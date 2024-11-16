https://ukraina.ru/20241116/1058932048.html

Рожин: Прилет по монетному двору в Киеве — показательный, следующие будут по энергосистемам

Рожин: Прилет по монетному двору в Киеве — показательный, следующие будут по энергосистемам - 16.11.2024 Украина.ру

Рожин: Прилет по монетному двору в Киеве — показательный, следующие будут по энергосистемам

Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины. Россия планирует не “разочаровать” их и подтвердить догадки

2024-11-16T06:20

2024-11-16T06:20

2024-11-16T06:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Комментируя удар, который ВКС (воздушно-космические силы) РФ нанесли по критической инфраструктуре на территории Украины, эксперт отметил, что это серьезный прорыв в плане авиации за последнее время. Он также упомянул, что своих целей не только ракеты: "Герани" себя спокойно чувствуют даже в светлое время суток.Он напомнил, что за последние месяцы ВС РФ концентрировались на ударах по линии фронта для поддержки наступления их войск, но все же сумели накопить большой запас крылатых и оперативно-тактических ракет.“Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов. Если мы будем наносить новые удары по слабым и уязвимым местам этой энергосистемы, последствия будут носить системный характер”, — пришел к выводу Рожин.Ранее ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. В ряде регионов были введены ограничения света для промышленности и бизнеса. Особенно запоминающимся получилось попадание по банкнотно-монетному двору в Киеве.Подробнее о новых боеприпасах ВКС — в материале Российские бомбардировщики стали бить "Громом"Полный текст интервью — Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями

https://ukraina.ru/20241023/1058294163.html

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новости, россия, украина, киев, вкс, вооруженные силы украины, детали