https://ukraina.ru/20241116/1058929200.html

Работает на ГУР Минобороны Украины на выборах в Молдавии. Чем занимается аферист Семен Семенченко

Работает на ГУР Минобороны Украины на выборах в Молдавии. Чем занимается аферист Семен Семенченко - 16.11.2024 Украина.ру

Работает на ГУР Минобороны Украины на выборах в Молдавии. Чем занимается аферист Семен Семенченко

Слухи о грядущих выборах на Украине пробудили из спячки и политических проходимцев, которых в свое время вынесла наверх пена Евромайдана. Пробудился также известный ранее аферист и бывший депутат Семен Семенченко, которого на самом деле зовут Костя Гришин.

2024-11-16T06:40

2024-11-16T06:40

2024-11-16T06:40

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"Не успел Трамп разрушить наши электоральные иллюзии, как воскрес... Семен Семенченко! Да святятся выборы", - иронизировал недавно украинский политолог Михаил Чаплыга.На днях Семенченко мелькал в Молдавии, представившись наблюдателем на недавних выборах. В комментариях Семенченко отметил, что поехал туда, чтобы не допустить победы "ваты", как он именует молдавских противников нынешнего курса Майи Санду.Семенченко позиционирует себя, как стойкого сторонника евроинтеграции Украины и Молдавии, давно пытается пристроиться к каким-нибудь финансируемым ЕС проектам. С 2014 по 2019 он был депутатом от партии "Самопомощь", в которой основную роль играют так называемые "соросята".Впрочем, таким он был не всегда. Уроженец Севастополя в юности пытался пролезть в политику под пророссийскими лозунгами, но там у него ничего не вышло. На городских выборах 2000 года в еще украинском Севастополе он рассказывал, что якобы прошел Чечню и служил в российской армии. Впоследствии Семенченко совсем заврётся, сочиняя себе новые аспекты биографии, подчас забывая, что говорил раньше.В реальности будущий Семенченко сам рассказывал, что в начале 1990х пытался учиться в четырех вузах, но ни один не закончил. Нигде его амбиции не оценили, а Семенченко винил во всем коммунистов и "проклятое советское наследие".В 1996 году был осужден в Киеве по статье "разбой" и отсидел 8 месяцев. В том же году подозревался в совершении заказного убийства человека в Севастополе. В конце 1990х пытался заняться бизнесом, набрал кредитов и объявил банкротство, после чего долго длились судебные разбирательства с кредиторами.Его звездный час пробил во время Евромайдана, который выплеснул в политику массу таких же проходимцев. На Майдане Семенченко появляется в маске-балаклаве. Обладая непрезентабельной для народного героя внешностью, он рассказывает, что сам дескать из Донецка и боится за свою семью, с которой могут расправиться "сепаратисты".На Майдане он также выдает себя за офицера спецназа. Британской Guardian он говорит, что является дипломированным кинорежиссером. В интервью для Forbes он представляется бывшим офицером ВМФ Украины. "Украинской правде" он говорит, что был предпринимателем и организатором Евромайдана в Донецке. В интервью для "ТСН" он представился подполковником. Обычно такой разброс в показаниях выдает патологического лгуна. И лидеры Майдана почуяли своего.На Майдане он сколачивает вокруг себя пару десятков праздношатающихся националистов, объявляя себя их командиром. В апреле 2014 года он формирует из группы активистов Евромайдана в Киеве батальон под названием "Донбасс" и получает от нового главы МВД Арсена Авакова карт-бланш на убийство жителей Донбасса. Мэр Львова Андрей Садовой включил Семенченко под вторым номером в предвыборный список своей партии "Самопомощь".Сослуживцы уже тогда обвиняли его в популизме и непрофессионализме. Начальник штаба батальона "Донбасс" Сергей Еремин в 2014 году утверждал, что Семенченко просто строит коммерческий медиа-проект из батальона, предпочитает фотосессии, а в критические моменты - просто самоустраняется.В августе 2014 года его батальон "Донбасс" был почти полностью уничтожен под Иловайском (в живых осталось лишь около 20 человек, включая Семенченко).В июне 2014 года он устраивает в Киеве протесты против перемирия с Донбассом, затем организует блокаду ДНР. В следующем году устраивает бунт против законопроекта о присвоении особого статуса Донбассу, что было частью Минских соглашений.В 2015 году против Семенченко (уже депутата Рады) было возбуждено дело по факту подделки документов – удостоверения офицера и диплома о высшем образовании. Любил Семенченко тогда также отдавать приказы от имени украинского Генштаба, которые тот никогда не давал.В 2021 году его арестовали за создание ЧВК. Семенченко утверждал, что тренировал белорусских оппозиционеров по согласованию с украинской разведкой. Однако его подельник и агент НАБУ Евгений Шевченко утверждал, что ЧВК они создавали с согласия США и ЦРУ для охраны неких объектов в Ираке и Сирии.Освобождают его уже после начала СВО, поскольку его взял на поруки глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, который заявил, что его организаторские способности принесут пользу стране и обороне. Дело о создании ЧВК против него до сих пор длится.Сам Семенченко говорит, что и сейчас мечтает собрать свой собственный батальон и участвовать в боевых действиях – снова в роли командира.В мае текущего года Семенченко утверждал в интервью, что в 2022-2024 годах несколько раз ездил в Донбасс для выполнения неких секретных поручений, но каждый раз ГУР МОУ необходимо было получать в суде разрешение на его отъезд, поскольку формально он находится под подпиской о невыезде.Надо полагать, аналогичное разрешение Буданову пришлось получать и для поездки Семенченко наблюдателем на выборы в Молдавии. Обычных наблюдателей в Молдавии было предостаточно, в том числе и от Украины, чтобы получать такое специальное разрешение. Следовательно, речь идет, скорее всего, о каких-либо провокациях, в которых Семенченко пытаются задействовать на территории этой страны.О том, чем занята сегодня "икона Украины" - в статье Дмитрия Ковалевича "Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко"

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