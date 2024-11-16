https://ukraina.ru/20241116/1058910954.html

Никита Мендкович: Переговоры о мире на Украине при Трампе станут насмешкой, пока ВСУ стоят в Херсоне

Никита Мендкович: Переговоры о мире на Украине при Трампе станут насмешкой, пока ВСУ стоят в Херсоне - 16.11.2024 Украина.ру

Никита Мендкович: Переговоры о мире на Украине при Трампе станут насмешкой, пока ВСУ стоят в Херсоне

Некоторые иностранные дипломаты, с которыми я беседовал, открыто говорили, что на разоружение Украины они идти не хотят. Потому что Украине нужна будет армия, чтобы вернуть захваченные территории. Это будут не переговоры, а насмешка. То, что Трамп прозреет и признает Херсон русским городам, предпосылок нет.

2024-11-16T07:00

2024-11-16T07:00

2024-11-16T07:00

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дональд трамп

камала харрис

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.- Никита Андреевич, начну вопрос с каламбура: создаст ли победа Трампа трамплин для перехода в другую геополитическую реальность?- Запад монолитная структура с общими квази-колониальными интересами. И выбор между Трампом и Харрис — это выбор стратегии реализации колониальных задач, выбор приоритетов и методов, поэтому я не советую ждать революционных изменений от Трампа.Он много критиковал подход Байдена и его администрации к украинскому конфликту, говорил, что может его решить на основе мирных переговоров. Но на текущий момент администрация Трампа не предложила удобоваримых условий для переговоров.Очевидно, что базой для переговоров может быть признание территориальной целостности России. Вывод украинских войск из оккупированного ими Херсона, Запорожья и других российских городов, признание ответственности Украины за эту агрессию. Ее разоружение и денацификация. Но пока в западной элите не было сигналов, что они готовы предложить эти условия.Есть только разграничения по линии фронта. То есть нет формального признания этих территорий российскими. Более того, российские города, Херсон, оккупированный ВСУ, будет и дальше оставаться под оккупацией без перспектив мирного решения.Россия физически не может торговать интересами своих граждан и территориями. Этого не допускает Конституция и не допустит общественное мнение. Поэтому все переговоры на базе заморозки лишены смысла. Переговоры будут лишь паузой, чтобы перевооружить ВСУ для новой агрессии.Некоторые иностранные дипломаты, с которыми я беседовал, открыто говорили, что на разоружение Украины они идти не хотят. Потому что Украине нужна будет армия, чтобы вернуть захваченные территории. Это будут не переговоры, а насмешка. То, что Трамп прозреет и признает Херсон русским городом, предпосылок нет.Поэтому конфликт будет решаться на полях сражений, и только позже при иной конфигурации фронта Запад может выйти с реалистичными условиями. Но это не дело ближайших месяцев и того, находится в Белом доме Харрис или Трамп.- Олаф Шольц заявил, что скоро настанет время, чтобы поговорить с Путиным. О каком времени идет речь (беседа состоялась уже после того, как было записано интервью - Ред.)?- Олаф Шольц банально переобувается после победы в США фракции, которая говорила о переговорах с Россией. Но это не сигнал какой-то новой конфигурации. Мы не можем бросить своих граждан под оккупацией и подписывать под это некое соглашение. Шольц, как и американские сторонники переговоров, выступают под лозунгом заморозки по линии фронта.Не хочу принижать успехи нашей дипломатии и медиа за границей. Важно, что на Западе крепнет понимание того, что Украина проигрывает, падает воля тратить последние деньги на поддержку Киева. Но осознания того, что России нужно вернуть то, что принадлежит ей по праву, на Западе пока нет.- Является ли конфликт в азиатско-тихоокеанском регионе более приоритетным для Тампа, чем украинский или ближневосточный конфликты?- Из официальных заявлений США следует, что они считают оборону Тайваня приоритетной задачей. Но прямым тестом эта позиция прокламировалась уже при Байдене. В 2022 году он чуть не развязал войну за Тайвань.