Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине - 16.11.2024 Украина.ру
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Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине
Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине - 16.11.2024 Украина.ру
Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине
Операции ВС РФ проводятся на небольшую глубину из-за развития средств разведки и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем. Тем временем на Украине истерика, потому что она не может выполнить текущий план по мобилизации
2024-11-16T07:50
2024-11-16T07:50
новости
украина
россия
киев
александр литвиненко
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Комментируя заявления украинской стороны по поводу того, что ВСУ должны набрать еще 160 тысяч бойцов, эксперт отметил, что вся истерика связана с тем, что Украина не может выполнить текущий план по мобилизации.Далее он затронул мобилизацию в России.“Пока у нас нет глубоких прорывов. Все операции проводятся на небольшую глубину из-за развития средств разведки и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем”, — заметил Рожин.Ранее в своем материале автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко обратил внимание на то, какие возможности получает сотрудник ТЦК:"Временное освобождение от фронта и возможность брать взятки с желающих избежать мобилизации. Поскольку мобилизовать (оформив как добровольца) даже сейчас можно любого гражданина Украины от 18 лет и старше, возможность обогащения для сотрудников ТЦК практически ничем не ограничена. Правда к насильственной мобилизации женщин (кроме медиков) на данном этапе прибегают в исключительных случаях, но это послабление ненадолго".Ищенко также упомянул, какая ответственность ложится на плечи сотрудника ТЦК:"За выполнение плана мобилизации ты отвечаешь лично. Не наловил достаточное количество "добровольцев" — сам отправился на фронт".А ведь план растет, напомнил автор, мобилизация продолжается."На текущей недели ТЦК озвучили информацию о стоящей перед ними задаче, обеспечить до конца года мобилизацию ещё 160 тысяч человек дополнительно к тем, кто уже поставлен в строй", — напомнил Ищенко.Более подробно об этом — в материале Паралич разума порождает украинцев29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистовО ситуации с сотрудниками харьковского ТЦК — "Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машинуПолный текст интервью — Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, киев, александр литвиненко, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, Россия, Киев, Александр Литвиненко, Вооруженные силы Украины, детали

Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине

07:50 16.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Операции ВС РФ проводятся на небольшую глубину из-за развития средств разведки и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем. Тем временем на Украине истерика, потому что она не может выполнить текущий план по мобилизации
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Комментируя заявления украинской стороны по поводу того, что ВСУ должны набрать еще 160 тысяч бойцов, эксперт отметил, что вся истерика связана с тем, что Украина не может выполнить текущий план по мобилизации.
“Украина исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом людей они загнать в армию не смогут. Это приводит к росту внутреннего напряжения, вымыванию ценных кадров из оборонного производства, а также к дезертирству и сдаче в плен. Даже если они призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте”, — описал Рожин.
Далее он затронул мобилизацию в России.
“Пока у нас нет глубоких прорывов. Все операции проводятся на небольшую глубину из-за развития средств разведки и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем”, — заметил Рожин.
Ранее в своем материале автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко обратил внимание на то, какие возможности получает сотрудник ТЦК:
"Временное освобождение от фронта и возможность брать взятки с желающих избежать мобилизации. Поскольку мобилизовать (оформив как добровольца) даже сейчас можно любого гражданина Украины от 18 лет и старше, возможность обогащения для сотрудников ТЦК практически ничем не ограничена. Правда к насильственной мобилизации женщин (кроме медиков) на данном этапе прибегают в исключительных случаях, но это послабление ненадолго".
Ищенко также упомянул, какая ответственность ложится на плечи сотрудника ТЦК:
"За выполнение плана мобилизации ты отвечаешь лично. Не наловил достаточное количество "добровольцев" — сам отправился на фронт".
А ведь план растет, напомнил автор, мобилизация продолжается.
"На текущей недели ТЦК озвучили информацию о стоящей перед ними задаче, обеспечить до конца года мобилизацию ещё 160 тысяч человек дополнительно к тем, кто уже поставлен в строй", — напомнил Ищенко.
Более подробно об этом — в материале Паралич разума порождает украинцев
29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.
Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
О ситуации с сотрудниками харьковского ТЦК — "Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машину
Полный текст интервью — Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями
 
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