сирия, запад, илья мощанский, кирилл буданов, аль-каида, лига арабских государств (лаг), f-16, украина, сво, "орешник", ядерное оружие, видео