Жесткая позиция по Тайваню будет и у Трампа, потому что Тайвань — это важный производственный актив, в том числе и для электроники. Его возвращение под контроль материкового Китая будет означать серьезное изменение баланса сил для американских корпораций, которые работают в IT. Новые китайские игроки тогда серьезно продавят их на рынке.США долгое время ведут кампанию на Тайване по формированию особой культурной идентичности, но пока Тайвань остается Китайской республикой, частью китайской нации. Не исключено, что США при Трампе будут больше переориентироваться на Тайвань, а не на Украину, где их ставка не сыграла. Но быстрого разворота и решения наших проблем за счет изменения политики Трампа не стоит.- После инаугурации Трамп займется внутренней политикой США. Какие вопросы здесь приоритетны?- Это одна из главных тем риторики трампистов: решение миграционного кризиса и укрепление границы. Причем ситуация во время либеральной политики Байдена накалилась настолько, что латиноамериканцы старшего поколения голосуют за Трампа, чтобы к ним не набегали новые голодные рты.У Трампа очень выигрышные позиции в обеих палатах парламента, и он сможет продавить проект стены, который ему блокировала оппозиция демократов во время предыдущего срока. Кроме того, он сократит расходы на поддержку гендерной идентификации и других подобных модных вещей для перераспределения средств на экономические проекты.Важно понимать, что Трамп не является внесистемным политиком, которые попытается вернуть страну в 50-е годы. Он просто не представляет радикальную фракцию, к которой принадлежали Харрис и Обама. Он ищет другие подходы к решению расовых и этнических проблем. Многое зависит от того, как демократы будут играть на этом поле.Если они захотят создать Трампу внутренние проблемы, то могут подстегнуть беспорядки черных меньшинств. Только в этот раз управляемые и направленные против Трампа.Учитывая, что демократы во многих штатах сохранили контроль над окружными прокуратурами и офисами шерифов, они могут отпустить вожжи и позволить черным радикалам действовать более активно. А Трамп не Эйзенхауер, который в рамках решения расовых проблем перебрасывал национальную гвардию в южные штаты.А в США есть еще вопросы с медицинскими страховками, производством и легализацией оружия, где противостоят интересы либеральной части населения и оружейных корпораций. Как это скажется на наших интересах?Лично я не против, легализуйте оружие, выдавайте его грудным детям. Я за Национальную стрелковую ассоциацию США. Это замечательная организация. Она ежегодно убивает больше американцев, чем Аль-Каида*. Пусть они занимаются перестрелками на улицах и не лезут на Украину.- В минувшее воскресенье произошла массированная атака дронов на Москву и Подмосковье. С чем вы связываете такую атаку?- Активно такие атаки стали организовывать с конца лета, когда началось наше продвижение на южном фронте. Украина террористической тактикой, атаками дронов, пытается отбалансировать ситуацию в политической сфере, запугивая наше и подбадривая свое население.Терроризм на разгроме Украины не кончится. Исламистские, правые, левые организации будут также создавать и использовать дроны для терактов. Нужно разработать эффективные меры прикрытия инфраструктурных объектов. Сделано еще не все возможное. Нужно думать над более плотным контролем спектра радиочастот, используемых для управления дронами.Нам нужно извлечь уроки из этой войны, потому что дроны, как показала практика, могут быть весьма эффективными на поле боя. А их использование стоит денег и материалов, а не человеческих жизней. Будущее армии — это война дронов, причем с дистанционным управлением, и высоко автономных с использованием искусственного интеллекта. Повторюсь, вопрос контроля над спектром использования радиочастот будет становиться в любой стране.*Организация запрещена в РоссииО том, какие планы в международной политике есть у Трампа и какова в них роль Украины - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, сша, тайвань, дональд трамп, камала харрис, джо байден, вооруженные силы украины, украина.ру