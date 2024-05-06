https://ukraina.ru/20240506/1054857128.html

"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву

"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву - 06.05.2024 Украина.ру

"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву

ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны, однако для ВСУ эти ракеты существенных успехов на поле боя это не принесут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

2024-05-06T05:51

2024-05-06T05:51

2024-05-06T05:51

украина

россия

сша

джо байден

офицеры россии

всу

истребитель

поставки

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Недавно Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий более 60 миллиардов долларов поддержки для Украины. Следом президент США Джо Байден пообещал отправить оружие в ближайшие часы и заявил, что подобный шаг сделает Америку и мир более безопасными.В частности, совсем недавно издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что Вашингтон одобрил поставку истребителей F-16 Киеву. Однако по информации газеты, только 12 самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти.“Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются российской разведкой.Каким образом Украина будет решать эти вопросы и возможна ли сегодня воздушная война за Крым, о которой все говорят, вы можете узнать в полной версии интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль на сайте Украина.ру

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украина, россия, сша, джо байден, офицеры россии, всу, истребитель, поставки