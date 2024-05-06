https://ukraina.ru/20240506/1054880100.html

Офицер ВС США: Америку нужно отправить в "воронку", где ее ждет "смесь Вьетнама и Афганистана"

Офицер ВС США: Америку нужно отправить в "воронку", где ее ждет "смесь Вьетнама и Афганистана" - 06.05.2024 Украина.ру

Офицер ВС США: Америку нужно отправить в "воронку", где ее ждет "смесь Вьетнама и Афганистана"

Россия может создать напряжение на границе Америки, чтобы армии США пришлось идти в Мексику, где их будет ждать "смесь Вьетнама и Афганистана". Нужно, чтобы Штаты засосало в эту воронку. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-06T03:21

2024-05-06T03:21

2024-05-06T03:21

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мексика

сша

вьетнам

станислав крапивник

война

конфликт

россия

афганистан

ссср

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Америку нужно втянуть в такую же войну, в которую они втянули Россию. Нужно, чтобы в США началось жестокое противостояние и в итоге они не смогли сохранить свое государство. В этом случае прокси-силой России должна стать Мексика, рассказал эксперт.Мексиканцы хотят вернуть себе часть американских территорий. И на многих из этих территорий они уже составляют демографическое большинство, добавил он.В американском обществе уже царит напряжение. Уровень жизни там значительно упал за последние 30 лет. Потому что что развал СССР серьезно ударил по американским рабочим, отметил эксперт.Тогда уже не было угрозы мировой войны и американские заводы стали уезжать за границу. Сейчас Россия должна поднять это напряжение, спровоцировав войну в Мексике, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240502/1054851369.html

мексика

сша

вьетнам

россия

афганистан

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новости, мексика, сша, вьетнам, станислав крапивник, война, конфликт, россия, афганистан, ссср, завод