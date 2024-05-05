https://ukraina.ru/20240505/1054886220.html

"Ура, Вашингтон горит": эксперт о том, почему задача России - не дать Западу довести мир до ядерной войны

"Ура, Вашингтон горит": эксперт о том, почему задача России - не дать Западу довести мир до ядерной войны - 05.05.2024 Украина.ру

"Ура, Вашингтон горит": эксперт о том, почему задача России - не дать Западу довести мир до ядерной войны

Задача России состоит в том, чтобы не допустить в мире ядерной войны. Нужно показать на примере, какими могут быть реальные последствия от применения ядерного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-05T05:20

2024-05-05T05:20

2024-05-05T05:20

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Единственное, что сдерживает США от применения ядерного оружия против России - это то, что она сразу нанесет ответный удар. Сейчас в мире есть угроза ядерной войны, рассказал эксперт.Сначала в американской прессе писали, что ядерная война – "это не так страшно". А теперь они пишут, что "русские ничего им не сделают, потому что у русских ничего не работает", добавил он.Но если теоретически Россия нанесет удар по США, то они ударят по нам в ответ. А задача России как раз и состоит в том, чтобы не довести дело до ядерной войны, подчеркнул Крапивник.Нужно показать, какими могут быть реальные последствия от применения ядерного оружия. Чтобы на Западе увидели это и у них в голове что-то прояснилось. Пусть они поймут, что будет со всей Европой и со всей Америкой, отметил офицер.Чтобы этого не допустить, надо сделать из ВСУ "десятимегатонный пример". И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240504/1054892834.html

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новости, сша, россия, станислав крапивник, ядерное оружие, ядерная война, война, всу, европа, америка, ядерная безопасность