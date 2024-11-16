Россия должна набрать еще полмиллиона в армию, чтобы взять Киев — Живов
Для Киевской операции нам надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить. Провести боевое слаживание 500 тысяч человек — это серьезная работа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель и волонтер Алексей Живов.
Он заявил, что сейчас для освобождения Киева России нужна группировка численностью от 500 тысяч до миллиона человек.
“Той группировки, которая подошла к Киеву в начале СВО, было катастрофически мало, чтобы выполнить поставленные задачи. Многие до сих пор считает, что в 2022 году мы ушли из-под Киева из-за договорняка или "жеста доброй воли". Тогда наша группировка, снабжаемая через узкое бутылочное горлышко простреливаемых дорог, на зубах и на характере подошла к городу и героически начала его штурмовать. При определенных обстоятельствах она могла его даже взять”, — объяснил Живов.
Спустя три года СВО понятно, что для взятия Киева России даже 300-тысячной группировки будет недостаточно, отметил эксперт.
“Для Киевской операции нам надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить. Провести боевое слаживание 500 тысяч человек (десять армий) — это серьезная работа”, — заключил Живов.
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Экс-премьер Украины в заключении упомянул, что Киев потерял свое право быть столицей. Но перелом в этом конфликте наступит только после освобождения Киева, резюмировал он.