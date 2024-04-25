Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль - 25.04.2024 Украина.ру
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Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль
Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль - 25.04.2024 Украина.ру
Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль
Чтобы Украина навязала нам воздушную войну за Крым, ей нужно поднять одновременно 100 самолетов F-16 в небо. Такого количество техники ВСУ никто даже в теории не обещал.
2024-04-25T05:51
2024-04-25T05:51
интервью
россия
всу
f-16
крым
украина
пво
фронт
оборона
atacms
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Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. В конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки. В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что Россия полностью освободила этот населенный пункт и продвигается дальше.— Сергей Анатольевич, после отхода ВСУ из Очеретино в СМИ появилась информация, что "украинские войска снялись с позиций и сбежали из села". Неужели они и правда сами ушли? Что это значит?— Вооруженные силы Украины (ВСУ) никуда не ушли. Это было тактическое отступление. Южные окраины и центр Очеретино фактически были под нашим контролем. Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций.Кроме того, формирования киевского режима отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Это уже становится нормой. У них не хватает оружия и боеприпасов. Настроения украинской армии близки к катастрофическим. Поэтому они или сдаются, или отходят.Украинцы предпочли бы сдаться, чтобы остаться живыми. А если они отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения. Когда это происходит самовольно, появляются заградотряды из "Азова"* и "Кракена"*, которые расстреливают солдат за дезертирство в назидание другим.Повторюсь, события в Очеретино — это не первое тактическое отступление ВСУ. Надеюсь, этот процесс будет идти по нарастающей.— В районе Очеретино российские войска вытянулись в "длинную кишку", не опасаясь флангового удара. В какой степени это обусловлено нашей силой, а в какой — слабостью противника?— Если мы выстраиваемся в такой боевой порядок, это означает, что у противника нет серьёзных сил, которые могли бы сорвать развитие нашего успеха. И это не значит, что мы будем постоянно находиться в таком тактическом построении.Каждый день наши подразделения расширяют зону контроля и улучшают свое тактическое положение. А для каких-то фланговых ударов у Украины нет ни сил, ни средств.— В новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона, войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Также Украина ожидает поставок F-16. Насколько опасны для нас эти вооружения?— ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны (ПВО). Но это уже не первая ракета. У нашей ПВО есть опыт их уничтожения как на земле, так и в воздухе. Существенных успехов на поле боя ВСУ это не принесет.Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил (ВКС).И потом, где эти самолеты будут размещать? Если их разместят на украинских аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются нашей разведкой. А если их разместят в странах НАТО (Болгария, Румыния и Польша), то аэродромы на территории этих стран все равно станут нашей законной целью.Я не знаю, как Украина будет решать эти вопросы. Посмотрим. В любом случае применение F-16 создаст для Киева больше проблем, чем пользы.— Вы сказали, что украинские пилоты плохо осваивают F-16. Разве НАТО не может посадить в самолеты своих летчиков?— Вполне возможно. Учитывая, что натовские инструктора уже поднимаются вместе с украинскими пилотами в воздух.Пока этих F-16 в поле зрения наших радиолокационных самолетов не наблюдается. Их пока только собираются перебрасывать на Украину. Если их все же туда отправят, мы сразу поймем, кто там "за рулем".Одно дело, когда натовские специалисты управляют сложной бронетехникой (ее подбили и можно спрятаться в кустах). А если тебя собьют, ты будешь в воздухе болтаться на парашюте и рано или поздно попадешь в плен. А потом тебе придется отвечать на неприятные вопросы наших бойцов.— Учитывая все, о чем мы сейчас рассуждали, возможна ли воздушная война за Крым, о которой все говорят?— Чтобы Украина навязала нам воздушную войну за Крым, ей нужно огромное количество воздушных средств. Это возможно в том случае, если 100 самолетов F-16 одновременно появятся в небе. Украине столько аппаратов даже теоретически никто не обещал.