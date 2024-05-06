"Это война против нас и наших детей": эксперт о том, cмогут ли ракеты ATACMS достать до окраин Москвы
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Америка ведет прямую войну против России. Это уже давно не прокси. Американцы дают Киеву ATACMS, они привозят эти ракеты и сами запускают из "Хаймарсов". Наводят их тоже спутники США. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Не нужно забывать, что Америка – это террористическое государство в прямом смысле слова, сказал военный. Теракт в "Крокус Сити" - не последний и США будут пытаться устроить их там, где только можно. Надеюсь, что у них этого не получится, добавил эксперт.
"Куда будут лететь эти ATACMS с дальностью стрельбы на 500 километров? Они же могут достать до окраин Москвы. Эти ракеты – это чисто американская тема от начала и до конца. Украина к ним не имеет никакого отношения", - подчеркнул Крапивник.
Американцы дают Киеву ATACMS, они привозят эти ракеты и сами запускают из HIMARS. Наводят их также спутники США. Они никогда бы не доверили украинцам такую сложную технику, добавил офицер.
"Повторюсь, США ведет прямую войну против России. Это уже давно не прокси. Это война против нас и наших детей. Это не фигура речи", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
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