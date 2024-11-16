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Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине

Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине - 16.11.2024 Украина.ру

Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине

Операции ВС РФ проводятся на небольшую глубину из-за развития средств разведки и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем. Тем временем на Украине истерика, потому что она не может выполнить текущий план по мобилизации

2024-11-16T07:50

2024-11-16T07:50

2024-11-16T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Комментируя заявления украинской стороны по поводу того, что ВСУ должны набрать еще 160 тысяч бойцов, эксперт отметил, что вся истерика связана с тем, что Украина не может выполнить текущий план по мобилизации.Далее он затронул мобилизацию в России.“Пока у нас нет глубоких прорывов. Все операции проводятся на небольшую глубину из-за развития средств разведки и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем”, — заметил Рожин.Ранее в своем материале автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко обратил внимание на то, какие возможности получает сотрудник ТЦК:"Временное освобождение от фронта и возможность брать взятки с желающих избежать мобилизации. Поскольку мобилизовать (оформив как добровольца) даже сейчас можно любого гражданина Украины от 18 лет и старше, возможность обогащения для сотрудников ТЦК практически ничем не ограничена. Правда к насильственной мобилизации женщин (кроме медиков) на данном этапе прибегают в исключительных случаях, но это послабление ненадолго".Ищенко также упомянул, какая ответственность ложится на плечи сотрудника ТЦК:"За выполнение плана мобилизации ты отвечаешь лично. Не наловил достаточное количество "добровольцев" — сам отправился на фронт".А ведь план растет, напомнил автор, мобилизация продолжается."На текущей недели ТЦК озвучили информацию о стоящей перед ними задаче, обеспечить до конца года мобилизацию ещё 160 тысяч человек дополнительно к тем, кто уже поставлен в строй", — напомнил Ищенко.Более подробно об этом — в материале Паралич разума порождает украинцев29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистовО ситуации с сотрудниками харьковского ТЦК — "Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машинуПолный текст интервью — Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, александр литвиненко, вооруженные силы украины, детали