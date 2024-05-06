https://ukraina.ru/20240506/1054857128.html
"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву
"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву - 06.05.2024 Украина.ру
"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву
ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны, однако для ВСУ эти ракеты существенных успехов на поле боя это не принесут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
2024-05-06T05:51
2024-05-06T05:51
2024-05-06T05:51
украина
россия
сша
джо байден
офицеры россии
всу
истребитель
поставки
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Недавно Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий более 60 миллиардов долларов поддержки для Украины. Следом президент США Джо Байден пообещал отправить оружие в ближайшие часы и заявил, что подобный шаг сделает Америку и мир более безопасными.В частности, совсем недавно издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что Вашингтон одобрил поставку истребителей F-16 Киеву. Однако по информации газеты, только 12 самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти.“Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются российской разведкой.Каким образом Украина будет решать эти вопросы и возможна ли сегодня воздушная война за Крым, о которой все говорят, вы можете узнать в полной версии интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сша, джо байден, офицеры россии, всу, истребитель, поставки
Украина, Россия, США, Джо Байден, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВСУ, истребитель, поставки
"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву
ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны, однако для ВСУ эти ракеты существенных успехов на поле боя это не принесут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Недавно Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий более 60 миллиардов долларов поддержки для Украины. Следом президент США Джо Байден пообещал отправить оружие в ближайшие часы и заявил, что подобный шаг сделает Америку и мир более безопасными.
В частности, совсем недавно издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что Вашингтон одобрил поставку истребителей F-16 Киеву. Однако по информации газеты, только 12 самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти.
“Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.
Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.
Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.
Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются российской разведкой.
Каким образом Украина будет решать эти вопросы и возможна ли сегодня воздушная война за Крым, о которой все говорят, вы можете узнать в полной версии интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль
на сайте Украина.ру