https://ukraina.ru/20241116/1058812137.html

У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет

У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет - 16.11.2024 Украина.ру

У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станет

Сейчас на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по России ничего не изменит, а лишь принесет потенциальные проблемы и практически нулевой выхлоп

2024-11-16T06:30

2024-11-16T06:30

2024-11-16T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник XXI заседания Валдайского клуба, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Отвечая на вопрос, может ли Байден, который остается еще на 3 месяца у власти, отдать приказ Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами, эксперт отметил, что данный сценарий маловероятен.По его словам, на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по РФ ничего не изменит, а лишь принесет много потенциальных проблем и практически нулевой выхлоп.Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока, пишет Telegraph.Подробнее об этом — Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - TelegraphРанее, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по РоссииПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань

https://ukraina.ru/20241111/1058805051.html

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новости, россия, запад, украина, джо байден, сша, дональд трамп, детали