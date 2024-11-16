Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны - 16.11.2024 Украина.ру
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Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны
Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны - 16.11.2024 Украина.ру
Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны
Новоиспеченный президент Америки не должен лезть в разрешение этого конфликта, так как сам является участником. С другой стороны, игнорировать США нельзя. России нужно найти баланс: отстоять все свои условия и принципы, но помнить про последствия
2024-11-16T07:40
2024-11-16T07:40
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
республиканская партия
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.Он отметил, что отчасти Россия действительно подыгрывает западной линии аргументации о том, что СВО — это конфликт двух государств, а не конфликт Запада с Россией и ее союзниками среди мирового большинства.По его словам, Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира."Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил Лошкарев.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов обратил внимание на то, что даже в Республиканской партии ситуация в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины, сейчас крайне неоднозначна. А Трамп не император, чтобы повелевать всем вокруг. Поэтому уповать на то, что он станет тем самым решением в украинском конфликте не стоит, пришел к выводу эксперт.Отвечая на вопрос, как вести диалог с Украиной, если Трамп действительно заставит ее завершить конфликт, эксперт отметил, что невозможно кого-то к чему-то принудить — даже Украину. Хотя она очень зависима от внешнего мира, от поддержки, помощи, денег и прочего, указал Лукьянов."Чего можно ожидать, так это попыток заморозить ситуацию на нынешнем уровне, оказывая давление на Украину каким-то образом. Хотя это не так легко, потому что Трамп Трампом, но он не царь-батюшка и не император, который может просто взять решить что-то и всё — все это сделают. Ситуация даже в Республиканской партии чрезвычайно неоднозначная в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины", — поделился своими рассуждениями эксперт.Более подробно об этом — в интервью Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с ГрузииПрежде издание The Washington Post сообщило о разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 6 ноября."Украина нуждается в миллиардах долларов экономической и военной поддержки каждый меся. Трамп жаловался на финансовую поддержку США Киеву и обещал быстро прекратить войну, но он не изложил никакого плана действий. Его прошлые похвалы президенту России Владимиру Путину вызвали опасения, что он сократит помощь США Украине и окажет давление на Киев, чтобы тот уступил свою территорию", — пишет The Washington Post.Подробнее об этом — Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington PostСитуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напраснымиПолный текст интервью — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, республиканская партия, детали
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Республиканская партия, детали

Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны

07:40 16.11.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Новоиспеченный президент Америки не должен лезть в разрешение этого конфликта, так как сам является участником. С другой стороны, игнорировать США нельзя. России нужно найти баланс: отстоять все свои условия и принципы, но помнить про последствия
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.
Он отметил, что отчасти Россия действительно подыгрывает западной линии аргументации о том, что СВО — это конфликт двух государств, а не конфликт Запада с Россией и ее союзниками среди мирового большинства.
"С другой стороны, Америка — это очень важная и большая страна, чтобы ее можно было игнорировать. Поэтому нам нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Трампа президентом США", — добавил Лошкарев.
По его словам, Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира.
"Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил Лошкарев.
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11 ноября, 12:38
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Ранее в интервью изданию Украина.ру директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов обратил внимание на то, что даже в Республиканской партии ситуация в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины, сейчас крайне неоднозначна. А Трамп не император, чтобы повелевать всем вокруг. Поэтому уповать на то, что он станет тем самым решением в украинском конфликте не стоит, пришел к выводу эксперт.
Отвечая на вопрос, как вести диалог с Украиной, если Трамп действительно заставит ее завершить конфликт, эксперт отметил, что невозможно кого-то к чему-то принудить — даже Украину. Хотя она очень зависима от внешнего мира, от поддержки, помощи, денег и прочего, указал Лукьянов.
"Чего можно ожидать, так это попыток заморозить ситуацию на нынешнем уровне, оказывая давление на Украину каким-то образом. Хотя это не так легко, потому что Трамп Трампом, но он не царь-батюшка и не император, который может просто взять решить что-то и всё — все это сделают. Ситуация даже в Республиканской партии чрезвычайно неоднозначная в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины", — поделился своими рассуждениями эксперт.
Более подробно об этом — в интервью Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии
Прежде издание The Washington Post сообщило о разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 6 ноября.
"Украина нуждается в миллиардах долларов экономической и военной поддержки каждый меся. Трамп жаловался на финансовую поддержку США Киеву и обещал быстро прекратить войну, но он не изложил никакого плана действий. Его прошлые похвалы президенту России Владимиру Путину вызвали опасения, что он сократит помощь США Украине и окажет давление на Киев, чтобы тот уступил свою территорию", — пишет The Washington Post.
Подробнее об этом — Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post
Ситуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными
Полный текст интервью — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
 
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