Рожин: Прилет по монетному двору в Киеве — показательный, следующие будут по энергосистемам
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины. Россия планирует не “разочаровать” их и подтвердить догадки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Комментируя удар, который ВКС (воздушно-космические силы) РФ нанесли по критической инфраструктуре на территории Украины, эксперт отметил, что это серьезный прорыв в плане авиации за последнее время. Он также упомянул, что своих целей не только ракеты: "Герани" себя спокойно чувствуют даже в светлое время суток.
“Что касается целей, то прилет по монетному двору был показательным. Гораздо более симптоматичны прилеты по различным подстанциям и ТЭС. Мы частично вывели из строя энергетическую систему Сумской области. Противник ожидал, что ближе к зиме Россия возобновит удары по энергетике. Так оно и получилось. Посмотрим, насколько системной будет эта кампания”, — поделился своими рассуждениями Рожин.
Он напомнил, что за последние месяцы ВС РФ концентрировались на ударах по линии фронта для поддержки наступления их войск, но все же сумели накопить большой запас крылатых и оперативно-тактических ракет.
“Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов. Если мы будем наносить новые удары по слабым и уязвимым местам этой энергосистемы, последствия будут носить системный характер”, — пришел к выводу Рожин.
Ранее ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. В ряде регионов были введены ограничения света для промышленности и бизнеса. Особенно запоминающимся получилось попадание по банкнотно-монетному двору в Киеве.
Подробнее о новых боеприпасах ВКС — в материале Российские бомбардировщики стали бить "Громом"