https://ukraina.ru/20241116/1058813178.html

Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны

Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны - 16.11.2024 Украина.ру

Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны

Новоиспеченный президент Америки не должен лезть в разрешение этого конфликта, так как сам является участником. С другой стороны, игнорировать США нельзя. России нужно найти баланс: отстоять все свои условия и принципы, но помнить про последствия

2024-11-16T07:40

2024-11-16T07:40

2024-11-16T07:40

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

республиканская партия

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058737516_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d3b3d47a2cbfb2833eaba07656b07c2.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.Он отметил, что отчасти Россия действительно подыгрывает западной линии аргументации о том, что СВО — это конфликт двух государств, а не конфликт Запада с Россией и ее союзниками среди мирового большинства.По его словам, Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира."Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил Лошкарев.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов обратил внимание на то, что даже в Республиканской партии ситуация в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины, сейчас крайне неоднозначна. А Трамп не император, чтобы повелевать всем вокруг. Поэтому уповать на то, что он станет тем самым решением в украинском конфликте не стоит, пришел к выводу эксперт.Отвечая на вопрос, как вести диалог с Украиной, если Трамп действительно заставит ее завершить конфликт, эксперт отметил, что невозможно кого-то к чему-то принудить — даже Украину. Хотя она очень зависима от внешнего мира, от поддержки, помощи, денег и прочего, указал Лукьянов."Чего можно ожидать, так это попыток заморозить ситуацию на нынешнем уровне, оказывая давление на Украину каким-то образом. Хотя это не так легко, потому что Трамп Трампом, но он не царь-батюшка и не император, который может просто взять решить что-то и всё — все это сделают. Ситуация даже в Республиканской партии чрезвычайно неоднозначная в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины", — поделился своими рассуждениями эксперт.Более подробно об этом — в интервью Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с ГрузииПрежде издание The Washington Post сообщило о разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 6 ноября."Украина нуждается в миллиардах долларов экономической и военной поддержки каждый меся. Трамп жаловался на финансовую поддержку США Киеву и обещал быстро прекратить войну, но он не изложил никакого плана действий. Его прошлые похвалы президенту России Владимиру Путину вызвали опасения, что он сократит помощь США Украине и окажет давление на Киев, чтобы тот уступил свою территорию", — пишет The Washington Post.Подробнее об этом — Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington PostСитуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напраснымиПолный текст интервью — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет

https://ukraina.ru/20241111/1058801613.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, республиканская партия, детали