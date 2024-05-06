https://ukraina.ru/20240506/1054878675.html

"Это война против нас и наших детей": эксперт о том, cмогут ли ракеты ATACMS достать до окраин Москвы

"Это война против нас и наших детей": эксперт о том, cмогут ли ракеты ATACMS достать до окраин Москвы - 06.05.2024 Украина.ру

"Это война против нас и наших детей": эксперт о том, cмогут ли ракеты ATACMS достать до окраин Москвы

Америка ведет прямую войну против России. Это уже давно не прокси. Американцы дают Киеву ATACMS, они привозят эти ракеты и сами запускают из "Хаймарсов". Наводят их тоже спутники США. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-06T03:32

2024-05-06T03:32

2024-05-06T03:32

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Не нужно забывать, что Америка – это террористическое государство в прямом смысле слова, сказал военный. Теракт в "Крокус Сити" - не последний и США будут пытаться устроить их там, где только можно. Надеюсь, что у них этого не получится, добавил эксперт.Американцы дают Киеву ATACMS, они привозят эти ракеты и сами запускают из HIMARS. Наводят их также спутники США. Они никогда бы не доверили украинцам такую сложную технику, добавил офицер."Повторюсь, США ведет прямую войну против России. Это уже давно не прокси. Это война против нас и наших детей. Это не фигура речи", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

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новости, сша, россия, москва, станислав крапивник, вооружения, ракеты, оружие, война, himars, теракт