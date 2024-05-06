"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву - 06.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240506/1054857128.html
"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву
"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву - 06.05.2024 Украина.ру
"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву
ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны, однако для ВСУ эти ракеты существенных успехов на поле боя это не принесут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
2024-05-06T05:51
2024-05-06T05:51
украина
россия
сша
джо байден
офицеры россии
всу
истребитель
поставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103297/15/1032971555_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_408617295d6a9573deefbd2488e26c75.jpg.webp
Недавно Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий более 60 миллиардов долларов поддержки для Украины. Следом президент США Джо Байден пообещал отправить оружие в ближайшие часы и заявил, что подобный шаг сделает Америку и мир более безопасными.В частности, совсем недавно издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что Вашингтон одобрил поставку истребителей F-16 Киеву. Однако по информации газеты, только 12 самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти.“Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются российской разведкой.Каким образом Украина будет решать эти вопросы и возможна ли сегодня воздушная война за Крым, о которой все говорят, вы можете узнать в полной версии интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль на сайте Украина.ру
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103297/15/1032971555_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb268e53608698372e49b0758e87e8d6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, джо байден, офицеры россии, всу, истребитель, поставки
Украина, Россия, США, Джо Байден, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВСУ, истребитель, поставки

"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву

05:51 06.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАкция "Военная служба по контракту — твой выбор!" в Санкт-Петербурге
Акция Военная служба по контракту — твой выбор! в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны, однако для ВСУ эти ракеты существенных успехов на поле боя это не принесут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Недавно Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий более 60 миллиардов долларов поддержки для Украины. Следом президент США Джо Байден пообещал отправить оружие в ближайшие часы и заявил, что подобный шаг сделает Америку и мир более безопасными.
В частности, совсем недавно издание Nettavisen Nyheter сообщило о том, что Вашингтон одобрил поставку истребителей F-16 Киеву. Однако по информации газеты, только 12 самолетов являются пригодными для полетов, а остальные могут быть разобраны на запчасти.
Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.
Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.
Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил”, - отметил Липовой.
Более того, подмечает эксперт, если Киев попытается разместить истребители на аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются российской разведкой.
Каким образом Украина будет решать эти вопросы и возможна ли сегодня воздушная война за Крым, о которой все говорят, вы можете узнать в полной версии интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль на сайте Украина.ру
 
УкраинаРоссияСШАДжо БайденОФИЦЕРЫ РОССИИВСУистребительпоставки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:29США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен
07:07Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России
06:58"Саша, давайте я куплю вам брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком Толочко
06:44Краткая история литературы Поднебесной. Китайская поэзия и проза как поиск собственной идентичности
06:40"Заняли позицию колониального превосходства". США не пытаются понять Россию - политолог
06:30Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ
06:20"Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопку
06:10Все не закончится одной Украиной: Станислав Крапивник о том, как будут развиваться события на фронтах СВО
06:00"Будет развиваться по принципу марафона": эксперт рассказал, на каком этапе сейчас СВО
05:51"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву
05:44Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета
05:40Ветеран рассказал, как сложилась судьба советских солдат, оставшихся в Афганистане
05:33"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе
05:21"Возглавит максимально медийный": Скориков назвал причины отстранения Умерова с должности
05:19Дефолт подкрался незаметно. Кто и как зарабатывает на украинских долгах Западу во время войны
05:11Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт
05:00"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США
04:59Нереальные цели важнее жизни украинцев. Украинские эксперты трезво оценивают жестокие усилия власти
04:50Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши
04:39“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку
Лента новостейМолния