У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Сейчас на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по России ничего не изменит, а лишь принесет потенциальные проблемы и практически нулевой выхлоп
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник XXI заседания Валдайского клуба, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Отвечая на вопрос, может ли Байден, который остается еще на 3 месяца у власти, отдать приказ Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами, эксперт отметил, что данный сценарий маловероятен.
"До сегодняшнего дня Байден был одним из наиболее осторожных политиков в этом вопросе. Потому что он имеет колоссальный опыт за плечами, и, несмотря на все его оговорки на данный момент, остается сильным политиком, который отлично понимает, к чему удары по России дальнобойными ракетами могут привести", — считает Стефанович.
По его словам, на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по РФ ничего не изменит, а лишь принесет много потенциальных проблем и практически нулевой выхлоп.
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Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань