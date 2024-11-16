У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет - 16.11.2024 Украина.ру
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У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет
У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет - 16.11.2024 Украина.ру
У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет
Сейчас на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по России ничего не изменит, а лишь принесет потенциальные проблемы и практически нулевой выхлоп
2024-11-16T06:30
2024-11-16T06:30
новости
россия
запад
украина
джо байден
сша
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник XXI заседания Валдайского клуба, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Отвечая на вопрос, может ли Байден, который остается еще на 3 месяца у власти, отдать приказ Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами, эксперт отметил, что данный сценарий маловероятен.По его словам, на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по РФ ничего не изменит, а лишь принесет много потенциальных проблем и практически нулевой выхлоп.Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока, пишет Telegraph.Подробнее об этом — Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - TelegraphРанее, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по РоссииПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань
https://ukraina.ru/20241111/1058805051.html
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новости, россия, запад, украина, джо байден, сша, дональд трамп, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, Джо Байден, США, Дональд Трамп, детали

У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет

06:30 16.11.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Сейчас на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по России ничего не изменит, а лишь принесет потенциальные проблемы и практически нулевой выхлоп
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник XXI заседания Валдайского клуба, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Отвечая на вопрос, может ли Байден, который остается еще на 3 месяца у власти, отдать приказ Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами, эксперт отметил, что данный сценарий маловероятен.
"До сегодняшнего дня Байден был одним из наиболее осторожных политиков в этом вопросе. Потому что он имеет колоссальный опыт за плечами, и, несмотря на все его оговорки на данный момент, остается сильным политиком, который отлично понимает, к чему удары по России дальнобойными ракетами могут привести", — считает Стефанович.
По его словам, на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по РФ ничего не изменит, а лишь принесет много потенциальных проблем и практически нулевой выхлоп.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока, пишет Telegraph.
Подробнее об этом — Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - Telegraph
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 14:22
Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена"Британия ожидает от администрации Дональда Трампа сохранения приверженности НАТО и Украине в ее конфликте с Россией столько времени, сколько потребуется. Об этом 11 ноября заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает издание Reuters
Ранее, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".
Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань
 
НовостиРоссияЗападУкраинаДжо БайденСШАДональд Трампдетали
 
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