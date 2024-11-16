https://ukraina.ru/20241116/1058930873.html

Россия должна набрать еще полмиллиона в армию, чтобы взять Киев — Живов

Россия должна набрать еще полмиллиона в армию, чтобы взять Киев — Живов - 16.11.2024 Украина.ру

Россия должна набрать еще полмиллиона в армию, чтобы взять Киев — Живов

Для Киевской операции нам надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить. Провести боевое слаживание 500 тысяч человек — это серьезная работа

2024-11-16T07:30

2024-11-16T07:30

2024-11-16T07:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель и волонтер Алексей Живов.Он заявил, что сейчас для освобождения Киева России нужна группировка численностью от 500 тысяч до миллиона человек.Спустя три года СВО понятно, что для взятия Киева России даже 300-тысячной группировки будет недостаточно, отметил эксперт.“Для Киевской операции нам надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить. Провести боевое слаживание 500 тысяч человек (десять армий) — это серьезная работа”, — заключил Живов.Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркнул, что те, кто захватили власть на Украине, являются марионетками Запада и пускают в топку и экономику, и народ."Поэтому должно проснуться осознание, что они не свои границы защищают. Защищают неонацистскую, бандеровскую страну, которую наняли на исполнение гнусного задания. Не думаю, что взятие Харькова или Красноармейска будет служить переломным пунктом. Реальным переломом будет смена правящего режима. А это только взятие столицы Украины — Киева", — поделился рассуждениями Азаров.Экс-премьер Украины в заключении упомянул, что Киев потерял свое право быть столицей. Но перелом в этом конфликте наступит только после освобождения Киева, резюмировал он.Более подробно об этом — Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-востокПолный текст интервью — Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора

https://ukraina.ru/20241115/1058909624.html

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новости, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, мобилизация, детали