В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16.Это не значит, что они все могут одновременно подняться. Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния.Да, Украина будет чаще запускать по нам ракеты. Но Крым достаточно укреплен. И у Черноморского флота, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить.— Учитывая наши последние территориальные приобретения на Донбассе, можно ли говорить, что мы прорвали первую, вторую или третью линию обороны ВСУ? Или в таком ключе рассуждать вообще нет смысла?— Дело в том, что ВСУ на определенном расстоянии между собой возводят рубежи обороны. Туда завозят инженерные сооружения и бетонные надолбы. Вопрос в том, хватит ли у противника ресурсов на такую тактику и насколько серьезно будут подготовлены указанные линии обороны.Учитывая, как наши штурмовые подразделения их проламывают, можно говорить, что они подготовлены наспех. А наспех подготовленная оборона долго не держится.— Эту оборону мы проламываем в том числе за счет применения корректируемых авиабомб. Что нам нужно сделать, чтобы применять их больше?— Дело не в том, много у нас ФАБов или мало. Их у нас достаточно. Необходимо обнаруживать цели, по которым их можно применять. Как только разведка выявляет площадные, бетонированные или складские цели, мы сразу же бросаем туда бомбы.Разведка у нас работает хорошо. Мы каждый день уничтожаем объекты двойного назначения, скопления личного состава, арсеналы и пункты управления. Работы хватает всем. От нашей разведки зависит очень многое. И она каждый день доказывает свой профессионализм и свое мастерство.* Признаны запрещенными в России террористическими организациями
https://ukraina.ru/20221111/1040751904.html
https://ukraina.ru/20240423/1054661975.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, всу, f-16, крым, украина, пво, фронт, оборона, atacms, нато, донбасс
Интервью, Россия, ВСУ, F-16, Крым, Украина, ПВО, фронт, оборона, ATACMS, НАТО, Донбасс

Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль

05:51 25.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловСергей Липовой интервью
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чтобы Украина навязала нам воздушную войну за Крым, ей нужно поднять одновременно 100 самолетов F-16 в небо. Такого количество техники ВСУ никто даже в теории не обещал.
Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
В конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки. В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что Россия полностью освободила этот населенный пункт и продвигается дальше.
— Сергей Анатольевич, после отхода ВСУ из Очеретино в СМИ появилась информация, что "украинские войска снялись с позиций и сбежали из села". Неужели они и правда сами ушли? Что это значит?
— Вооруженные силы Украины (ВСУ) никуда не ушли. Это было тактическое отступление. Южные окраины и центр Очеретино фактически были под нашим контролем. Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций.
Кроме того, формирования киевского режима отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Это уже становится нормой. У них не хватает оружия и боеприпасов. Настроения украинской армии близки к катастрофическим. Поэтому они или сдаются, или отходят.
Украинцы предпочли бы сдаться, чтобы остаться живыми. А если они отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения. Когда это происходит самовольно, появляются заградотряды из "Азова"* и "Кракена"*, которые расстреливают солдат за дезертирство в назидание другим.
Повторюсь, события в Очеретино — это не первое тактическое отступление ВСУ. Надеюсь, этот процесс будет идти по нарастающей.
Сергей Липовой - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября 2022, 17:50
Герой России Сергей Липовой: кто он
— В районе Очеретино российские войска вытянулись в "длинную кишку", не опасаясь флангового удара. В какой степени это обусловлено нашей силой, а в какой — слабостью противника?
— Если мы выстраиваемся в такой боевой порядок, это означает, что у противника нет серьёзных сил, которые могли бы сорвать развитие нашего успеха. И это не значит, что мы будем постоянно находиться в таком тактическом построении.
Каждый день наши подразделения расширяют зону контроля и улучшают свое тактическое положение. А для каких-то фланговых ударов у Украины нет ни сил, ни средств.
— В новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона, войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Также Украина ожидает поставок F-16. Насколько опасны для нас эти вооружения?
— ATACMS создаст некоторое напряжение для наших средств противовоздушной обороны (ПВО). Но это уже не первая ракета. У нашей ПВО есть опыт их уничтожения как на земле, так и в воздухе. Существенных успехов на поле боя ВСУ это не принесет.
Самолеты F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет.
Да, у них имеются пилоты. Но натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки.
Надо же не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно. Поэтому F-16 не будут представлять особой угрозы для наших Воздушно-космических сил (ВКС).
И потом, где эти самолеты будут размещать? Если их разместят на украинских аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются нашей разведкой. А если их разместят в странах НАТО (Болгария, Румыния и Польша), то аэродромы на территории этих стран все равно станут нашей законной целью.
Я не знаю, как Украина будет решать эти вопросы. Посмотрим. В любом случае применение F-16 создаст для Киева больше проблем, чем пользы.
Александр Полищук интервью
23 апреля, 11:30
Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ ВСУ — прокси коллективного Запада. Поэтому "помощь" — это слишком громко сказано. Украинцам не помогают — на их смертях наживаются
— Вы сказали, что украинские пилоты плохо осваивают F-16. Разве НАТО не может посадить в самолеты своих летчиков?
— Вполне возможно. Учитывая, что натовские инструктора уже поднимаются вместе с украинскими пилотами в воздух.
Пока этих F-16 в поле зрения наших радиолокационных самолетов не наблюдается. Их пока только собираются перебрасывать на Украину. Если их все же туда отправят, мы сразу поймем, кто там "за рулем".
Одно дело, когда натовские специалисты управляют сложной бронетехникой (ее подбили и можно спрятаться в кустах). А если тебя собьют, ты будешь в воздухе болтаться на парашюте и рано или поздно попадешь в плен. А потом тебе придется отвечать на неприятные вопросы наших бойцов.
— Учитывая все, о чем мы сейчас рассуждали, возможна ли воздушная война за Крым, о которой все говорят?
— Чтобы Украина навязала нам воздушную войну за Крым, ей нужно огромное количество воздушных средств. Это возможно в том случае, если 100 самолетов F-16 одновременно появятся в небе. Украине столько аппаратов даже теоретически никто не обещал.
В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16.
Это не значит, что они все могут одновременно подняться. Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния.
Да, Украина будет чаще запускать по нам ракеты. Но Крым достаточно укреплен. И у Черноморского флота, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить.
— Учитывая наши последние территориальные приобретения на Донбассе, можно ли говорить, что мы прорвали первую, вторую или третью линию обороны ВСУ? Или в таком ключе рассуждать вообще нет смысла?
— Дело в том, что ВСУ на определенном расстоянии между собой возводят рубежи обороны. Туда завозят инженерные сооружения и бетонные надолбы. Вопрос в том, хватит ли у противника ресурсов на такую тактику и насколько серьезно будут подготовлены указанные линии обороны.
Учитывая, как наши штурмовые подразделения их проламывают, можно говорить, что они подготовлены наспех. А наспех подготовленная оборона долго не держится.
Владимир Джаралла интервью
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— Эту оборону мы проламываем в том числе за счет применения корректируемых авиабомб. Что нам нужно сделать, чтобы применять их больше?
— Дело не в том, много у нас ФАБов или мало. Их у нас достаточно. Необходимо обнаруживать цели, по которым их можно применять. Как только разведка выявляет площадные, бетонированные или складские цели, мы сразу же бросаем туда бомбы.
Разведка у нас работает хорошо. Мы каждый день уничтожаем объекты двойного назначения, скопления личного состава, арсеналы и пункты управления. Работы хватает всем. От нашей разведки зависит очень многое. И она каждый день доказывает свой профессионализм и свое мастерство.
* Признаны запрещенными в России террористическими организациями
 
ИнтервьюРоссияВСУF-16КрымУкраинаПВОфронтоборонаATACMSНАТОДонбасс
 
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